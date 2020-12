Murió por covid-19 la madre de la reconocida actriz Marcela Gallego, Gloria Pachón en ‘Pablo Escobar, el patrón del mal’

Marcela Gallego. Foto: Marcela Gallego Actriz en Facebook

Marcela Gallego, reconocida actriz de cine, teatro y televisión colombiana, anunció el lamentable fallecimiento de su madre por medio de su cuenta de Twitter.

La muerte se dio el 5 de diciembre, después de haber tenido un reporte positivo de la salud de la madre de Gallego. Según la actriz, la recuperación de su madre tenía un pronóstico favorable y se encontraba saliendo de la enfermedad por el nuevo Coronavirus.

“Gracias a todos los que le han mandado fuerza y sus mejores deseos a mi mamá. Les cuento que está respondiendo bien a todo lo que están haciendo los médicos. Va mejorando. Hoy hay esperanza de recuperación. Gracias por las oraciones y por los bonitos deseos. Eso reconforta mucho”, expresó la actriz el 21 de noviembre, trino al que respondieron múltiples personalidades del país, entre ellas, Juan Manuel Galán, hijo de Gloria Pachón, papel que desempeñó en la serie de Pablo Escobar.

Sin embargo, la salud de la madre de Gallego desmejoró y se convirtió en víctima del virus que ha cobrado 37.995 vidas en el Colombia hasta este martes.

“Mi madre partió. Allá debe estar oyendo su lucerito llanero pero tocado por arpas celestiales, seguramente llaneras. Vuele alto madre, vuele muy alto y en libertad”, expresó la actriz en un trino, en el que adjuntó la canción ‘Lucerito Llanero’ de Aries Vigoth.

Al trino respondieron caras reconocidas en el país como el manager Ricardo Leguízamo-Roca, el presentador Agmeth Escaf, el caricaturista Vladdo y la productora de la serie de Escobar, Juana Uribe, entre otras personas.

Según contó la actriz, su madre había pasado momentos complejos antes de su fallecimiento a causa del COVID-19. Según contó el 19 de noviembre, su madre llevaba 3 semanas en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luchando por su vida.

Entre los procedimientos que se realizó, Gallego destacó una entubación, conexión a respirador y una traqueostomía. También mencionó que su madre sufrió un paro cardiaco durante su convalecencia por el virus causante de la actual pandemia.

Gallego comparte mensajes en sus cuentas que advierten a la comunidad de los peligros del virus y alerta a las personas de las numerosas muertes y contagios por COVID-19.

“Ojo que el virus no tiene IVA. Sábado 21, tercer día de disparo de contagios sin IVA. Mi humilde consejo es que no salgan, por su bien y el de todos. La idea es que pasen navidad sanos en sus casas, así no compren regalos. La próxima navidad regalan doble, ¿vale?”, expresó la actriz, respecto a la última jornada de ‘Día sin IVA’ en el país.

Además, compartió un trino de Moisés Wasserman, profesor de la Universidad Nacional, en el que resalta la urgencia por la compra oportuna de las dosis inmunizadoras del virus. “Están muriendo cerca de doscientas personas al día, no entiendo a los que dicen que no es urgente la compra de vacunas”, difundió Gallego en su red social.

En el país, muchas ciudades ya toman medidas de fin de año, con el objetivo de controlar el crecimiento de los contagios y muertes por COVID-19 en los territorios. Entre los mandatarios que previene a la comunidad está Claudia López, quien invita a los bogotanos a mantener las medidas de bioseguridad durante las celebraciones familiares.

“Estoy por proponerles que hagamos el modelo de abrazo bioseguro para navidad, porque no creo que nadie aguante pasar una navidad sin darse un abrazo y es parte de lo que debemos aprender a hacer”, expresó a mediados de noviembre.

