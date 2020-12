En video: padre de Silvestre Dangond confiesa sus fuertes secuelas tras el accidente que ocasionó

En los últimos días William Dangond ha dado de que hablar en redes sociales. Luego de haber atropellado a dos hombres en Valledupar el pasado 10 de diciembre, el padre de Silvestre contó sobre los días difíciles que ha vivido.

Cabe recordar que el papá del cantante se presentó ante las autoridades, el pasado 15 de diciembre, para dar su versión del accidente que causó y explicar por qué huyó del lugar y no se preocupó por la integridad de los atropellados, entre ellos el motociclista Alejandro Guillermo Nieves Martínez, quien resultó herido de gravedad y actualmente se encuentra luchando por su vida en una clínica en Valledupar.

Este fin de semana, cuando asistió a un centro médico para realizarse una prueba de sueño, El Palomo, como popularmente lo llaman, manifestó en un video que no ha podido dormir bien desde ese día y por eso tomó la decisión de examinarse.

“A raíz del accidente, no he podido dormir más. Pueda ser que todo salga bien. Pidiéndole a Dios que pueda recuperar mi tranquilidad, esta ansiedad me está matando. Dios me bendiga”, expresó Dangond.

En el video, que ha circulado este domingo en las redes sociales, se ve al hombre cubierto de cables en el interior del consultorio médico.

El papá de Silvestre Dangond habla de su estado de salud

Para el cantante Silvestre Dangond no han sido días fáciles, pues se conoció que el pasado 26 de diciembre, murió por coronavirus el padre de su esposa.

Según información de allegados, Avendaño había sido internado en la Clínica Porto Azul de Barranquilla, donde llevaba varios días luchando contra el Covid-19, pero este fin de semana perdió esa batalla.

Le podría interesar

Siga en vivo Santa Fe vs. América, en la vuelta de la final por la Liga BetPlay 2020

“El futuro de Colombia está en el centro”: en entrevista, Iván Duque hace un balance del año y proyecta a Marta Lucía Ramírez como una “gran opción” para 2022

Nueva normatividad sobre el casco para motociclistas en Colombia: sepa en qué consiste y cuándo entra en vigor