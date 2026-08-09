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Alerta en Bogotá por el alza del suicidio infantil: análisis de concejales y una experta sobre la crisis de protección de menores en la capital

La conducta suicida en menores se relaciona con depresión, ansiedad, violencia, abuso, acoso escolar, conflictos familiares y aislamiento social, según el panorama que consultó Infobae Colombia

Niño sentado en pupitre, ventana con gráfico "ALERTAS: SALUD MENTAL E INFANCIA BOGOTÁ", paisaje urbano; sombras de adultos, pizarrón, adulto cabizbajo.
Concejales de Bogotá vinculan el aumento de suicidios de menores y la violencia intrafamiliar con fallas institucionales y riesgos de salud mental - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La crisis en la protección de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en Bogotá se refleja en cifras que muestran un incremento inquietante de suicidios y violencia intrafamiliar, según advirtieron concejales de la ciudad.

La situación se agrava por la insuficiencia de respuestas institucionales y la persistencia de factores de riesgo para la niñez.

Infobae Colombia consultó a los concejales Diana Diago y Julián Sastoque sobre este tema. Además, con base en datos oficiales de la Secretaría Distrital de Salud, se evidencia que Bogotá enfrenta una de las etapas más difíciles en cuanto a derechos y protección de menores.

La alerta se centró en el alza de los casos de suicidio mencionados por la cabildante del Centro Democrático: pasaron de 31 en 2024 a 43 en 2025. Diago sostuvo que la ciudad enfrentó un deterioro en la protección de la niñez y la adolescencia. Según explicó, al revisar esos casos, el factor que más se mencionó fue la enfermedad mental.

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Diana enfatizó a este medio que la salud mental no se debe etiquetar como un “tabú”: “Es una conversación que hay que tener e instaurar, porque hablar de salud mental no debe ser la excepción. Debe ser una regla en los colegios públicos, en los colegios privados, en los entornos universitarios”.

Niña de espalda con camiseta amarilla y coleta escribe la palabra AYUDA en un tablero blanco con un marcador negro en un aula escolar.
Los concejales vinculan la crisis de protección a la niñez con salud mental, violencia intrafamiliar, agresiones físicas, violencia sexual y acoso escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cabildante agregó que la salud mental “es una conversación que hay que tener e instaurar, porque hablar de salud mental, no debe ser la excepción. Debe ser una regla en los colegios públicos, en los colegios privados, en los entornos universitarios”.

¿Cuáles son las zonas más afectadas?

La localidad de Ciudad Bolívar encabeza los registros de suicidio consumado entre 2020 y marzo de 2026, con 16 casos, mientras que Bosa y Kennedy reportan 12 cada una.

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Entre los datos más alarmantes figura el caso de Bosa, donde solo en 2025 se presentaron cinco suicidios consumados de menores, algo que no había sucedido en otras zonas, incluso más pobladas, en los últimos años. Así lo detalló el concejal Julián Sastoque.

Infobae Colombia también contactó a la psicóloga Luz Mila Palacios, quien explicó las principales causas de esta problemática: “Son muchos los factores que aumentan la probabilidad de que se presente una conducta suicida. Entre estos factores de riesgo están todos los problemas de salud mental relacionados con la depresión, la ansiedad, las experiencias de violencia, los abusos, ya sean físicos, psicológicos, emocionales, sexuales. También está el acoso escolar, los conflictos familiares, el aislamiento social y sobre todo, la ausencia de redes de apoyo”.

Cuatro niños con uniforme escolar cubren sus caras con carteles que muestran caras dibujadas: triste, confusa, enojada y feliz, en una calle urbana.
Los intentos de suicidio en Bogotá se concentran en Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Suba, según datos divulgados por Julián Sastoque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue así como la experta detalló a este medio que la violencia intrafamiliar y el abuso afectan profundamente el desarrollo emocional: “Porque marcan nuestra vida, nuestra infancia, nuestra adolescencia o incluso también nuestra adultez. Esto puede generar o aumentar la probabilidad de que surjan trastornos emocionales relacionados con la depresión, la ansiedad, sentimientos de desesperanza y solamente aumenta el riesgo hacia las autolesiones o la ideación suicida”.

El rol de los padres y los retos institucionales

La concejala Diana Diago cuestionó la eficacia de los programas actuales de las instituciones educativas e insistió en la necesidad de enseñar a los menores a identificar y gestionar emociones como la rabia, la tristeza o la angustia, señalando que esa formación aún no es una realidad en la mayoría de instituciones educativas de Bogotá.

La funcionaria también propuso fortalecer la escuela de padres como un espacio fundamental, afirmando que “papá y mamá se tienen que involucrar en la crianza de los hijos”. Por lo que criticó la tendencia de delegar la formación emocional de los niños integralmente al colegio y enfatizó: “Tienen que entender su rol y sobre todo que son determinantes en el futuro de sus hijos en temas de salud mental”.

De esta manera, la psicóloga Luz Mila Palacios señaló que los colegios juegan un papel fundamental, porque los niños pasan la mayor parte del tiempo dentro de las aulas de clase.

“Yo consideraría que los colegios son como la segunda casa de los niños, por eso es que deben tomar toda señal de alerta con la mayor seriedad posible. Es decir, activar los protocolos de atención, informar a las familias, remitir a los estudiantes a sus servicios de salud, a sus EPS. Además, brindar un seguimiento, es decir, que las familias sientan ese acompañamiento que reciben de parte del colegio”.

Joven en pupitre de aula. Mujer sentada con papeles. Tablero con 'Salud Mental' y 'Emociones'. Gráficos ascendentes. Sombras de dos personas. Ciudad y montañas por ventana.
La psicóloga Luz Mila Palacios explicó que la conducta suicida en menores se relaciona con depresión, ansiedad, violencia, abuso, acoso escolar, conflictos familiares y aislamiento social - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por su parte, el concejal Sastoque propuso incrementar el número de orientadores escolares, argumentando: “Hoy tenemos 1 por cada 350 estudiantes, una tasa superior al promedio nacional, pero francamente es insuficiente y es difícil para estas personas prestar una atención y hacer un seguimiento exhaustivo por el volumen de trabajo”.

El concejal concluyó que esta barrera de acceso no es reconocida plenamente por la Secretaría de Educación, lo que dificulta la atención oportuna y adecuada de los casos.

Finalmente, la experta enfatizó el papel de los padres de familia en medio de esta situación. “Los padres son como esos guardianes que cuidan sus vidas; por eso, deben estar atentos a los cambios importantes en el comportamiento de los niños: el aislamiento, la tristeza persistente, las autolesiones, la pérdida de interés; es decir, actividades que antes disfrutaban hacer y que ya no, de manera repentina o expresiones de desesperanza”.

Con las anteriores acciones, “podrían ofrecer una escucha activa, validar las emociones, es decir, comenzar a fortalecer ese vínculo y buscar una ayuda profesional inmediata que permita identificar esas señales de alerta e iniciar un plan de intervención inmediato para poder atacar esa conducta suicida”, concluyó Luz Mila.

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