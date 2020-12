Alina Lozano, Nidia Pacheco en “Pedro el escamoso”, denunció que le cobraron $57.000 pesos por dos huevos

Actriz colombiana Alina Lozano.

Por medio de un video, desde su cuenta de Instagram, la actriz, señaló que en el aeropuerto El Dorado, a pesar de que la plazoleta de comida no está abierta, algunos locales sí, y allí, en medio de su inocencia, pidió unos huevos revueltos por los que le cobraron $57.000 pesos.

“La plazoleta de comidas no está abierta, pero hay unos sitios, y me comí los huevos más caros de mi vida, no sé si gallina estrato 100. Nos comimos dos huevos pericos y 57.000 pesos, seguramente me están alimentando muy bien esos huevos, eso sí me pareció pues… en fin”, manifestó Lozano.

Alina, quien es muy activa con sus historias en la red social, publicó que se iba de vacaciones con su familia, en un viaje internacional, lo cual no la dejó dormir muy bien, pues, según la actriz, la pensadera de los documentos solicitados y que el reloj no le suene, para despertarse, fue una tortura.

Actualmente, la actriz es seguida por más de 88 mil fanáticos. Hace algunas semanas había denunciado que su cuenta había sido robada y que la estaban extorsionando por ella, pidiéndole 5 millones de pesos, sin embargo, la actriz logró recuperarla y continuar compartiendo sus elocuencias y eventos diarios de su vida.

Alina regresó a la pantalla gracias a la retransmisión de la telenovela ‘Pedro El Escamoso’ con su personaje de la viuda Nidia Pacheco, además de este personaje se ha destacado en producciones como Ana en “Los Canarios”, Ester Tellez en “Pobres Rico”, Helena Rojas en “El Bronx” y el más reciente, en la novela “Amar y Vivir” que está en Netflix, como Magola de Romero, madre de la protagonista.

Al ver la publicación, muchos seguidores la apoyaron, comentando que, “no es justo que esto le pase a nadie en el país”, además de dejar claro que no solo le ha pasado a ella, sino a muchas personas más que han comido en los restaurantes de este aeropuerto.

