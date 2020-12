Jessica Cediel bailó sensualmente una bachata y Greeicy Rendón no se quedó atrás: ambas enloquecen a sus fans

La nueva presentadora que llegó al canal Caracol, Jessica Cediel, sorprendió a sus seguidores en Instagram con un sensual movimiento de caderas al bailar una bachata.

En el video se le ve luciendo un short denim y una chaqueta denim y al ritmo de la canción ‘Solo por un beso’ de Aventura.

Este sábado Cediel hizo su primera aparición en Bingos Felices, una sección dentro del programa Sábados Felices que promete entregar millonarios premios a quienes decidan participar. Aunque hasta hace unos días solo se tenía confirmado que el humorista Yédinson Flórez ‘Lokillo’, iba a ser uno de los presentadores, el canal Caracol, encargado de transmitir el programa, confirmó que Cediel lo acompañaría en las transmisiones de cada fin de semana.

El baile de Greeicy Rendón

Por otro lado, la artista Greeicy Rendón también sorprendió por su talento y la sensualidad que desborda en un video en el que baile bachata.

Rendón aparece en el video bailando al ritmo de la canción “Esta Noche” que lanzó junto a su novio, Mike Bahía y se le ve disfrutando plenamente de el magnífico paisaje playero que tiene de fondo.

La reflexión que compartió con sus seguidores empezó con el relato detrás de la elaboración del contenido en mención. Contó que en ese momento no se sentía bien de ánimo y que, como no quería fingir sus emociones, decidió no publicar el clip en ese momento.

Relató además, que accedió a bailar ante la cámara por sugerencia de una amiga que la acompañaba en la hermosa playa.

“Los que me conocen saben que cuando no me siento bien, no me gusta fingir. Prefiero retirarme hasta encontrar la respuesta y regresar por aquí para compartirla. (…) No me sentía muy bien y mi energía estaba extremadamente bajita, pero Carolina Giraldo me obligó prácticamente a grabar este video. Me dijo: ‘Te ves hermosa, el lugar está precioso…la luz, baila que a la gente le gusta verte bailar”, contó Rendón, diciendo además, que el video se grabó hace aproximadamente un mes y medio.

La cantante vallecaucana continuó su reflexión y aseguró que gracias a ese contenido se dio cuenta que la mente puede jugar a favor o en contra de ella misma, según se lo proponga:

“Se que estaba fingiendo en ese momento; pero hoy lo comparto porque gracias a ver este video reconfirmo lo PODEROSA que es la mente y como aunque a veces es nuestra MEJOR ALIADA también puede convertirse en nuestra peor enemiga”, señaló la artista en la publicación.

Rendón no dejó de recibir halagos de sus seguidores en Instagram que hoy sobrepasan los 16 millones. Este es el sensual video que dejó sin alientos a más de uno:

Greeicy Rendón, baila sensualmente y deja reflexión sobre el poder de la mente. Video: IG @greeicy