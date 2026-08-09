Familiar de las tres colombianas muertas en accidente aéreo en Brasil entregó detalles: iba a abordar el mismo vuelo

Tres colombianas fallecieron en el accidente de un helicóptero en Río de Janeiro, Brasil - crédito Aline Massuca/REUTERS

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El sábado 8 de agosto se presentó una tragedia en Río de Janeiro, Brasil, donde un helicóptero se fue a tierra y dejó como resultado cuatro personas muertas, tres eran mujeres colombianas que se encontraban en una actividad turística.

Uno de sus familiares relató lo que ocurrió los momentos antes y durante el accidente aéreo, además de que iba a ser uno de los que abordaría la aeronave, la cual es investigada por las autoridades para conocer las razones de su siniestro en un sector montañoso de la ciudad.

La Cancillería se pronunció sobre lo ocurrido en Brasil y envió sus condolencias a los parientes de las mujeres fallecidas, además de que está en contacto con los equipos de rescate de ese país para repatriar los restos mortales, así como el resto de personas de dicho núcleo familiar.

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“Llegamos para un recorrido en helicóptero”

Víctor Manrique contó al medio g1 que él también iba a subir al helicóptero que se estrelló este sábado 8 de agosto en Río de Janeiro, un accidente en el que murieron tres de sus familiares colombianas y el piloto, y del que la familia dice haberse enterado por Internet después de esperar entre 30 y 40 minutos sin información clara sobre lo ocurrido.

El paseo turístico había sido reservado para seis integrantes de la familia y tenía una duración prevista de 20 minutos. Como la aeronave solo podía llevar a tres pasajeros del grupo por turno, el recorrido quedó dividido en dos vuelos.

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La Cancillería lamentó la muerte de colombianas en Brasil - crédito Cancillería/X

El aparato cayó durante la mañana en una zona boscosa y escarpada de Vista Chinesa, en Alto da Boa Vista. El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro recibió la alerta a las 11:11 y, tras el impacto, la aeronave explotó y desató un incendio en la vegetación.

Rocío Cubillos (59), Wendy Manrique (37) y Sofía Murillo (17) abordaron primero. Víctor Manrique, su esposa Daniela Castañeda y su hija Laura quedaron esperando el regreso del helicóptero para hacer el mismo trayecto en un segundo turno: “Llegamos para un recorrido en helicóptero de 20 minutos. Éramos 6 personas. Nos dijeron que habría 3 personas por helicóptero”.

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La familia no recibió una explicación inmediata

El colombiano explicó que el orden de llegada definió quiénes subirían primero a la aeronave: “Debido a circunstancias de la vida, ninguno de los tres pudimos subir al primer helicóptero porque llegaron primero. Y como llegaron primero, fueron los primeros. Íbamos a subir al helicóptero cuando llegaran”.

La preocupación comenzó cuando el tiempo previsto para el paseo se cumplió y el helicóptero no regresó. Manrique relató que pasaron “media hora y cuarenta minutos” sin noticias y que la familia no recibió información precisa en ese lapso.

Sobre las 11 a. m. de Brasil, se presentó el siniestro del helicóptero que dejó cuatro muertos - crédito Aline Massuca/REUTERS

Cuando buscó a empleados de la empresa para preguntar por sus familiares, le dijeron que el piloto había informado de la necesidad de hacer un aterrizaje de emergencia: “Fui a preguntar qué estaba pasando. Fue entonces cuando me dijeron que el piloto había informado que tenía que realizar un aterrizaje de emergencia”.

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La familia, según su testimonio, siguió sin saber qué había ocurrido con la aeronave ni con sus ocupantes después de esa primera versión: “Nunca nos dieron la noticia. Nos enteramos por Internet”.

Una celebración marcada por la tragedia

La familia había llegado a Brasil el lunes y estaba en su primer viaje al país. Durante esas vacaciones visitó Búzios y otros puntos de Río de Janeiro, y encontró el paseo en helicóptero a través de Instagram antes de reservarlo por WhatsApp, de acuerdo con la publicación.

El viaje tenía un motivo adicional: celebrar los 15 años de Laura Manrique, hija de Víctor y nieta de Rocío. La adolescente era una de las tres personas que aguardaban para abordar la aeronave en el segundo turno.

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El viaje que era para celebrar el cumpleaños 15 de una niña, terminó en una tragedia familiar por la muerte de tres de sus parientes - crédito Aline Massuca/REUTERS

Al recordar los días previos a la tragedia, Manrique describió el clima familiar durante las vacaciones. “Eran personas muy buenas, muy felices y los días anteriores fueron muy felices. Fuimos a Búzios y vinimos todos para Río de Janeiro. Estábamos contentos”.

Después de conocer la muerte de sus familiares, pidió acompañamiento para afrontar los trámites en Brasil. También dijo que desconoce el idioma, las leyes y los procedimientos que deben seguirse tras el accidente.

Manrique reclamó además que se esclarezcan las circunstancias de la caída. “No sé cuáles serán los protocolos, pero espero que sea una investigación para que las cosas no queden en el olvido”.

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