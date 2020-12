En Santa Marta, un hombre hirió con arma de fuego a jóvenes porque le patearon sus faroles

En Santa Marta, un hombre disparó contra jóvenes porque le patearon sus faroles. Foto: De referencia.

Indignación generó el caso de intolerancia que se presentó este martes, cuando, a las 8 de la mañana, en el barrio La Concepción 2, en Santa Marta, un hombre hirió con arma de fuego a tres jóvenes, entre ellos una mujer, porque se dio cuenta de que habían derribado los faroles que él colocó en la puerta de su casa.

Según lo informado por el diario El Tiempo, a pesar de que los jóvenes empezaron a correr, el dueño de los faroles, al ver lo que consideró un acto de irrespeto por parte de los muchachos, sacó su arma y abrió fuego en su contra, causándoles varias heridas, por fortuna ninguna que afectara su vida.

“Los lesionados fueron identificados como Gloria Estefany Machado Vides, Juan Alberto Machado Jiménez y Erick Eduardo Bozo Díaz”, dio a conocer el medio.

La mujer fue alcanzada por un proyectil en el brazo derecho, uno de los hombres fue impactado de un tiro a la altura de un glúteo y el último recibió el proyectil del lado izquierdo de la boca.

De acuerdo con el medio regional Hoy Diario del Magdalena, los disparos alertaron a los vecinos del barrio, quienes salieron de sus viviendas para auxiliar a los afectados y dar aviso a las unidades del cuadrante de Policía más cercano, quienes recibieron el reporte del hecho de intolerancia en el que tres personas habían sido impactadas por arma de fuego.Personal de la Sijin, Sipol y el comandante de la estación se apersonaron del caso y llegaron hasta la vivienda para conocer las verdaderas causas de la situación, así como establecer la responsabilidad del propietario de la vivienda quien en medio de un acto de intolerancia impactó a tres jóvenes.

Cero quemados y varias riñas Santa Marta

El secretario de Salud Distrital, Henrique Toscano entregó un balance de cero quemados en Santa Marta, Magdalena, durante la noche de velitas.

“Hemos tenido un reporte del día de hoy del Centro de Regulador de Urgencias Distrital, Crue, y no hay novedad alguna. No hay reportes de quemaduras ni intoxicados en la ciudad. En este momento todo es de total tranquilidad. Cualquier cambio que se llegue a dar o que tengamos información no reportada por las clínicas e IPS de la ciudad lo haremos conocer oportunamente”, indicó el secretario de Salud Distrital, según lo informado por el diario digital El Informador.

En cuanto a cifras de riñas, el diario El Tiempo señaló que la Policía, en el reporte de la celebración de velitas, indicó que se atendieron un poco más de 60 riñas en Santa Marta.

El coronel Óscar Solarte, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta reportó que en el barrio Ciudad Equidad, un hombre luego de discutir con un vecino fue arrollado por un motocarro y le causó la muerte. La víctima respondía al nombre de Marcos Pote Elías, y tenía 34 años.

