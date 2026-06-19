Colombia

Precluyen investigación contra jefe de esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay por atentado en Bogotá: “Se ajustó a los protocolos”

La Fiscalía Penal y Militar, encargada de la investigación contra el subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, concluyó que el magnicidio respondió a “un plan criminal estructurado”

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Desde el ente de acusación se ratificó que el jefe del esquema de protección de Miguel Uribe Turbay no cometió ninguna irregularidad - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Desde el ente de acusación se ratificó que el jefe del esquema de protección de Miguel Uribe Turbay no cometió ninguna irregularidad - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La investigación que se estaba adelantando en la Fiscalía General Penal Militar y Policial en contra el subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, jefe del esquema de protección del senador Miguel Uribe Turbay, precluyó luego de determinar que el atentado contra el entonces senador y precandidato presidencial fue resultado de una planeación “criminal y estructurada” que no estaba asociada con el equipo de seguridad de Uribe Turbay.

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía Penal Militar informó que la actuación del subcomisario Gómez durante el atentado ocurrido el sábado 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito del barrio Modelia, “se ajustó a los protocolos de protección y respuesta inmediata”.

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De acuerdo con la Fiscalía, el subcomisario Gómez fue informado del evento político en ese punto pocas horas antes de su realización. Ante la notificación extemporánea, el oficial activó coordinaciones operativas con personal policial de la jurisdicción y articuló acciones con otros esquemas de seguridad presentes en el lugar.

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