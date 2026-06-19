Luis Alfonso anunció show el 7 de noviembre en Bogotá: así será el concierto más grande de su carrera

Luis Alfonso anuncia el concierto más grande de su carrera en Bogotá: así será ‘La Fonda del Señorazo’ en el Coliseo MedPlus - crédito cortesía equipo de prensa Luis Alfonso

La música popular colombiana se prepara para una de sus citas más ambiciosas del año luego de que el cantante Luis Alfonso confirmó que el próximo 7 de noviembre llegará al Coliseo MedPlus de Bogotá con La Fonda del Señorazo, un espectáculo que promete reunir a más de 14.000 asistentes y convertirse en la fonda más grande realizada hasta ahora en el país.

El evento marcará un nuevo hito en la carrera del artista, que en los últimos años se ha consolidado como una de las figuras más exitosas y queridas de la música regional colombiana gracias a sus éxitos virales, conciertos multitudinarios y una conexión especial con el público que se identifica con su mensaje de orgullo montañero.

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La gran novedad del espectáculo será su formato 360 grados, una puesta en escena diseñada para que los asistentes puedan disfrutar de la experiencia desde cualquier punto del recinto. Además, según se anunció, el concierto tendrá una duración aproximada de cuatro horas y combinará música en vivo, invitados especiales, sorpresas y una producción especialmente creada para transportar a los asistentes al universo que Luis Alfonso ha construido alrededor de su filosofía de vida.

El concepto del espectáculo gira en torno a la frase que se ha convertido en una de las banderas del artista: “Donde lo fino es ser montañero”, una idea que exalta las tradiciones, la familia, los amigos y las costumbres que han inspirado gran parte de su repertorio musical.

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El cantante Luis Alfonso confirmó un concierto en Bogotá para el 7 de noviembre - crédito cortesía equipo de prensa Luis Alfonso

De acuerdo con los organizadores, el Coliseo MedPlus será transformado por una noche en una enorme fonda colombiana, con elementos representativos de la cultura montañera y una experiencia inmersiva que buscará hacer sentir al público como parte activa del espectáculo.

Para Luis Alfonso, este concierto representa la materialización de uno de los sueños más importantes de su trayectoria artística. Así lo expresó en el video con el que anunció oficialmente el evento.

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“Muchas veces me pongo a pensar cómo la vida nos cambia de un momento a otro. Cerramos y abrimos los ojos y ya han pasado mil momentos. Nos han llegado mil bendiciones. Un día estamos soñando, otro día hemos logrado mil proyectos, hemos rebasado mil metas, pero seguimos viendo para arriba y nos falta el doble de lo que hemos avanzado”, manifestó el intérprete.

El cantante destacó que, pese al crecimiento de su carrera y a los logros alcanzados en escenarios nacionales e internacionales, mantiene intactos los valores que lo han acompañado desde sus inicios.

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“Me siento un hombre muy bendecido. Hemos hecho cosas internacionales, hemos hecho cosas para la historia, para la vida, pero también soy muy consciente de que nunca debemos separar los pies de la tierra. Siempre lo que prevalece y lo que vale es la humildad y las ganas de seguir adelante, seguir soñando”, afirmó.

El Coliseo MedPlus será transformado en una fonda colombiana para una experiencia inmersiva en concierto de Luis Alfonso - crédito cortesía equipo de prensa Luis Alfonso

Durante su mensaje, el artista también recordó que sigue disfrutando de las cosas sencillas que considera verdaderamente valiosas.

“Por eso sigo siendo el mismo soñador, humilde, montañero, feliz, el que le gustan las cosas que no tienen precio, como un fiambrecito en una cabalgata, tomarme los guaritos con los parceros, hacer un sancochito y sentirme el hombre más millonario, más rico del mundo cuando estoy con mi familia”, expresó.

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Luis Alfonso aprovechó además para agradecer a sus seguidores por el respaldo que ha recibido a lo largo de su carrera y aseguró que este nuevo proyecto está dedicado especialmente a ellos.

“Sé que ninguna bendición, ningún proyecto se logra sin la ayuda de nuestra fanaticada. Por eso quiero invitarlos a que vivamos este gran proyecto y este gran sueño que tengo, que es verlos en la fonda más grande y más contentosa de Colombia este próximo 7 de noviembre en el MedPlus, en la hermosa ciudad de Bogotá”, señaló.

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Luis Alfonso va por la fonda más grande de Colombia y ya puso fecha para Bogotá - crédito @luisalfonso/ Instagram

Finalmente, lanzó una invitación abierta a todos sus seguidores para que hagan parte de esta experiencia.

“Están bienvenidos todos los montañeros, todas las pupys montañeras, todos los parceros, las mamacitas, porque recuerden que lo más fino es ser montañero. Y por eso los espero en la Fonda del Señorazo. No me fallen, pues”, concluyó.

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La venta de entradas comenzará el 25 de junio a las 9:00 a. m. que se habilitará la preventa para fanáticos previamente inscritos y la preventa exclusiva del Coliseo MedPlus, que incluirá un descuento especial del 10%. Posteriormente, al mediodía, se abrirá la venta general para todos los interesados.