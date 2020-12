El regaño de la ‘Negra Candela’ a Elianis Garrido por llamar ‘moza’ a Paola Jara

Graciela Torres, más conocida como la ‘Negra Candela’, una periodista de chismes y entretenimiento colombiana regañó en las últimas horas a la presentadora del programa de entretenimiento de Canal 1, ‘Lo Sé Todo’, Elianis Garrido por haber llamado ‘moza’ a la cantante de música popular Paola Jara.

Hace unos días en una emisión de ‘Lo Sé todo’, la presentadora barranquillera estaba hablando sobre la relación de Paola Jara y Jessi Uribe junto a sus compañeros del programa. Entre ella y los otros presentadores trataban de definir la fecha de inicio de la relación de los dos cantantes, pero Elianis Garrido destacó que hay una etapa de su relación que no cuenta como noviazgo.

Paola Jara y Jessi Uribe empezaron a salir cuando Uribe aún mantenía una relación con la madre de sus hijos, Sandra Barrios, por esta razón, según Elianis Garrido, “mientras uno es moza, eso no entra en la relación de novios”, haciendo referencia a que Jara fue la amante del cantante.

Elianis Garrido llama 'moza' a Paola Jara

Garrido, además compartió una experiencia personal para explicar su punto de vista. “Yo tuve un amigo, después fuimos amiguitos con derechos y después sí fuimos novios”, según la presentadora, el tiempo en el que fueron “amigos con derechos″ o amantes no cuenta dentro del noviazgo.

Más allá del punto que la presentadora trataba de explicar, a la barranquillera le llovieron críticas por utilizar la palabra ‘moza’, término que se considera ofensivo, para referirse a la cantante colombiana. Ante las palabras de Garrido, Graciela Torres reaccionó en la emisora Olímpica Estéreo, donde ella suele compartir sus noticias y primicias de los famosos.

La ‘Negra Candela’, se mostró bastante molesta con la forma en la que Elianis Garrido se refirió a la cantante Paola Jara. “En una presentadora de televisión demuestra la ignorancia total, la incultura”, empezó el regaño de Torres a la presentadora del programa televisivo.

Negra Candela regaña a Elianis Garrido por llamar 'moza' a Paola Jara

“¿Ella quién es para calificar o descalificar a Paola Jara de ‘moza’ de Jessi Uribe? ¿Acaso es la defensora de la exesposa de Jessi Uribe?” , preguntó bastante molesta la periodista de entretenimiento que lleva muchos más años de trayectoria y experiencia que Garrido en la escena de la farándula.

“Que no sea metida”, dijo una de las humoristas que trabaja junto a la ‘Negra Candela’ en la emisora. Torres agregó que “cuando uno trabaja en un medio de comunicación está en la obligación de manejar el lenguaje apropiado y de respetar”.

Además, la periodista de farándula agregó que la relación de Jessi Uribe y Paola Jara es problema de ellos, pues como pareja ellos definen desde cuándo cuentan el tiempo de su relación.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la ‘Negra Candela’ le lanza puyas a la barranquillera, Elianis Garrido, por no tener la preparación necesaria para presentar el programa de entretenimiento. En julio de este año, durante una emisión de ‘Lo Sé Todo’, Ariel Osorio, presentador del programa, le hizo unas preguntas incómodas a su compañera Elianis, pues le cuestionó su relación con Óscar Naranjo, con quien compartió la ‘casa estudio’ cuando ambos participaron del programa ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, con quién se peleó a golpes y mechoneada.

A Garrido no le hicieron gracia las preguntas y dejó el estudio, cuando el programa aún estaba al aire. Ante esto la Negra Candela dijo que “ahí se notó inmediatamente la diferencia entre una persona que sabe lo que está haciendo y otras que están ahí únicamente por su cara bonita, por su cuerpo exhuberante y por mostronas”.

Torres, además, criticó que Garrido no tiene una formación académica para presentar el programa, “esas cosas pasan cuando uno improvisa en una profesión o empleo, cuando uno no tiene formación académica, cuando uno no sabe exactamente qué es lo que está haciendo”.

