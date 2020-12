“No me haga decir nombres”: senadora Aída Avella denuncia que el 70% del congreso colombiano fue elegido con dineros ilícitos

163

La senadora y presidenta de la Unión Patriótica, Aída Avella, expresó que el 70% del Congreso de la República se hizo escoger por medio de financiación con dineros ilícitos. La legisladora, en conversación con Vicky Dávila en Semana TV, afirmó que los recursos vendrían de negocios relacionados con el narcotráfico y se destinarían para comprar votos.

Sin embargo, Avella decidió no revelar los nombres de quienes, según ella, accedieron a financiación electoral de grupos al margen de la ley. “¿Quiénes son? Todo el país sabe, no me haga decir nombres, el 70 % del Congreso”, le expresó la congresista al medio digital y agregó que, a pesar de que haya gente que incurre en estas prácticas, también hay gente buena en los partidos.

En vista a la gravedad de su denuncia, le preguntaron a Avella si estaba segura de lo que decía. “Así es, así es, así es”, aseguró. Además, añadió a su denuncia que, en ocasiones, se trata de dineros extraídos de actos de corrupción. “Se roban todo, se roban el PAE (Programa de Alimentación Escolar). Usted sabe, Edward, que en los contratos va el 40 % de la contratación para los sinvergüenzas, para muchos de los que están sentados con nosotros”, explicó, refiriéndose al también presente en el debate Edward Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático.

Cuando le pidieron ahondar en la situación, Avella recalcó que el 70% del parlamento se nutre de estos dineros como mínimo, señalando que puede ser aún más grave la situación de financiación ilegal. En el momento en el que le preguntaron de dónde sacó esta cifra, la legisladora recordó a la época en la que el país tenía congresistas patrocinado por las Autodefensas Unidas de Colombia en el capitolio.

“El país sabe y el país conoce. No me haga dar nombres, porque la justicia sabe exactamente quienes son y todos están listos para salir por vencimiento de términos. ¡Vergüenza debía darles! Vergüenza debía darle al señor [Néstor Humberto] Martínez que dejó sacar tanta gente por vencimiento de términos”, a raíz de los comentarios de la senadora, los panelistas contrarios resaltaron la situación de las FARC y sus disidencias. “Jesús Santrich no se voló por vencimiento de términos”, fue una de las opiniones contrarias que salieron a relucir después de las graves denuncias de la parlamentaria.

“Esto debería horrorizar al país. (...) ¿En dónde está la plata de los ‘Ñeñes’? ¿Por qué no han investigado la plata de los ‘Ñeñes’ en la campaña presidencia? Pues, porque evidentemente estarían investigando a sus amigos”, aseveró Avella para el medio, declaraciones que terminaron en un acalorado debate entre los participantes del programa.

Avella continuó recalcando que los dineros provenientes del narcotráfico ha cruzado toda la economía del país. “Ahí basta mirar a los socios del esposo de la vicepresidenta. ¿Esos qué eran? el ‘Fantasma’ y todos los que están apareciendo en este Gobierno. Yo sí creo que aquí hay plata del narcotráfico. (...) En todos los sectores de la economía hay plata del narcotráfico”, lo que la presidenta de la Unión Patriótica no deja de llamar una “vergüenza”.

