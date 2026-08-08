Moda y política: estos han sido los vestidos que han usado las recientes primeras damas de Colombia y los millonarios precios que cuestan

Los vestidos de las primeras damas de Colombia, de símbolo político a vitrina del diseño nacional - crédito montaje Colprensa

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En medio de la reciente posesión presidencial de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto de 2026, la conversación pública volvió a girar en torno al vestuario de la primera dama y la importancia que la moda ha adquirido en la historia reciente de la política colombiana.

El atuendo elegido por Ana Lucía Pineda para la ceremonia reavivó el interés sobre las marcas, los estilos y los precios de los vestidos que han lucido las primeras damas en los últimos veinte años, convirtiendo cada posesión presidencial en una pasarela de talento nacional y en una vitrina de la industria textil del país.

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Lina Moreno de Uribe (2006) - Álvaro Uribe

Durante la segunda posesión de Álvaro Uribe en 2006, Lina Moreno de Uribe lució un diseño de Amelia Toro, una de las creadoras colombianas más reconocidas. El atuendo, de corte sobrio y elegante, marcó un giro hacia la sofisticación local, alejada de marcas extranjeras.

La primera dama escogió un vestido sobrio y elegante de Amelia Toro para la segunda posesión de Álvaro Uribe - crédito Presidencia

Los vestidos de Amelia Toro, en esa época y hasta el presente, se ubican en un rango que puede ir de $2.500.000 a $6.000.000 de pesos colombianos, dependiendo de la exclusividad y los materiales empleados. Este enfoque por el diseño nacional sentó un precedente para las siguientes administraciones.

María Clemencia Rodríguez de Santos (2010 y 2014) - Juan Manuel Santos

Durante los dos periodos de Juan Manuel Santos, la primera dama, conocida como “Tutina”, apostó en varias ocasiones por la creatividad de Amelia Toro, pero también por nombres como Johanna Ortiz y Silvia Tcherassi. Su estilo se caracterizó por la sobriedad, los cortes clásicos y detalles artesanales. Las prendas de estas diseñadoras suelen tener un precio aproximado de $2.500.000 a $8.000.000 de pesos colombianos, especialmente en el caso de vestidos de gala o piezas únicas de alta costura. En cada posesión, Tutina combinó siluetas liminales con accesorios discretos, consolidando una imagen elegante y acorde con el protocolo.

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“Tutina” Santos alternó diseños de Amelia Toro, Johanna Ortiz y Silvia Tcherassi, optando por atuendos clásicos y detalles artesanales con precios que rondan los ocho millones de pesos para sus ceremonias de investidura - crédito Colprensa

María Juliana Ruiz (2018) - Iván Duque

En 2018, durante la ceremonia de posesión de Iván Duque, María Juliana Ruiz eligió un vestido especial de Beatriz Camacho, confeccionado exclusivamente para la ocasión. El diseño, de líneas limpias y detalles sutiles, resaltó la tendencia de la primera dama por la moda sofisticada y funcional.

Los vestidos a medida de Beatriz Camacho pueden costar más de $4.000.000 de pesos colombianos. Ruiz también lució posteriormente creaciones de Johanna Ortiz, Silvia Tcherassi y Olga Piedrahíta, todas en la gama de alta costura nacional.

Para la posesión de Iván Duque, María Juliana Ruiz lució un vestido exclusivo de Beatriz Camacho - crédito Colprensa

Verónica Alcocer (2022) - Gustavo Petro

La llegada de Gustavo Petro a la presidencia en 2022 estuvo acompañada de un momento destacado por la moda nacional. Verónica Alcocer lució un vestido blanco diseñado por Diego Guarnizo, con detalles artesanales realizados por Diana Chirimía de la comunidad embera katío y ensamblado por Andrés Otálora.

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El atuendo, de corte clásico y toques culturales, tuvo un costo estimado de hasta $4.000.000 de pesos colombianos. Además, para otros actos oficiales, Alcocer recurrió a firmas como Diego Guarnizo, Andrés Otálora y Madinah, cuyos precios varían entre $700.000 y $4.000.000 de pesos, y completó sus looks con zapatos de Christian Louboutin valorados en más de $3.500.000 de pesos colombianos.

Verónica Alcocer eligió un vestido blanco de Diego Guarnizo con toques artesanales de la cultura embera katío, ensamblado por Andrés Otálora - crédito Colprensa

Ana Lucía Pineda (2026) - Abelardo de la Espriella

En la más reciente posesión presidencial, Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, optó por un traje sastre en tono rosa empolvado de Silvia Tcherassi. El conjunto, compuesto por un blazer de satén con cuello en V y una falda midi de tejido texturizado, fue valorado en más de $5.000.000 de pesos colombianos. El look fue complementado con accesorios minimalistas y un peinado de ondas suaves, alineando su imagen con la tendencia de apoyar al talento nacional.

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El vestuario en satén, con escote tipo V y detalles modernos, tiene un valor estimado superior a cinco millones de pesos colombianos - crédito captura de pantalla @stilo.moda.tendencias @hairbysary / Instagram

Pineda se ha destacado por su decisión de no usar marcas internacionales en actos oficiales, respaldando a diseñadores como Alanna, Sharon Fashions y Pompousa en eventos anteriores, con prendas cuyos valores pueden ir desde $1.000.000 hasta más de $6.000.000 de pesos colombianos, dependiendo de la exclusividad y el diseño.