El regalo que Yina Calderón le dio a una seguidora

Foto de redes sociales.

Hace una semanas, a través de la cuenta en Instagram de su emprendimiento ‘Fajas Yina Calderón’, la influenciadora anunció que iba a realizar un sorteo para regalarle a una seguidora una mamoplastia de aumento con el cirujano plástico Ricardo Urazan; sin embargo, la ganadora sorprendió a Yina Calderón con un pedido diferente.

La ganadora fue anunciada en los últimos días y este martes 15 de diciembre, finalmente, Calderón mostró, a través de sus historias en su perfil oficial de la red, que ya estaba con su seguidora ad portas de que empezara la cirugía.

Sin embargo, antes de que la ganadora entrara al quirófano Calderón tuvo que explicar que, aunque ella se había ganado unas “prótesis de aumento”, eso no es lo que le iban a realizar, de hecho a la mujer le realizaron varias cirugías que nada tenían que ver con el aumento del busto.

“Imagínense lo que nos pasó con ella”, empezó explicando Calderón, resulta que cuando la mujer ganó la cirugía le escribió a la empresaria que ella no necesitaba un aumento en su busto, de hecho la seguidora de Yina Calderón le contó que tenía unos senos demasiados grandes , “cuando ella me manda la foto, realmente se los manda”.

Al parecer, aunque la seguidora no aplicaba para la mamoplastia de aumento participó en el concurso porque el tamaño exagerado de sus senos le complican el estilo de vida. Dentro del mundo de las cirugías estéticas no están solo las cirugías para aumentar el tamaño de los senos o los glúteos, muchas mujeres también acuden al quirófano para reducir estas partes del cuerpo cuando un tamaño muy grande causa problemas, como dolor de espalda, en el caso de los senos.

Ese era el caso de la ganadora del concurso de Yina Calderón, por eso, aunque la influenciadora sorteó una mamoplastia de aumento, decidió regalarle la cirugía de reducción de busto a su seguidora, pero informó que además de eso deben realizarle “una cirugía de levantamiento y una reconstrucción, algo que va a mejorar su calidad de vida”.

Yina Calderón regaló una cirugía a seguidora

Después de ese video, Calderón no se pronunció más sobre cómo resultó la cirugía de la ganadora de su concurso.

Problemas por las ‘putifiestas’ de Yina Calderón

Entre las polémicas de la influenciadora por sus constantes visitas al cirujano plástico, también están las que se crean cada vez que sale de fiesta, pues Calderón suele embriagarse de tal manera que las cámaras la han captado tirada en el suelo. Sin embargo, contrario a lo que muchos puedan pensar, l as fiestas hacen parte de la marca personal de Yina Calderón, con las reuniones que ella ha denominado ‘putifiestas’.

Las ‘putifiestas’ suelen ser reuniones entre familiares y amigos de la exprotagonista de Nuestra Tele, en las que el licor y los escándalos se roban la atención. Estas fiestas las suele realizar en fincas o lugares privados y son muy criticadas porque siempre hay algún problema causado por los altos niveles de alcohol que consumen sus invitados.

Aunque por la pandemia causada por el coronavirus Yina Calderón no ha podido realizar muchas ‘putifiestas’ este año, pero recientemente hizo una en Cartagena a bordo de lo que parece un barco privado, video que publicará este sábado 19 de diciembre en su canal de YouTube , y del cual dejó ver un adelanto en sus historias de Instagram.

Por lo que se ve en el adelanto de la ‘putifiesta’, como es común, se ve que hubo problemas entre los invitados. Ante el video que ella misma subió, la influenciadora empezó a recibir críticas por “no dar buen ejemplo a los niños”.

Yina Calderón responde a críticas por 'putifiestas'

Yina Calderón respondió a las críticas y aseguró que a ella no le importa ser ejemplo de nadie, “de los niños son ejemplo sus papás, cuando tenga mis hijos seguramente tendré que darles buen ejemplo, pero por ahora no tengo hijos. Yo no tengo que preocuparme por ser buen ejemplo de nadie, el video se publica el sábado en la noche para los que quieran disfrutarlo y reírse”.

