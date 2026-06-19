Andrés Gómez se quedó sin técnico en el Mundial 2026: despidieron al entrenador de Vasco da Gama

Andrés Gómez ya sumó sus primeros minutos en el Mundial 2026 con Colombia ante Uzbekistán - crédito FCF

La Selección Colombia ha hecho lo posible para que todos sus jugadores estén concentrados en el Mundial 2026, pues el objetivo es llegar lo más lejos posible en el certamen y cumplir con las expectativas de los aficionados, que se encuentran muy ilusionados con el combinado nacional.

Andrés Gómez, una de las promesas de la Tricolor, sufre problemas en Vasco da Gama, producto de que el club, en las últimas horas, anunció la salida de su entrenador y provocó una crisis en la plantilla para el segundo semestre, de cara al Brasileirao y la Copa Sudamericana.

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Cabe recordar que el conjunto carioca se verá en el torneo de la Conmebol ante el Independiente Medellín, en los playoffs de los octavos de final, y no se sabe si el extremo llegará a ese encuentro o será transferido a otro club en el exterior, producto de su buen nivel y participación en la Copa del Mundo.

Sin técnico para Andrés Gómez

El extremo, recordado por debutar y ser figura de Millonarios en 2022, logró su lugar en la convocatoria del combinado nacional por su rendimiento en Vasco da Gama, conjunto al que arribó en julio de 2025 porque no le fue bien en el Reims de Francia y llegó a préstamo, fue comprado en enero de 2026 y brilla en el Brasileirao.

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Sin embargo, Gómez se enfrentará después del Mundial 2026 a la salida de Renato Gaúcho, cuya salida confirmó el club “de mutuo acuerdo entre las partes”, aunque existen versiones distintas.

Vasco da Gama se quedó sin técnico porque despidió a Renato Gaúcho en pleno periodo de para por el Mundial 2026 - crédito Vasco da Gama

“Vasco agradece al entrenador y a su cuerpo técnico sus servicios durante su tercera etapa en el club y les desea éxito en sus futuras carreras”, fueron las palabras del conjunto carioca, en un comunicado publicado en su página web y causó sorpresa en los aficionados.

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Según medios como AS Colombia, Renato Gaúcho se fue de Vasco por diferencias con el presidente Pedrinho por el armado de la plantilla, además de que, al parecer, le habrían cobrado sus declaraciones pasadas por el uso de los futbolistas colombianos en el equipo.

Renato Gaúcho cumplía su tercer ciclo con Vasco da Gama, pero dejó al equipo en zona de descenso en el Brasileirao - crédito Sergio Moraes/REUTERS

“Tenemos cuatro colombianos en el equipo y siempre intento corregirlos. Y cometen muchos errores. Es mi trabajo, pero me falta tiempo. No puedo corregirlos al 100% de la noche a la mañana. Y está el problema de la adaptación”, dijo el entrenador en una rueda de prensa el 4 de abril.

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Oportunidad grande para el colombiano

En el último año, la carrera del jugador de 23 años dio un salto enorme al salir de Europa y jugar en Brasil, pues lo que muchos consideraron como un retroceso, por alejarse de la llamada “élite del deporte”, fue un paso fundamental para reencontrarse con el juego que lo envió al exterior.

En este momento, Andrés Gómez tiene un valor en el mercado de 11 millones de euros, según la plataforma de estadísticas en fichajes Transfermarkt.

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Andrés Gómez subió su valor siete millones de euros desde su llegada al Vasco da Gama - crédito Transfermarkt

Cuando el cafetero arribó proveniente del Reims, estaba valorizado en cuatro millones de euros, para finales de 2025 alcanzó los cinco millones y en marzo de 2026 ya valía ocho millones, al ver su crecimiento en la página web, lo que ratifica su buen momento.

El objetivo de Gómez y Vasco da Gama es venderlo a Europa, ahora con mayor experiencia para afrontar retos grandes y no fracasar como en Francia, pero todo dependerá de cómo sea su Copa del Mundo y los minutos que dispute.

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