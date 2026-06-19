Colombia

Gustavo Petro le entregó la nacionalidad colombiana al cantante Robi Draco Rosa: “La libertad y la vida”

El cantante puertorriqueño fue reconocido como ciudadano en una ceremonia encabezada por el presidente Gustavo Petro y la ministra Rosa Villavicencio, quienes resaltaron el valor simbólico de la ciudadanía

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El artista celebró su integración a la comunidad nacional en un evento público, donde el mandatario subrayó el significado cultural y social del reconocimiento - crédito @petrogustavo / X

El cantante Robi Draco Rosa, reconocido internacionalmente por su trayectoria musical y su influencia en la escena del rock y el pop latino, recibió la nacionalidad colombiana en un acto oficial encabezado por el presidente Gustavo Petro.

El mandatario informó sobre la ceremonia a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes y un video del artista acompañado por la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio.

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En su mensaje, el presidente Petro anunció: “El cantante Cornelius Draco, o Draco Rosa, es desde hoy, ciudadano colombiano. Mucha gente del mundo hoy se siente orgullosa si tiene la ciudadanía colombiana, porque es una ciudadanía de la Libertad y la Vida”. Con estas palabras, el jefe de Estado celebró la integración del músico puertorriqueño a la comunidad nacional, subrayando el valor simbólico que representa la ciudadanía colombiana en el contexto actual.

Draco Rosa, nacido en Puerto Rico bajo el nombre de Robert Edward Rosa Suárez, cuenta con una larga carrera artística que inició en la década de los ochenta como miembro de la banda juvenil Menudo. Posteriormente, consolidó su trayectoria como solista y compositor, obteniendo reconocimiento por su propuesta musical innovadora y su capacidad para fusionar géneros. Entre sus éxitos se incluyen discos como Vagabundo y Mad Love, además de haber compuesto canciones interpretadas por artistas como Ricky Martin.

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Robi Draco Rosa recibió la nacionalidad colombiana en una ceremonia oficial encabezada por el presidente Gustavo Petro y la ministra Rosa Villavicencio - crédito @petrogustavo/ X
Robi Draco Rosa recibió la nacionalidad colombiana en una ceremonia oficial encabezada por el presidente Gustavo Petro y la ministra Rosa Villavicencio - crédito @petrogustavo/ X

La obtención de la nacionalidad colombiana representa un nuevo capítulo en la vida de Draco Rosa, quien ha mantenido una relación cercana con Colombia a través de su música, colaboraciones y presentaciones en el país. El artista ha manifestado en diversas ocasiones su aprecio por la cultura, la diversidad y el público colombiano, lo que motivó su interés por formalizar su vínculo con la nación.

La presencia de la ministra Rosa Villavicencio en el acto protocolario refuerza el respaldo institucional a la decisión y destaca el papel de la Cancillería en los procesos de integración cultural y ciudadana. Según el video difundido, el propio cantante agradeció la distinción y expresó satisfacción por sumarse a la comunidad colombiana.

Robi Draco Rosa ya es ciudadano colombiano, anuncia el presidente Petro - crédito @dracorosa/ Instagram - @petrogustavo/ X
Robi Draco Rosa ya es ciudadano colombiano, anuncia el presidente Petro - crédito @dracorosa/ Instagram - @petrogustavo/ X

La noticia fue celebrada en redes sociales por seguidores y colegas del artista, quienes resaltaron la importancia de reconocer figuras internacionales que contribuyen al enriquecimiento cultural y musical de Colombia. “Es un orgullo que un artista de tu trayectoria y sensibilidad elija este país como su hogar. Colombia es tierra de arte, de libertad y de vida, como bien lo dice el Presidente”, dicen algunas de las reacciones.

Con este reconocimiento, Draco Rosa se suma a la lista de personalidades extranjeras que han recibido la nacionalidad colombiana en los últimos años, consolidando un lazo especial con el país y ampliando su proyección en el ámbito cultural latinoamericano.

Robi Draco Rosa, conocido por su versatilidad como cantante, compositor y productor, mantiene una conexión especial con el público colombiano. Su trayectoria, que inició en Puerto Rico con el grupo Menudo, evolucionó hacia una carrera solista marcada por un estilo alternativo y experimental, alejándose del pop comercial que caracterizó su juventud. Esta evolución le permitió consolidar una base de seguidores en diversos países de Latinoamérica, incluyendo Colombia.

En 2025, Draco Rosa realizó una gira por Colombia que lo llevó a presentarse en varias ciudades principales. Entre las fechas destacadas, ofreció conciertos en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez de Medellín, el Movistar Arena de Bogotá y el Teatro Jorge Isaacs en Cali. Durante estos shows, interpretó temas emblemáticos como Llanto subterráneo, Noche fría, La negra Tomasa y Brujería, recibiendo una respuesta entusiasta del público local. Estas presentaciones formaron parte de su tour “Sueños Peligrosos”, que también incluyó fechas en otros países de la región.

En 2025, Draco Rosa realizó una gira por Colombia con conciertos en Medellín, Bogotá y Cali, reafirmando su vínculo con el público nacional - crédito @dracorosa/ Instagram
En 2025, Draco Rosa realizó una gira por Colombia con conciertos en Medellín, Bogotá y Cali, reafirmando su vínculo con el público nacional - crédito @dracorosa/ Instagram

La cercanía de Draco Rosa con Colombia se refleja en la afinidad que expresa hacia la cultura y la calidez de sus seguidores, quienes han acompañado su carrera tanto en sus etapas de experimentación musical como en los momentos de mayor exposición mediática. El artista ha reconocido el apoyo recibido durante sus procesos personales y profesionales, fortaleciendo así el vínculo con la audiencia colombiana y consolidando su presencia en la escena musical del país.

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