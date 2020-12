Se entregó el papá de Silvestre Dangond por accidente en el que está involucrado

Foto de redes sociales.

El pasado jueves 10 de diciembre, el padre de Silvestre Dangond se vio involucrado en un grave accidente de tránsito en la Avenida Simón Bolívar, en Valledupar. Hoy, cinco días después, William Dangond finalmente se entregó a la Policía.

De acuerdo con varios testigos, el papá del cantante vallenato iba a alta velocidad y en estado de alicoramiento, tesis que no ha sido ni confirmada ni desmentida por las autoridades.

Lea también: Dos jueces y un fiscal de Barranquilla, capturados por el caso en el que estaría involucrado el exsenador Eduardo Pulgar

En el accidente resultaron implicadas dos personas. Por un lado, Fredy Arias, de 45 años, quien resultó ileso, y otra moto, conducida por Alejandro Nieves, de 47 años, quien resultó gravemente herido con trauma craneoencefálico y trauma en la pierna izquierda.

Este martes 15 de diciembre Dandong llegó a la Seccional de Tránsito de Valledupar para responder por el accidente. Según información de Blu Radio, el padre del cantante señaló que “fue a dar la cara” y luego procedió a entregar su versión de los hechos a las autoridades.

Lo que dice la familia de la víctima

A pesar de que han pasado varios días desde el accidente y el delicado estado de salud en el que se encuentra Nieves, William Dangond, también conocido como “Palomo”, no se ha comunicado con la familia del herido.

Por esa razón, la hermana de Nieves, en una entrevista para Revista Semana, pidió ayuda para que el cantante de música vallenata y su padre se pongan la mano en el corazón.

En medio de lágrimas, la mujer declaró que para el padre del cantante su hermano era un perro que había dejado tirado en la calle.

“Son personas adineradas a las que no le importan los pobres. Somos humildes pero somos buenas personas y de buen corazón. Nosotros así seamos pobres también merecemos respeto”, manifestó la familiar.

Las palabras de Silvestre Dangond

El intérprete de “Las Locuras Mías” publicó en su cuenta oficial de Instagram un video donde se pronunció sobre los hechos.

“A raíz de los acontecimientos ocurridos la semana pasada, en los cuales se vio involucrado mi padre, quiero informar a la opinión pública que lamento profundamente los hechos en los que resultó gravemente afectado el señor Alejandro Nieves Martínez”, señaló el cantante.

Así mismo, el cantante vallenato aseguró que desde que se enteró del accidente ha estado atento, junto a su familia, de la evolución de la víctima del accidente.

“Quiero que sepan que desde el primer momento en que me enteré de lo sucedido mandé tres personas para la clínica Laura Daniela para que estuvieran al frente. Tres personas con las cuales no he dejado de comunicarme ni un instante”, señaló Dangond.

Silvestre Dangond rompe silencio sobre accidente de su padre

Las declaraciones de la Policía

La Policía dice que no hay certeza de que William Dangond estuviera conduciendo el vehículo de su propiedad, aún cuando se filtraron videos en el que se ve que el señalado observa a la persona herida y se marcha del lugar.

“El carro aparece a nombre del señor William Dangond, pero no sabemos quién iba manejando el vehículo en el momento del accidente, porque cuando llegó la Policía al lugar no había ningún conductor ni propietario del vehículo, el cual quedó inmovilizado”, aseguró Enmanuel Bolívar, mayor de la Policía del Cesar.

Igualmente, Bolívar comunicó que las investigaciones quedarán a cargo de la Fiscalía y cuando sea el momento, la entidad realizara las respectivas entrevistas.

“Luego del siniestro vial se realiza las diligencias en la Fiscalía y será la encargada de la investigación y dirá de quién es el carro. Cuando se llame al propietario del vehículo, se le harán las entrevistas para este caso. Ya hemos aportado los videos que están por allí”, agregó el mayor.

Le podría interesar:

“Yo hubiera tirado la toalla hace varios meses”: alcalde de Barranquilla a Iván Duque sobre su programa de televisión

“Esto no puede seguir siendo así, quitarle la vida de una forma tan ruin y descarada a una persona trabajadora”, familiar de vigilante asesinado en el SITP