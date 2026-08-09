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Círculo de Periodistas de Bogotá pidió a Abelardo de la Espriella que garantice el trabajo de los medios en su gobierno

Pese a que el presidente aseguró que respetará la labor de los medios, la organización envió una serie de peticiones

Posesión Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella aseguró que tendrá una relación cordial con los medios de comunicación en su gobierno - crédito Lina Gasca/Colprensa
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Abelardo de la Espriella comenzó su gobierno con el objetivo de mejorar muchas de las “relaciones rotas” durante la administración de Gustavo Petro, una de ellas fue con los medios de comunicación, con los que tuvo muchos choques por distintas informaciones.

El Círculo de Periodistas de Bogotá le envió una serie de peticiones al presidente, con el objetivo de mantener el respeto a los periodistas, su profesión y garantizar su libertad, así como protegerlos ante las distintas amenazas por su labor.

Por lo pronto, queda por saber sus designaciones para el canal estatal Inravisión, el cual fue manejado en los últimos cuatro años por Hollman Morris en la gerencia y fue blanco de muchas polémicas por sus acusaciones por acoso y su gestión.

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“Debe materializarse en políticas de Estado firmes”

El Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) pidió al presidente Abelardo De la Espriella que su gobierno garantice la libertad de prensa, refuerce la protección a periodistas amenazados y mejore las condiciones laborales del gremio. Las solicitudes quedaron planteadas en una carta enviada un día después de la posesión del mandatario.

En el documento, el CPB reclamó que el reconocimiento a la labor periodística expresado por De la Espriella durante su posesión se traduzca en medidas verificables. “En un Estado social de derecho, este reconocimiento debe materializarse en políticas de Estado firmes, transparentes y sin ambigüedades”, señaló la organización.

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Abelardo de la Espriella tendrá como ministro de Defensa al general (r) Jorge Mora, que liderará la estrategia para impactar a los grupos armados ilegales que no se atengan al ultimátum de entregar las armas, y que anunció "el Tigre" a finales de junio de 2026, después del triunfo en la segunda vuelta de elecciones presidenciales - crédito Jaime Saldarriaga / AFP
Abelardo de la Espriella aseguró que será respetuoso de la labor de los medios de comunicación en Colombia - crédito Jaime Saldarriaga / AFP

El gremio pidió que la nueva administración sea “garante indiscutible de la libertad de prensa” y que proteja el derecho ciudadano a recibir información mediante un periodismo crítico e independiente, sin “estigmatización, censura o presión institucional”.

La organización advirtió que la seguridad de los reporteros, con énfasis en las regiones del país, es una condición para ejercer el oficio. “La libertad de prensa es letra muerta si quienes la ejercen carecen de seguridad y estabilidad”, sostuvo, y exigió un compromiso “real y efectivo” de protección integral.

Prensa en Colombia
La prensa en Colombia sigue encontrándose en riesgo para laborar en Colombia - crédito Colprensa

El CPB también solicitó combatir la precariedad laboral en los medios, promover salarios justos y garantizar los derechos sociolaborales de los profesionales de la comunicación. “Es un deber inaplazable garantizar las condiciones para un trabajo digno para todos los profesionales de la comunicación”, afirmó.

“Esa actividad periodística debe estar ligada a la verdad”

Horas antes de asumir la Presidencia, Abelardo de la Espriella prometió a los periodistas que su Gobierno garantizará el respeto a la libertad de prensa y a la libre expresión, en un mensaje difundido antes de la ceremonia de posesión prevista para el 7 de agosto.

El mandatario electo hizo el pronunciamiento en uno de sus discursos previos al acto de investidura, en un momento en que su relación con parte de la prensa y con organizaciones defensoras de la libertad de expresión ha sido motivo de debate.

“La libertad periodística, esa libertad de opinión, esa libertad de prensa debe ser siempre salvaguardada, porque es una garantía constitucional. Yo siempre voy a defender la libre expresión, voy a defender la libertad de prensa”, afirmó De la Espriella.

Abelardo de la Espriella también ha sido señalado por sus acciones judiciales contra algunos periodistas - crédito Carlos Ortega/EFE
Abelardo de la Espriella también ha sido señalado por sus acciones judiciales contra algunos periodistas - crédito Carlos Ortega/EFE

El presidente electo sostuvo que, aunque puedan surgir diferencias con algunos sectores periodísticos, mantendrá su compromiso de proteger ese derecho. También planteó que el ejercicio periodístico debe estar ligado a “la verdad” y a “la veracidad de los hechos”, y añadió: “Esa actividad periodística debe estar ligada a la verdad, a la veracidad de los hechos, porque ese es el verdadero periodismo, el que cuenta lo que ocurre con apego a la verdad. Lo otro no es periodismo”.

En los últimos meses, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresó preocupación por pronunciamientos del entonces candidato y por acciones judiciales anunciadas contra periodistas que publicaron investigaciones sobre su trayectoria. La organización advirtió que ese tipo de actuaciones podría tener un efecto inhibidor sobre el ejercicio periodístico.

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