“James Rodríguez tendrá que elegir entre el fútbol o dedicarse a la farándula”: Wbeimar Muñoz

Wbeimar Muñoz encendió la polémica, luego de que le lanzó un dardo a James Rodríguez, quien se encuentra recuperándose de un problema físico que lo alejó de los últimos cuatro compromisos del Everton. El experimentado periodista se refirió a las causas de las lesiones que está sufriendo el mediocampista cucuteño e indicó que es algo que ya padeció en su paso por el balompié español y alemán.

“Le sucedió en el Real Madrid, en el Bayern Múnich y ahora lo está viviendo con el Everton, James Rodríguez tiene un problema en el sóleo que parece ser psicológico y se lo atribuyo a su vida tan alegre. Mantiene un gran surtido de amigas modelos por aquí y por el otro lado. Perdón por la franqueza, pero es que el señor tendrá que escoger entre el fútbol, y cuidarse al 100%, o dedicarse a la farándula” , sentenció en Conexión, programa del canal Win Sports +, un par de días atrás.

Muñoz le mandó el mensaje al diez de la ‘tricolor’, luego de que César Augusto Londoño le preguntó sobre el lastre de las lesiones que han cargado junto a otro de los referentes del combinado nacional, Falcao García, en los últimos años. “Me pone a elegir entre el roto y el descosido”, respondió.

Sobre el ‘Tigre’, el comunicador indicó que no lo ve como un hombre fijo para ir a la próxima Copa del Mundo, si la selección de Colombia obtiene el tiquete. “Veo distante la posibilidad de que esté en condiciones de jugar en Catar, dentro de dos años y pico, por las reiteradas lesiones”, señaló.

Muñoz se sumó a las críticas contra James Rodríguez, en el último tiempo. A inicios del mes de diciembre, el histórico jugador del Aston Villa, Gabriel Agbonlahor, le dio con todo en diálogo con TalkSport y subrayó la falta de sacrificio que tiene.

“Su lenguaje corporal es un indicio de la falta de trabajo. Pone las manos en la cintura o se queda quieto cuando no se la pasan. En una época en la que todos hablamos de trabajo en equipo no es aceptable hacer eso. Su ritmo de trabajo no existe” , sentenció.

