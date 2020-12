César Augusto Londoño se despide del programa de las mañanas de Caracol Radio

César Augusto Londoño se va del programa '6AM Hoy por Hoy'.

Luego de trabajar durante más de 30 años en el programa ‘6 AM Hoy por Hoy’ de Caracol Radio, el periodista deportivo, César Augusto Londoño, renunció a la sección matutina de ese espacio radial.

“En 1984, Diego Fernando Londoño, Jairo Tobón de la Rocha y Hernán Peláez me llamaron para acompañarlos en los deportes de 6AM con Yamid Amat”, recordó Londoño en medio de su despedida del programa en el que cumplía 36 años, lo que lo hacía el periodista más antiguo del formato al igual que D’Arcy Quinn.

“Perdonen lo malo” escribió Londoño en su cuenta de Twitter tras hacer pública la noticia de su salida del programa. Para él, hacer parte de esa mesa de trabajo fue “un privilegio lleno de aprendizaje y felicidad”.

Gracias a @CaracolRadio, a mis compañeros de toda la vida y a ustedes los oyentes por estos 36 años en 6 A.M. Un privilegio lleno de aprendizaje y felicidad. Perdonen lo malo. Admiración eterna a Yamid, Dario y Gustavo, jefes únicos. Pronto quedará atrás mi pequeña historia pic.twitter.com/xOkgQRHbOy — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) December 24, 2020

En la mañana de este jueves, tras su acostumbrada intervención, Gustavo Gómez, director de la sección manifestó, “acaban ustedes de oír a César Augusto Londoño por última vez en los deportes de 6 AM Hoy por hoy”.

Según el periodista, las razones de su salida harían parte de un descanso que se quiere dar, “llegó el momento de decir: paro un poquito”.

Sin embargo, a pesar de su despedida, confirmó que no se iría de sus demás proyectos en Caracol Radio, seguirá dirigiendo el programa ‘El pulso del fútbol’, que se emite de lunes a viernes de la mano de Óscar Rentería. El periodista manizalita resaltó que ya era hora de tomarse tiempo para él y dedicarle momentos de calidad a su familia, situación que para el momento era difícil por su apretada agenda laboral.

“Me voy porque toda la vida he trabajado muchísimo, no recuerdo no haber madrugado nunca en mi vida (...) Hago dos programas de radio a diario, hago dos programas de televisión, soy decano de la facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte de la Universidad Sergio Arboleda. Pero lo que más me gusta en la vida es compartir y ahora estoy compartiendo con una mujer fantástica que es mi compañera de viaje, mi compañera de vida y quiero compartir con ella lo que me resta en este mundo”, explicó Londoño.