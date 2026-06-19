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Carlos Bacca “prendió el ventilador” sobre su posible salida del Junior: “El problema conmigo no es de plata”

El delantero, uno de los más históricos del Tiburón, se refirió a las versiones de su desvinculación y la falta de un acuerdo para la renovación de su contrato

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Carlos Bacca
Carlos Bacca es el tercer colombiano con más goles en toda la historia del fútbol internacional, pero ahora se quedaría sin equipo - crédito Junior FC

Junior de Barranquilla se encuentra en etapa de vacaciones tras salir campeón de la Liga BetPlay ante Atlético Nacional en Medellín, y el nuevo objetivo es retener la corona, pues lleva dos títulos consecutivos y el técnico Alfredo Arias le apunta a hacer historia con un tricampeonato.

Sin embargo, Carlos Bacca no sería parte de ese plan de los rojiblancos, ya que su contrato se termina en los próximos días y, por el momento, no se ven avances con la junta directiva para acordar una renovación, pese a que es un jugador importante para la institución.

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Queda por saber la decisión de los dirigentes, liderados por Fuad Char, porque también se debe definir el futuro de Teófilo Gutiérrez, otro de los hombres históricos en el Junior y pieza clave para el título en el primer semestre de 2026 por su experiencia y aporte desde el banquillo.

“Que me llamen, que tengan la intención”

El delantero es uno de los hombres más ganadores en la institución barranquillera, pues le dio cinco estrellas en sus dos etapas con el club, además de ser goleador en 2023 y, gracias a su rendimiento en los últimos años, es el tercer máximo goleador colombiano internacional con 346 tantos en su carrera.

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Pese a todos esos logros, Carlos Bacca reveló que aún no sabe si seguirá en el Junior porque el club no lo ha contactado, explicó que no se debe a un tema económico, sino a otro hecho que no reveló, aunque se presume que sería por la falta de ritmo deportivo.

Carlos Bacca
Carlos Bacca solo marcó dos goles con el Junior de Barranquilla en la temporada 2026 - crédito Junior FC

“El problema de Junior conmigo no es de plata. Ellos lo saben porque ya me pasó en la renovación, don Fuad me llamó para decirme lo que había. Yo dije que si el problema era eso (dinero) ya hubiera firmado hace un mes”, fueron las palabras del delantero al medio Solo Junior.

Bacca le pidió a los directivos del Junior que definan si siguen con él, pues incluso dijo que quiere analizar otras opciones en el mercado, al aprovechar su trayectoria y los pocos años que le quedan como futbolista profesional, así sea alejado del club de sus amores.

El máximo accionista también se refirió a la renovación de los dos ídolos del cuadro Tiburón - crédito @JuniorClubSA / X
Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez terminan contrato con el Junior el 30 de junio- crédito @JuniorClubSA / X

“Ellos que me llamen, que tengan la intención, que ellos vean que yo puedo aportar. Si no, seguiré mi camino. Uno lo que anhela es retirarse con la camiseta de este club, y no ponerme otra camiseta, pero si los directivos no lo ven así, confío en Dios que voy a seguir jugando. Gracias a Dios hay cosas”, señaló.

¿Qué se sabe sobre Duván Vergara?

En las últimas horas, se conoció el primer jugador por el que Junior iría para el segundo semestre de 2026, cuando hay un plan para armar la plantilla de la Copa Libertadores 2027 y consolidarla durante estos meses, pues no quiere repetir el fracaso de la fase de grupos en 2026.

“Duván Vergara está en los planes para reforzar a Junior en el próximo semestre”, afirmó el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en charla con la Emisora Atlántico, y causó sorpresa porque fue el mandatario el que lanzó esa noticia y desde el club no se tiene nada confirmado.

Duván Vergara
Duván Vergara sería el primer nombre que el Junior de Barranquilla buscaría como refuerzo - crédito @juniorlpr1924/X

Por su parte, el periodista Felipe Sierra aclaró que el extremo, por el momento, no se iría de Racing de Argentina porque el club se siente contento con el jugador y será una pieza fundamental para el Torneo Clausura, más allá de que se fue el entrenador Gustavo Costas por malos resultados.

“Por ahora, Racing no tiene intención de desprenderse del colombiano Duván Vergara (29) y cuenta con él para este segundo semestre. El interés de Junior no es nuevo y saben que el jugador es hincha del equipo", mencionó.

Duván Vergara
Racing, equipo que tiene a Duván Vergara, lo retendría por su rendimiento y papel en la temporada 2026 - crédito @PSierraR/X

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