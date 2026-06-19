Colombia

Con una cachetada, mujer reveló la infidelidad de su pareja en pleno partido entre Colombia y Uzbekistán: quedó todo en video

La grabación, difundida en redes, retrata el momento en que una aficionada encara a su pareja, lo acusa y evidencia con documentos en medio de la euforia futbolística y la multitud

Guardar
Google icon

La grabación, donde una mujer acusa y abofetea a su pareja mientras se celebraba el triunfo de la selección, generó intensa polémica y comentarios en plataformas digitales - crédito @ColombiaOscura/ X

Durante el debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, un video viralizado en redes sociales mostró el momento en que una mujer habría descubierto una infidelidad de su pareja en público.

El episodio ocurrió en uno de los lugares de reunión donde numerosos seguidores presenciaban el encuentro frente a Uzbekistán.

La grabación exhibe a una aficionada vestida con la camiseta de Colombia acercándose al sitio donde su pareja veía el partido. Allí, lo confrontó por una supuesta infidelidad y presentó varias hojas impresas para evidenciar su acusación. Tras un breve intercambio, la mujer reaccionó con una cachetada, lo que generó sorpresa y comentarios entre los asistentes.

PUBLICIDAD

La escena quedó registrada en video, lo que contribuyó a que el caso recibiera amplia atención en las plataformas digitales. Diversos usuarios compartieron el contenido y expresaron opiniones sobre lo ocurrido. Hasta el momento, no existen muchos detalles sobre la identidad de la pareja involucrada ni sobre los motivos exactos que desencadenaron el conflicto, aunque la versión de la supuesta infidelidad cobró fuerza entre los internautas.

Video viral muestra reclamo por infidelidad en pleno partido de Colombia - crédito captura de pantalla @ColombiaOscura/ X
Video viral muestra reclamo por infidelidad en pleno partido de Colombia - crédito captura de pantalla @ColombiaOscura/ X

“Tanta vieja ridícula, que más acto que dejarlo y ya. Le hace reclamo pa’ seguir con él. Tanta pendejada para nada”, “No existe posibilidad alguna de que yo pierda mi dignidad así por un hombre”, “Muy básica, creo yo que no tiene ni amor propio”, “Que feo esos shows. Dejelo y ya”, (Sic), dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

PUBLICIDAD

El episodio se desarrolló mientras la Selección Colombia celebraba tres goles en su partido inaugural del Mundial, en un contexto de euforia nacional por el desempeño del equipo.

Temas Relacionados

Selección ColombiaCopa Mundial 2026infidelidadColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Iván Cepeda respetará los resultados de las elecciones presidenciales del 21 de junio, aseguró su jefe de campaña: “Somos unos demócratas”

Gabriel Becerra mencionó que el senador reconoció los resultados de la primera vuelta después de que se tramitaron las reclamaciones presentadas por la campaña

Iván Cepeda respetará los resultados de las elecciones presidenciales del 21 de junio, aseguró su jefe de campaña: “Somos unos demócratas”

Luis Alfonso anunció show el 7 de noviembre en Bogotá: así será el concierto más grande de su carrera

El cantante colombiano anunció su gran cita en el Coliseo MedPlus, una experiencia inmersiva pensada para más de 14.000 personas, con invitados, sorpresas y una puesta en escena especial

Luis Alfonso anunció show el 7 de noviembre en Bogotá: así será el concierto más grande de su carrera

Elecciones presidenciales de Colombia 2026, EN VIVO: Embajada de EE. UU. alerta por posibles protestas y Petro pide que dejen de “asustar”

A dos días de la segunda vuelta presidencial, el mandatario defendió la capacidad de Colombia para garantizar una transición democrática y aseguró que el futuro político del país será definido exclusivamente por los votantes en las urnas

Elecciones presidenciales de Colombia 2026, EN VIVO: Embajada de EE. UU. alerta por posibles protestas y Petro pide que dejen de “asustar”

Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, por indebida participación en política

El organismo de control busca establecer si el mandatario habría utilizado actividades institucionales, recursos estatales y canales oficiales para favorecer una candidatura presidencial durante la campaña de 2026

Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, por indebida participación en política

Chontico Día resultados de hoy viernes 19 de junio, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy viernes 19 de junio, esta fue la jugada ganadora
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

ENTRETENIMIENTO

Karina habría confirmado su embarazo junto a Kris R con un mensaje en redes sociales: “Estos seis meses que nos quedan”

Karina habría confirmado su embarazo junto a Kris R con un mensaje en redes sociales: “Estos seis meses que nos quedan”

El Brayan y Sofía Castro compartieron mensaje en contra de las apuestas durante el Mundial: “Me han ofrecido un montón de plata”

Shakira estableció un nuevo récord como la artista latina con más oyentes mensuales en la historia de Spotify: entró al top 10 global

Esposa de Luis Díaz mostró el detrás de cámaras de su llegada al Mundial 2026: terminó arreglándose en un restaurante antes del partido de Colombia

Éxito de Diomedes Díaz ya hace parte de la campaña de Abelardo de la Espriella: así suena la nueva versión de Álex Manga y Óscar Gamarra

Deportes

El presidente de la Fifa Gianni Infantino se refirió a la afición de Colombia en el Mundial 2026: “Un ambiente increíble”

El presidente de la Fifa Gianni Infantino se refirió a la afición de Colombia en el Mundial 2026: “Un ambiente increíble”

Estos son los ítems de desempate en caso de que Colombia iguale en puntos con sus rivales en la primera fase del Mundial 2026

La selección Colombia retomó entrenamientos en Guadalajara tras la victoria ante Uzbekistán: estas son las novedades

Figura de la selección de Portugal recibió fuertes críticas por sus declaraciones sobre Cristiano Ronaldo: “No hay diferencia”

Falcao analizó la ventaja que tendría Luis Javier Suárez sobre Cristiano Ronaldo en el encuentro entre Colombia y Portugal: “Pueden aprovechar”