Nada la detiene: Daniella Álvarez participará en un reality nacional durante 2021

‘No soy una víctima, sino una gran sobreviviente’, ha repetido en varias ocasiones la exseñorita Colombia Daniella Álvarez, después de todas las dificultades de salud por las que ha atravesado este año. Estas palabras no son en vano y la exreina ahora probará que nada la detiene al participar como una de las presentadoras oficiales del Desafío 2021, el reality producido por Caracol Televisión.

La propuesta de trabajo llegó a Álvarea hace cinco meses, cuando Sebastián Martino, productor del programa le ofreció un cupo para conducir la nueva versión de la competencia. La participación de la exreina estuvo en riesgo porque pensaba que necesitaba más tiempo para recuperarse de todos los procedimientos quirúrgicos a los que ha sido sometida, pero su energía es más fuerte y por eso aceptó la oferta del canal.

En la tarde de este martes 15 de diciembre, durante un evento virtual, Caracol Televisión anunció que Andrea Serna seguirá como presentadora principal del Desafío, pero Daniella Álvarez también participará como co-presentadora. Aún no se sabe cuál será la temática ni el lugar donde se grabará la nueva temporada de la competencia, pero ya los fans de Álvarez y del reality están emocionados por verla diariamente en la pantalla nacional.

Una historia de fortaleza y optimismo

La vida de Daniella Álvarez ha sido publicada en todos los medios de comunicación ya que su salud ha estado en riesgo durante todo el año por una pequeña masa debajo de las costillas que le obstruyó la arteria aorta. La exseñorita Colombia tuvo que someterse a una serie de operaciones que terminaron con la amputación de una de su pierna izquierda y posteriormente se conoció que pie derecho tampoco funcionará.

La noticia fue publicada por la misma exreina, quien contó a sus seguidores que había tomado la decisión de someterse a la última cirugía que le amputaría el pie después de que los médicos le confirmaron que su extremidad no volvería a ser funcional, por la falta de sangre que sufrió por largo tiempo y que no pudo ser corregida en las operaciones pasadas.

“Yo podría tener mi pie, pero no sería un pie funcional, entonces, los médicos –y en familia hablamos– [me dieron opciones], y yo tomé la decisión (…) de tener una prótesis que me deje bailar champeta, bachata, correr, montar bicicleta”, dijo en el video.

Recientemente también se conoció que, durante su recuperación padeció de covid-19 y eso volvió a poner en riesgo su salud. ”Fue horrible. A mi papá le dio covid, y sin querer nos contagió a todos, a las tres semanas de mi operación. Esto nunca lo conté, ya era demasiado sumarle a la historia que toda mi familia lo tenía”, contó Álvarez.

El contagio de su padre, Gustavo Álvarez, se dio por un descuido y además contó que la situación los hizo pasar, a ella y a su familia, por un momento muy duro, pues su papá estuvo 40 días en la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI), donde estuvo intubado. Para la presentadora lo más difícil de la situación era no saber nada de su papá, pues apenas se enteraban de su estado de salud por un reporte diario que le entregaban a su familia los médicos, que de acuerdo con ella fue desalentador, pues no mostraba signos de mejoría.

Al final, la exreina superó todos los obstáculos de salud que ha enfrentado este año y recuerda siempre que quiere ser ejemplo para las personas. “Sí se puede caminar, que igual sí se puede seguir bailando, sí voy a poder seguir haciendo ejercicio, estoy segura de lo que puedo lograr”, asegura.





