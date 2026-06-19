Con una cachetada, mujer reveló la infidelidad de su pareja en pleno partido entre Colombia y Uzbekistán: quedó todo en video

La grabación, donde una mujer acusa y abofetea a su pareja mientras se celebraba el triunfo de la selección, generó intensa polémica y comentarios en plataformas digitales - crédito @ColombiaOscura/ X

Durante el debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, un video viralizado en redes sociales mostró el momento en que una mujer habría descubierto una infidelidad de su pareja en público.

El episodio ocurrió en uno de los lugares de reunión donde numerosos seguidores presenciaban el encuentro frente a Uzbekistán.

La grabación exhibe a una aficionada vestida con la camiseta de Colombia acercándose al sitio donde su pareja veía el partido. Allí, lo confrontó por una supuesta infidelidad y presentó varias hojas impresas para evidenciar su acusación. Tras un breve intercambio, la mujer reaccionó con una cachetada, lo que generó sorpresa y comentarios entre los asistentes.

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La escena quedó registrada en video, lo que contribuyó a que el caso recibiera amplia atención en las plataformas digitales. Diversos usuarios compartieron el contenido y expresaron opiniones sobre lo ocurrido. Hasta el momento, no existen muchos detalles sobre la identidad de la pareja involucrada ni sobre los motivos exactos que desencadenaron el conflicto, aunque la versión de la supuesta infidelidad cobró fuerza entre los internautas.

Video viral muestra reclamo por infidelidad en pleno partido de Colombia - crédito captura de pantalla @ColombiaOscura/ X

“Tanta vieja ridícula, que más acto que dejarlo y ya. Le hace reclamo pa’ seguir con él. Tanta pendejada para nada”, “No existe posibilidad alguna de que yo pierda mi dignidad así por un hombre”, “Muy básica, creo yo que no tiene ni amor propio”, “Que feo esos shows. Dejelo y ya”, (Sic), dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

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El episodio se desarrolló mientras la Selección Colombia celebraba tres goles en su partido inaugural del Mundial, en un contexto de euforia nacional por el desempeño del equipo.