Influencer colombiano contó la millonada que cuesta el equipo del camarógrafo que lesionó un jugador de Uzbekistán en el Mundial 2026

La jugada entre Luis Díaz y Abdukodir Khusanov fue una de las más destacadas en el juego entre Uzbekistán y Colombia -crédito @zoomwithtarara/Instagram

El 17 de junio de 2026, la selección Colombia debutó con el pie derecho tras el triunfo por 3-1 ante Uzbekistán.

Y como era de esperarse, uno de los grandes protagonistas fue el delantero Luis Díaz, que durante el juego se reportó con gol y asistencia ante los “Lobos Blancos”, aunque en el desarrollo del partido se vivió una curiosa jugada en dónde el defensor uzbeko Abdukodir Khusanov entró de forma vehemente al delantero del Bayern Múnich, y en el empujón se terminó agrediendo al camarógrafo oficial de la transmisión.

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Abdukodir Khusanov y Luis Díaz protagonizaron un duelo clave-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

En este contexto, el influencer Sebastián Tarazona (mejor conocido como Zoomwith_tarara en Instagram) publicó un video el 18 de junio de 2026, explicando el costo de la cámara.

En su video, lo título como “La caída de cien mil dólares”, y la frase quedó marcada por una frase que resume el foco de la grabación:

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“Esta caída valió cien mil dólares”.

Según Tarazona, el equipo que llevaba el operador podía costar cerca de $100.000 entre el cuerpo de la cámara, el lente y los accesorios. La explicación menciona una Sony HDC 5500 de hasta $60.000, un lente tipo Fujinon UA de hasta $45.000 y accesorios por otros $5.000.

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“Ayer todos vimos caer al camarógrafo en el partido Colombia versus Uzbekistán, pero los audiovisuales vimos otra cosa”, dice la grabación. Luego añade: “Cuando vi este momento, lo primero que dije fue: «Uf, el cámara se llevó re duro». Y después pensé: «¿Y la cámara?»”.

Tarazona explicó por qué el operador estaba en esa zona de la cancha.

“Primero, ¿por qué el camarógrafo estaba ahí? Este camarógrafo es un camarógrafo de banda. Su función es darle al director planos cercanos, inmersivos y de la jugada directa”.

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En la misma explicación, Tarazona explicó el sistema de la cámara de la transmisión:

“Este cámara tiene una cámara broadcast montada en un sistema de estabilización Esteadicam, que va sujeto al cuerpo por medio de un arnés”.

Luego precisa para qué sirve ese soporte en plena cobertura. “Ese sistema ayuda a distribuir el peso y hace que la cámara sea menos pesada para el operador”.

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La explicación también diferencia ese equipo del que se usa en una transmisión de este nivel. “En el mundial no se usan cámaras normales, se usan cámaras especiales para transmisión en vivo en 4K”.

El camarógrafo afectado recibió una camiseta del defensor Abdukodir Khusanov

Representantes de la delegación de Uzbekistán le hicieron llegar una camiseta firmada por Khusanov como disculpa tras el golpe que recibió en medio del partido - crédito @uzbekistanfa/Instagram

La selección de Uzbekistán sorprendió por un choque que dejó golpeadoa un camarógrafo durante el partido frente a Colombia en el Mundial 2026, un episodio que interrumpió brevemente el juego y que luego derivó en una visita oficial de la federación uzbeka al trabajador para conocer su estado y entregarle una camiseta firmada por Abdukodir Khusanov.

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El incidente ocurrió en el estadio Ciudad de México, donde más de80.000espectadores asistieron al cierre de la primera fecha del grupo K. Para Colombia, los tres puntos obtenidos la dejaron de manera transitoria como líder de la zona y con la posibilidad de asegurar la clasificación a la segunda ronda si vence a República Democrática del Congo en su próximo partido en Guadalajara.

Cuando se jugaba el minuto 33, Díaz y Abdukodir Khusanov disputaron una pelota suelta cerca de la línea de banda en un duelo de velocidad. El defensor uzbeko, que milita en el Manchester City, se lanzó con fuerza para frenar al colombiano, cometió falta y, por el impulso de la acción, impactó de lleno contra un operador de cámara ubicado al borde del campo.

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La transmisión internacional mostró cómo el golpe hizo perder el equilibrio al camarógrafo, que cayó de forma brusca mientras en ese sector se perdía la imagen. La acción obligó a detener el partido durante unos instantes para que el personal médico atendiera al trabajador lesionado.

Una vez Khusanov se reincorporó, el árbitro inglés Anthony Taylor le mostró tarjeta amarilla por fuerza desmedida. El diario señaló que en la asistencia también intervino un médico de la FIFA.

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Las imágenes del impacto circularon con rapidez en redes sociales y se convirtieron en uno de los momentos más comentados del torneo hasta ahora. Parte de los aficionados expresó solidaridad con el camarógrafo, cuyo nombre no trascendió, y remarcó los riesgos que enfrentan los equipos de transmisión al trabajar tan cerca del terreno de juego en partidos de alta intensidad.

Otros usuarios reaccionaron con humor y difundieron memes que exageraban lo ocurrido con referencias de la cultura popular.

Al día siguiente del encuentro, la Asociación de Fútbol de Uzbekistán informó en sus redes sociales que algunos de sus representantes visitaron al camarógrafo para verificar su estado de salud. Como gesto de compensación, le entregaron una camiseta firmada por Khusanov.

“El defensor también transmitió sus sinceros deseos de una pronta recuperación y envió sus saludos al operador”, indicó la publicación, replicada por el propio jugador en sus historias de Instagram. En las imágenes difundidas, Khusanov y el camarógrafo aparecen posando juntos con la camiseta.