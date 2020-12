A Gabriela Tafur le hackearon su cuenta en Twitter

Foto de redes sociales

A través de su cuenta oficial de Instagram, Gabriela Tafur contó a sus más de 500 mil seguidores que, el domingo 6 de diciembre, ella se encontraba trabajando en un computador diferente al suyo y al dejar su información en él, alguien robó su cuenta de Twitter. “En lo que estaba trabajando tiene como una red social, en la que ingresé mi correo y mi contraseña que justo coinciden con mi cuenta de Twitter”.

Según Tafur, ella se dio cuenta que perdió su perfil de Twitter dos horas después, cuando intentó ingresar a la red social, la cual es su favorita y en la que la modelo interactuaba varias veces al día con sus seguidores. “La red social que yo más utilizo es Twitter, por mi trabajo y todo. Cuando intenté entrar la aplicación se cerró y no existía ninguno de mis datos”, contó la también abogada.

Aseguró que empezó a consultarles a las personas que la rodeaban para ver qué estaba pasando y, efectivamente, ya no encontraban el perfil de la ex Señorita Colombia. Aquí la serie de historias que subió Gabriela Tafur en las últimas horas explicando todo lo que pasó con su cuenta de Twitter:

Actualmente, según Tafur, la cuenta sigue existiendo, tiene casi 100 mil seguidores y ha cambiado de nombre varias veces. “No me la han querido devolver, le he escrito a esa persona directamente para que por favor me la devuelva, que le pago, pero no me ha respondido”.

Lo que afirmó la ex Señorita Colombia es que ahora su cuenta aparece bajo el arroba de @meowarchive, tiene todos sus seguidores, pero toda la información desapareció. Este es el perfil que, según la modelo, pertenecía anteriormente a su cuenta personal:

Gabriela Tafur aseguró que también ha escrito a Twitter directamente para poder recuperar su cuenta, pero aunque se la logren devolver no podrá recuperar los trinos que había realizado la modelo desde los 15 años, en estos casos, al recuperar la cuenta hackeada solo es posible recuperar los trinos de los últimos siete días.

“Yo utilizaba Twitter como una forma de manifestarme, para opinar sobre lo que yo creía. Pero también plasmé etapas muy importantes de mi vida, lo que pensaba durante el colegio, durante el colegio, lo que pienso hoy” , Tafur aseguró que eso era lo que más le dolía perder.

La ex Señorita Colombia aseguró que perder toda esa información le duele porque la estaba utilizando para escribir un libro, al parecer basado en su vida personal y sus opiniones. Gabriela Tafur tiene una cuenta de respaldo desde la que está solicitando que los usuarios denuncien la cuenta robada, pero que no la dejen de seguir, pues ella aún tiene la esperanza de recuperarla.

Me robaron mi cuenta pasada. Esta es una cuenta de respaldo mientras recupero la otra (si es que la recupero). Ayúdenme a reportar a esta persona que se robó mi cuenta y borró mis tuits: @meowarchive — Gabriela Tafur BACKUP (@GabrielaTafur) December 9, 2020

Esteban Santos, novio de la abogada e hijo del expresidente Juan Manuel Santos, fue el primero en denunciar el robo de la cuenta, adjuntó una foto de cómo se veía en ese momento la cuenta robada que tenía el nombre de “ku”, y pidió a los seguidores no prestarle atención a trinos que se hicieran desde ese perfil que pudieran afectar la reputación de su pareja.

Hackearon la cuenta de @GabrielaTafur. Estamos trabajando en recuperarla. Por favor ignorar mensajes o trinos que salgan de esa cuenta hasta nuevo aviso. ¡Gracias! @TwitterSupport @TwitterLatAm pic.twitter.com/fUULaaYECk — Esteban Santos (@EstebanSantos10) December 6, 2020

ATLANTA, GEORGIA - DECEMBER 08: (EDITORIAL USE ONLY) Steve Harvey interviews Miss Colombia Gabriela Tafur Nader onstage at the 2019 Miss Universe Pageant at Tyler Perry Studios on December 08, 2019 in Atlanta, Georgia. Paras Griffin/Getty Images/AFP

Esta situación se dio justo cuando la ex Señorita Colombia celebraba un año de haber representado al país en Miss Universo 2019 , donde fue aplaudida porque durante su discurso tras pasar a las 20 finalistas destacó las marchas que, en ese entonces, se vivían en el país. “En Colombia estamos luchando por nuestros derechos, las personas se están tomando las calles reclamando por mejores condiciones de vida”, dijo la representante del país en el certamen de belleza de 2019.

