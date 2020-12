Arrecia la violencia contra la mujer en Barranquilla

En Colombia, las llamadas a la línea de atención púrpura 155 se incrementaron en un 103 % durante el primer mes del aislamiento preventivo, vigente desde el 25 de marzo, y al menos 102 mujeres fueron asesinadas desde esa fecha hasta el 16 de junio, según datos del Observatorio de Feminicidios del país .EFE/Ernesto Guzman Jr/Archivo

Lina Marcela Caballero Zabaleta, 20 años, fue asesinada el viernes anterior, a las 1:14 a.m. en el Barrio Las Flores, de Barranquilla.

La mujer recibió cinco heridas de cuchillo que provocaron su muerte inmediata en el lugar de los hechos. El presunto feminicida es identificado como Eduardo José Garcés Flórez, ex pareja sentimental de Lina, quien intentó quitarse la vida con posterioridad a los hechos de sangre.

Fue la acción de las autoridades la que evitó este intento de suicidio, pero no pudo detener la muerte de Lina, quien gritó en varias ocasiones ante el ataque físico que sufrió. Los motivos de Garcés Flórez están relacionados con un patrón recurrente del feminicidio en Colombia: la víctima decide terminar con la relación sentimental con su pareja. Y el potencial victimario no respeta la voluntad de ésta, por lo que arremete contra su integridad física .

Tal y como ocurrió con la víctima, quien habría recibido una esquela de un contrito Garcés Flórez. El texto ha sido replicado en portales de la costa, así como en el diario El Tiempo: “Mi reina, te pido, por favor, no me dejes para así hacer realidad todo lo que hemos proyectado” , se lee en un aparte que el presunto feminicida habría enviado a su pareja antes de la ruptura, lo que no le detuvo para realizar los actos por los que está siendo investigado por las autoridades judiciales.

En la misma ciudad, Daniela Berdugo, 32 años, en estado de gestación avanzada, perdió la vida al ser asesinada a tiros por dos sicarios.

En el hecho, su acompañante y pareja sentimental resultó herido de impactos de bala. Posterior a ésto, el cuerpo de Daniela fue llevado a la clínica Portoazul, donde los facultativos salvaron la vida de su bebé, quien permanece bajo observación médica en la institución .

Autoridades plantean que el caso estaría relacionado con narcotráfico, al tiempo que señalan como causantes al Clan del Golfo.

Pese a lo anterior, la violencia contra la mujer en Barranquilla registra, en lo corrido de 2020, 21 mujeres asesinadas .

Un grupo de personas sostiene letras que forman la palabra "Dignidad" durante una marcha convocada hoy, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en las calles de Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Un panorama de la violencia contra la mujer en Colombia

2020, el año de la pandemia, se ha caracterizado por el incremento de casos de violencia contra las mujeres, registrados ante las autoridades, pero con respuesta poco efectiva por parte de éstas.

También han sido detectados patrones de comportamiento femeninos que son resultados del ambiente sociocultural en el que habitan.

Para la psicóloga especializada en género, Paola Duque, muchas de las mujeres víctimas de violencia perpetrada por sus propias parejas, tienden a aislarse y a justificar a su agresor, como resultado de una sociedad que les ha enseñado a comportarse así.

“La mujer empieza a recibir preguntas y señalamientos sobre su relación amorosa y esto produce que se aísle. La vergüenza la lleva a silenciarse y apartarse, lo que favorece que el agresor pueda ejercer todo el control que desea sobre ella, y que la víctima termine justificándolo”, señaló la psicóloga.

Duque aseguró además, que muchos de los agresores tienen “rasgos narcisistas, trastorno límite de la personalidad y una imagen devaluada de sí mismos” y aunque no lo considera como una patología, sí cree que el origen viene de una estructura cultural patriarcal y machista.

Lo que señala el por qué una gran cantidad de los agresores tienden a considerar a su pareja como su “propiedad” y emprenden acciones violentas contra ellas.

También le puede interesar

América y Santa Fe quieren público en sus estadios, pero necesitan la aprobación de Gobierno

Gobierno alerta a cuatro ciudades del país por aumento de casos de COVID-19 durante diciembre

Más de 200.000 gramos de oro de las Farc irán a subasta internacional