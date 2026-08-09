3 colombianas perdieron la vida en un accidente de helicóptero en Brasil: Cancillería se pronunció

La funcionaria aseguró que están en contacto con la familia de las víctimas para garantizar su regreso a Colombia - crédito Cancillería/X

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado en el que lamentó el accidente aéreo que se registró el 8 de agosto de 2026 en Río de Janeiro, en el que fallecieron tres connacionales.

El siniestro involucró a un helicóptero (Robinson R44, de matrícula PP-MFS), que, en medio de un vuelo panorámico cayó en una zona boscosa cercana a Vista Chinesa.

La aeronave tenía cuatro ocupantes: el piloto Alessandro Rocha y tres ciudadanas de nacionalidad colombiana que eran de una misma familia, quienes fueron identificadas como Lida Rocío Cubillos, de 59 años (abuela); Wendy Manrique Cubillos, de 37 años (hija); y Sofía Murillo Manrique, de 17 años (nieta). Ninguno de ellos sobrevivió al accidente.

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Las víctimas estaban de turismo en Brasil, celebrando unos 15 años - crédito Europa Press

De acuerdo con Diana Páez, cónsul de Colombia en Río de Janeiro, la entidad diplomática tuvo conocimiento de los hechos desde las 11:00 a. m. En consecuencia, el consulado se mantuvo en contacto con las autoridades competentes, con la Defensa Civil, la Policía Civil, los bomberos, y la alcaldía, para verificar el desarrollo e las labores de rescate y atención a las víctimas.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, tras confirmarse la muerte de las tres connacionales, persiste la comunicación directa con las autoridades de Brasil, debido a que hace falta adelantar varias diligencias.

“El Consulado de Colombia en Río de Janeiro está en coordinación con las autoridades locales y adelantando las diligencias pertinentes. Asimismo, está contactando a los familiares de las connacionales para brindar la orientación correspondiente”, precisó la Cancillería en el comunicado.

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La Cancillería lamentó la muerte de colombianas en Brasil - crédito Cancillería/X

La cónsul de Colombia en Río de Janeiro indicó que se pusieron en contacto con los allegados de las víctimas que están en Brasil y en Colombia y confirmó que se están llevando a cabo las gestiones de seguimiento, apoyo y orientación requeridas, con el fin de que la familias que está en Brasil pueda regresar al país pronto y “superar este difícil momento”.

“La Cancillería expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad con las familias y allegados de las víctimas, y continuará brindando la asistencia consular que resulte procedente, en el marco de sus competencias y de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963″, expresó.

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Los hechos: detalles del accidente

Las tres colombianas llegaron a Brasil de turismo, con el objetivo de celebrar los 15 años de una joven de la familia. Como parte de la celebración, planearon hacer un viaje en helicóptero. De acuerdo con Víctor Manrique, hijo de Lida Rocío Cubillos, el grupo estaba conformado por seis personas, entre ellas, él, su esposa, Daniela Castañeda, y su hija.

Las tres víctimas del accidente fueron las primeras en llegar para hacer el recorrido. “Llegamos para un recorrido en helicóptero de 20 minutos. Éramos seis personas. Nos dijeron que habría tres personas por helicóptero (...). Debido a circunstancias de la vida, ninguno de los tres pudimos subir al primer helicóptero porque llegaron primero. Y como llegaron primero, fueron los primeros. Íbamos a subir al helicóptero cuando llegaran”, explicó el ciudadano al medio G1.

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El consulado de Colombia en Río de Janeiro se puso en contacto con las autoridades competentes y los bomberos ante el accidente del helicóptero - crédito Europa Press

Según detalló, aunque el vuelo duraría 20 minutos, ellos estuvieron esperando entre 30 y 40 minutos al regreso de sus familiares. En medio de la incertidumbre, preguntaron a los encargados de la actividad sobre la demora de su retorno. “Fui a preguntar qué estaba pasando. Fue entonces cuando me dijeron que el piloto había informado que tenía que realizar un aterrizaje de emergencia”, detalló.

El ciudadano aseguró que la familia necesita ayuda para hacer todos los trámites correspondientes al fallecimiento de sus allegadas y lamentó lo sucedido. “Eran personas muy buenas, muy felices y los días anteriores fueron muy felices. Fuimos a Búzios y vinimos todos para Río de Janeiro. Estábamos contentos”, indicó.

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