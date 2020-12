Estéreo Picnic 2020: diez años de conciertos que deben celebrarse en la virtualidad

La ironía de celebrar diez años de conciertos en vivo es que la fiesta va a tener que ser virtual. Después de haber aplazado el evento dos veces y buscar soluciones para resistir ante las decenas de restricciones por el covid-19, Estéreo Picnic 2020 llega el segundo fin de semana de diciembre con una versión virtual, que revivirá los mejores conciertos del festival durante esta década y nuevos conciertos que se transmitirán desde el Movistar Arena en Bogotá.

Páramo Presenta, empresa organizadora del evento, no podía dejar de conmemorar la décima versión de este festival, así que decidieron llevar “un mundo distinto” a las casas de los colombianos durante el 11, 12 y 13 de diciembre. “Ante la imposibilidad de poder celebrar con todos ustedes como nos lo merecemos seguimos resistiendo y esperando que llegue el momento de poder volver. Los extrañamos con todas nuestras fuerzas y así sea a la distancia, esperamos conectarnos con ustedes”, afirman en un comunicado emitido por los organizadores.

A cambio de las tres tarimas con las que siempre cuenta el evento, este formato ofrece tres tipos de contenidos, que podrán disfrutarse en la página web oficial del Festival Estéreo Picnic. Algunas secciones del evento serán gratuitas, pero los contenidos exclusivos como entrevistas, homenajes a artistas y presentaciones en vivo serán solo para usuarios V.I.P.

El primer tipo de contenido incluye la retransmisión de las presentaciones más importantes de la década. Este contenido es gratuito y quien acceda a ellos podrá ver a artistas como Sam Smith, Artic Monkeys, The xx, Kings of Leon, Wiz Khalifa, Pixies, Los Fabulosos Cadillacs, G-Eazy, Damian Marley, entre otros.

Las demás secciones del festival serán solo para quienes tengan la Experiencia VIP. Estos asistentes especiales podrán ingresar al Club Virtual, un segundo tipo de contenido que incluye presentaciones de DJ’s en vivo como Anastasia Kristensen, Bitter Babe, Dengue Dengue Dengue, Dj Python, Dubfire y más.

Además, l a tercera sección del evento será un espacio para homenajear y entrevistar a bandas como Gorillaz, Jack White, New Order, The Prodigy, Underworld, Red Hot Chili Peppers y The Strokes.

Estéreo Picnic 2020 también realizará una serie de conciertos en vivo desde el Arena Movistar denominada Experiencia Live. El concierto inaugural está a cargo de Vicente García y en la Fiesta de Cierre participará Julio Victoria.

Organice su “mundo distinto” en casa

Páramo Presenta no ha publicado la programación completa de retransmisiones por día, pero a continuación podrá encontrar algunas de las que ya están agendadas para que busque su artista favorito y viva el concierto desde la comodidad de su hogar.

Viernes 11 de diciembre

La fiesta inicia desde las 8:00 pm y hasta la madrugada con el Club Virtual. El set de DJ’s lo abrirán Sophyaa, Nyksan, Bitter Babe, Dengue Dengue Dengue, DJ Python, Verraco y Dubbire. D.

Además, habrá retransmisión de las presentaciones de The Strokes, The Prodigy, Red Hot Chili Peppers y Underworld.

Sábado 12 de diciembre

Canalón de Timbiquí (2017), Romperayo (2017), Superlitio (2015) Bomba Estéreo (2014), entre otros. Los homenajes de la noche estarán dirigidos a New Order, Gorillaz y Jack White.

Domingo 13 de diciembre

Reviva las presentaciones de The Wailers (2014), Nawal (2017), Damian Marley (2015), N.Hardem (2017), Gogol Bordello (2014), Aterciopelados (2015), Cultura Profética (2014), St. Vincent (2019), TV on The Radio (2012), Interpol (2019), Pixies (2014), The xx (2017), MGMT (2012) o Nine Inch Nails (2014).

Si es cliente VIP, podrá disfrutar del homenaje a The Strokes, Red Hot Chili Peppers, Underworld y el fallecido Keith Flint.

