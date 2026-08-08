Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Tebi Bernal se defendió de los señalamientos de su ex Alejandra Salguero: “Nada justifica el daño”

El exconcursante del reality y su expareja publicaron mensajes en redes sociales, cada uno defendiendo su visión sobre el incidente que terminó con la intervención de la seguridad y de la policía

Tebi Bernal se pronuncia: enfrenta el conflicto con Alejandra Salguero y pide frenar rumores - crédito cortesía Canal RCN
Tebi Bernal se pronuncia: enfrenta el conflicto con Alejandra Salguero y pide frenar rumores - crédito cortesía Canal RCN
Guardar

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026, Tebi Bernal, reapareció en el centro de la controversia tras la difusión de una serie de videos publicados en redes sociales por su expareja, Alejandra Salguero.

En estas imágenes, que rápidamente se viralizaron, se observa un altercado ocurrido en el apartamento de la modelo la noche del 7 de agosto. Los videos muestran a Bernal discutiendo con Salguero, forzando la puerta de su vivienda e ingresando al lugar, en medio de reclamos y la intervención de un vigilante del edificio.

Las publicaciones de Salguero, acompañadas por mensajes donde lo acusa de acoso, irrupción y agresión, generaron una ola de comentarios y debate en plataformas digitales.

PUBLICIDAD

En el material compartido, la modelo explica que el conflicto se originó tras solicitarle ayuda a Bernal luego de haber sido víctima de un robo, y relata que la situación escaló hasta el punto en que él habría burlado la seguridad del edificio para enfrentarla dentro del apartamento. En los registros, se escucha a Bernal exigir la devolución de un celular y responder en tono airado ante la presencia de una cámara que grababa la escena.

Ante la controversia, Bernal admitió la gravedad del incidente y explicó que borró sus primeras historias por vergüenza y para evitar malentendidos - crédito @tebibernal7/ Instagram
Ante la controversia, Bernal admitió la gravedad del incidente y explicó que borró sus primeras historias por vergüenza y para evitar malentendidos - crédito @tebibernal7/ Instagram

Ante la magnitud de la polémica, Tebi Bernal decidió emitir su propia versión de los hechos. A través de sus redes sociales, el exconcursante del reality reconoció la gravedad del incidente, pero aseguró que su reacción no puede entenderse fuera del contexto de la relación con Salguero. “Nada justifica el daño de la puerta. No justifico mi reacción”, afirmó, y explicó que borró sus historias iniciales por vergüenza y para evitar distorsiones, aunque es consciente de que los videos ya circulan en Internet.

PUBLICIDAD

Bernal relató que antes del altercado esperó en portería, intentó comunicarse con Salguero y que la tensión aumentó por la dinámica de acceso al apartamento. Según su versión, la discusión se extendió durante varias horas y terminó con el ingreso forzado tras un intercambio de reproches y condiciones. “Le dije: «Ábrame» y dijo «Tumbe la puerta si quiere». Allí fue donde sucedió todo. Exploté irracionalmente, de lo cual no siento orgullo”, explicó.

----
Bernal relató que la discusión se prolongó y que el ingreso forzado fue resultado de una escalada de reproches y condiciones entre ambos - crédito Canal RCN Prensa

En su defensa, Bernal sostuvo que la dinámica conflictiva entre ambos no es reciente y que su reacción obedeció a una situación reiterada de tensión. Aseguró que, aunque no justifica su conducta, “ella sabe la forma exacta en que yo reacciono, condicionando las situaciones”. Además, mencionó insultos y episodios previos de violencia verbal dentro de la relación, y remarcó que en privado la convivencia era diferente a la imagen pública mostrada en redes.

El exparticipante también abordó la acusación de acoso, señalando que fue Salguero quien le pidió ayuda tras el robo, y que el contacto entre ambos se mantuvo debido a la necesidad de coordinar asuntos relacionados con el hijo que comparten. “Acoso era pedirle conversar bien para acordar los temas del niño”, sostuvo, y agregó que nunca buscó obtener algo a cambio de su apoyo.

Bernal expuso, además, que ambos incurrieron en actitudes invasivas de privacidad, como revisar mensajes directos y cuentas personales. Aunque admitió que esto no justifica lo ocurrido, defendió que el conflicto era recíproco y constante. Sobre la discusión por el teléfono, explicó que el dispositivo le pertenecía y que su interés era recuperarlo para asuntos personales.

Sobre las acusaciones de infidelidad, Bernal sostuvo que fue engañado durante el reality y que siempre priorizó el bienestar de su hijo - crédito @tebibernal7/ Instagram
Sobre las acusaciones de infidelidad, Bernal sostuvo que fue engañado durante el reality y que siempre priorizó el bienestar de su hijo - crédito @tebibernal7/ Instagram

Al referirse a las acusaciones de infidelidad y manipulación, Bernal afirmó que fue engañado durante su participación en el reality y que, tras salir, colaboró con Salguero para limpiar su imagen pública. Reiteró que su prioridad es el bienestar del hijo en común y lamentó que la atención pública se centre únicamente en el episodio de la puerta.

“Quieren un malo, aquí estoy, si dañé una puerta, si pedí un celular, si tuve celos, si me di cuenta de la verdad”, expresó Bernal, quien cerró su mensaje señalando que no continuará la polémica y pidió que, si se va a emitir un juicio sobre su conducta, también se conozcan los antecedentes y el contexto completo de la relación.

Frente a la respuesta pública de Bernal, Alejandra Salguero emitió también un mensaje aclarando su postura y rechazando las afirmaciones de su expareja. En su comunicado, Salguero fue enfática: “Jamás le fui infiel. No tengo nada que aclarar”. Sostuvo que es una mujer libre y que tiene derecho a rehacer su vida y tomar sus propias decisiones, sin que Bernal deba estar al tanto de sus acciones.

Salguero explica que aguardaba la salida de Tebi Bernal del reality para abordar abiertamente la situación y su ruptura - crédito @alejandrasalguero04/Instagram
Alejandra Salguero respondió negando cualquier infidelidad y defendió su derecho a rehacer su vida sin interferencias - crédito @alejandrasalguero04/Instagram

La modelo explicó que aceptó un teléfono por necesidad tras el robo, pero dejó claro que una ayuda no autoriza a nadie a controlar ni invadir la privacidad de otra persona. “Nada justifica ingresar de manera agresiva a un lugar. Le pedí que esperara en la portería y aun así decidió pasar”, afirmó. Agregó que no iba a permitir que su información personal quedara expuesta y que, pese a pedirle que pensara en los niños, Bernal optó por una conducta agresiva.

Salguero también se refirió a la percepción pública: “Todos vimos su manera de hablar y actuar durante ese reality. Por eso no tengo que explicar quién es ni me justificarme ante nadie”. Defendió su decisión de hacer público el altercado, con el argumento de que “no voy a permitir que ahora se victimice ni cambie la historia”.

Alejandra Salguero respondió negando cualquier infidelidad y defendió su derecho a rehacer su vida sin interferencias - crédito @alejandrasalguero04/ Instagram
Alejandra Salguero respondió negando cualquier infidelidad y defendió su derecho a rehacer su vida sin interferencias - crédito @alejandrasalguero04/ Instagram

En relación al vínculo que Bernal tiene con su hijo, Salguero indicó que su voluntad de mantener buenas relaciones partía del interés por el bienestar del menor, pero que eso nunca implicó algún tipo de esperanza, autoridad o derecho sobre ella como mujer. Cerró su mensaje solicitando respeto para su vida privada: “No quiero guerra ni ataques. Tengo derecho a rehacer mi vida, a seguir adelante y a vivir en paz”.

Temas Relacionados

Tebi BernalAlejandra SalgueroExnovia Tebi BernalColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados Lotería de Santander hoy 9 de agosto: revise su billete y cobre el premio mayor

Esta lotería colombiana cuenta con una larga lista de premios que suman miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Santander hoy 9 de agosto: revise su billete y cobre el premio mayor

Resultado Lotería del Cauca hoy 8 de agosto

Como cada sábado, aquí están los números de la suerte del último sorteo de esta lotería colombiana

Resultado Lotería del Cauca hoy 8 de agosto

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Baloto y Revancha: números ganadores del sábado 8 de agosto

Como todos los sábado, aquí están los números ganadores del sorteo de hoy

Baloto y Revancha: números ganadores del sábado 8 de agosto

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del sábado 8 de agosto

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del sábado 8 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

El informe que deberá tener presente De la Espriella por “el costo de negociar mal” durante el Gobierno Petro con grupos armados ilegales: lecciones de la Paz Total

Colombia se convierte en eje de ofensiva militar de Trump contra el narcotráfico en la región, tras acuerdo con De la Espriella, según The New York Times

Coronel del Ejército señalado de espionaje: recibía $60 millones al mes por mantener informada a la disidencia de Calarcá de los operativos en su contra

ENTRETENIMIENTO

Karol G revela el precio emocional de la fama y quién es su verdadero refugio: “Me metí mucho en la persona de la Bichota, quién me salva a mí”

Karol G revela el precio emocional de la fama y quién es su verdadero refugio: “Me metí mucho en la persona de la Bichota, quién me salva a mí”

Moda y política: estos han sido los vestidos que han usado las recientes primeras damas de Colombia y los millonarios precios que cuestan

Alejandra Salguero acusó a su ex Tebi Bernal de acosarla y ser violento: la modelo compartió videos y tuvo que llamar a la policía

Jorge Barón saludó a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia: “Con nuestra Patria Milagro”

Este sería el precio del vestido que usó Ana Lucía Pineda, la nueva primera dama: cuesta varios millones de pesos

Deportes

Colombia hizo historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe: segundo en el medallero y con récord de oros

Colombia hizo historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe: segundo en el medallero y con récord de oros

Círculo de Periodistas de Bogotá pidió a Abelardo de la Espriella que garantice el trabajo de los medios en su gobierno

El efecto “Juanfer” empezó a funcionar en el Medellín: así va la venta de abonos en las primeras horas del fichaje

Policía de Estados Unidos atendió a las amenazas contra Jáminton Campaz en el Mundial 2026: este es el informe

América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el partidazo de la fecha 4 de la Liga BetPlay