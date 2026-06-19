Ismael Saibari anoto el gol más rápido del Mundial 2026 y puso a Marruecos en ventaja ante Escocia

Ismael Saibari anotó a los 2 minutos el gol más rápido del Mundial 2026 con un remate que superó al arquero Angus Gunn - crédito Paul Rutherford/Reuters

Marruecos se puso en ventaja de manera rápida ante Escocia en el primer tiempo del partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026, disputado el viernes 19 de junio en el Boston Stadium de Foxborough, Massachusetts.

El autor del tanto fue Ismael Saibari, quien al minuto 1 anotó el gol más rápido en lo corrido del campeonato, con un potente remate que superó al arquero Angus Gunn tras una jugada de toques sucesivos.

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El tanto llegó antes de que el partido cumpliera su primer minuto: Saibari remató con fuerza al cabo de una secuencia de pases cortos de lado a lado que dejó sin respuesta a la defensa escocesa. La apertura del marcador colocó a los Leones del Atlas de manera provisional en el liderato del grupo, y condicionó desde el arranque el desarrollo del encuentro.

El gol de Saibari llegó tras una secuencia de pases cortos y dejó a Marruecos como líder provisional del Grupo C - crédito Brian Snyder/ REUTERS

Saibari sumó así su segundo gol en el Mundial, luego de convertir en el estreno ante Brasil en el MetLife Stadium. El jugador, actualmente en el PSV Eindhoven, estaría a poco de ser confirmado como refuerzo del Bayern Múnich de Alemania para la próxima temporada. El pasado jueves 18 de junio se conoció que superó los exámenes médicos del club bávaro, por lo que su transferencia sería confirmada en cuestión de días.

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Así se desarrolló el primer tiempo

A lo largo de los primeros 45 minutos, Marruecos dominó con claridad. El control de la posesión (más del 65%) y la presión alta, articulada por Ayyoub Bouaddi en la recuperación y la movilidad de Achraf Hakimi y Brahim Díaz por las bandas, encerraron a Escocia en su propio campo durante buena parte de la primera mitad. Neil El Aynaoui y Azzedine Ounahi también se hicieron notar con internadas por la derecha y remates desde el borde del área, aunque sin precisión.

Saibari sumó su segundo gol en el Mundial 2026 después de haber marcado en el empate de Marruecos ante Brasil - crédito Paul Rutherford/Reuters

Las ocasiones más claras para ampliar la ventaja llegaron en el minuto 10, cuando Ounahi filtró un balón al área para Saibari, que no alcanzó a impactar con el arquero ya vencido, y en el minuto 17, con una llegada de Hakimi por la derecha que Gunn despejó con el pie derecho en el último instante. Al 35, Bilal El Khannouss remató por encima del travesaño tras una contra marroquí.

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Escocia careció de ideas durante casi toda la primera parte. Scott McTominay retrasó su posición para intentar darle fluidez al juego, mientras que John McGinn y Lewis Ferguson comenzaron a tomar protagonismo en la medianía sin mayor resultado. La única opción clara de los europeos llegó al minuto 45+1, cuando Andrew Robertson centró para McGinn, que llegó solo por la derecha pero no pudo conectar el remate y el balón se perdió en la última línea.

El encuentro tiene un trasfondo de grupo abierto: Marruecos llegó a este partido tras empatar 1-1 con Brasil, con gol de Saibari al 21 y empate de Vinicius Júnior al 32. Escocia, en tanto, llegó como líder con tres puntos tras vencer a Haití con un gol de McGinn al minuto 28, también en Boston.

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El único antecedente entre ambas selecciones en una Copa del Mundo fue en Francia 1998, cuando Marruecos goleó 3-0 a los escoceses, aunque los dos quedaron eliminados en la fase de grupos, a expensas de los clasificados Brasil y Noruega. A segunda hora, Brasil y Haití cerrarán la segunda fecha correspondiente al Grupo C.

Estos son los cinco goles más rápidos en la historia de la Copa del Mundo

Hakan Şükür (Turquía) vs. Corea del Sur, 2002: 10,8 segundos.

Václav Mašek (Checoslovaquia) vs. México, 1962: 15 segundos.

Ernst Lehner (Alemania) vs. Austria, 1934: 25 segundos.

Bryan Robson (Inglaterra) vs. Francia, 1982: 28 segundos.

Clint Dempsey (Estados Unidos) vs. Ghana, 2014: 30 segundos.