73 restaurantes bogotanos están vendiendo diez alitas por $13.000: así es ‘Locos por las Alas’

/Shelby L. Bell, Flickr

Quedan dos días para disfrutar de Locos Por Las Alas, un festival gastronómico organizado por Virtual Food y que, como bien indica su nombre, busca poner a las alitas de pollo en los menús de todos los bogotanos.

En el evento, que se viene realizando desde el pasado 26 de noviembre, participan 73 restaurantes que se especializan en preparar este ingrediente en todas sus presentaciones: picantes, dulces, BBQ, con ajonjolí, horneadas, al carbón, apanadas, o como al chef se le ocurra, para que, al mejor estilo de un Burger Master, los comensales capitalinos escojan a través de la página del evento.

El gancho, más allá de la buena mesa, es el bolsillo, pues los organizadores se pusieron de acuerdo para ofrecer un plato de 10 alitas por $13.000. La única condición es ingresar al sitio web del festival y seleccionar el restaurante que más le interesa. Allí, aparte de conocer la receta especial con la que cada casa está participando, también podrá elegir a domicilio o reservar una mesa para ir.

Como es de suponer, se trata de una estrategia del gremio de los restauranteros para reactivar su sector después del duro golpe económico que les significó la pandemia del covid-19.

Vale recordar que, solo hasta julio de este año, se calculaba que unos 27.6000 restaurantes –cerca de un 30 % de los que tiene el país– se habían visto obligados a cerrar sus puertas a nivel nacional, según información de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), recogida por El Tiempo.

El mismo gremio recordó que, durante el punto más crítico de la cuarentena, los restaurantes, cuyo 20% es considerado como empresa formal, generaba un estimado de $9,1 billones anuales, solo podían trabajar a través de domicilios, lo que solo alcanza un 12 % de las ventas regulares y con las que apenas cubrían un 10 % de los gastos operacionales, que ahora también incluyen lo requerido por los protocolos de bioseguridad. De acuerdo con Acodres, los restauranteros llegaron, incluso, a reducir sus ventas en un 71,2 %.

De hecho, la encuesta mensual de servicios del Dane siguió reportando que, para septiembre, el sector veía un desplome del orden del 44 % de sus ingresos. De acuerdo con el mismo reporte, la tasa de empleo del sector, comparada con la del mismo periodo del año pasado, se encontraba en un -21,7 %.

Es por eso que, el sector ha recurrido a alternativas creativas como Entu, un servicio que según Dinero actúa como un mesero virtual a través de WhatsApp y toma los pedidos de los comensales para luego hacérselos llegar al restaurante. Posteriormente, se encarga de la cuenta y el pago. También está la opción de restaurantes de alta cocina que abrió Rappi desde agosto.

O, claro, Locos por las Alas, cuya lista de restaurantes incluye a:

Ala Que Tal, La Alcagüeta, Buffalo Wings, La Neta, XL Bogotá, Taquería Don Clemente, Fábrica de Alitas, Coloraá Pollera, Lecker, Ala Barriga, Las Alas DC, Alitas de Pollo 100, Wok for Lunch, Alas Polas, A Comer Alitas, Music ‘N Wings, Kchopes, Wing Stop, Hot Spot, Furai, Mr. Food DC, El Expreso, Alitas y Salsas, Chicken Wings, BuffAlas, Wings Company, El Barril, Wings & Burguers, Juan Wings, Capital Wings, Juancho Street Food, Soko Wings, Brew Pub, Alitas Pa’ Ya, Safari Café, Wings & Drinks, Super Alas, Road Wngs, Space Wings, Novillos, Alitas & Más, Bulldog King, D’Carlos Wings & Ribs, The Golden Wings, The Camino, Urban Wings, Paisa Wings, Alas Bandidas, Alitas, Alas 12, La Pinta, Bullrock 90′s, Doradas Alitas, D’ Wings, B-Wings, Kashaki, Daytona Hot Wings, Sauce Alitas, Ghost Alas, Bitácora, Wings Delivery, Mamina Pollería, Wings Street, Got Wingz, Alitas y Chunks, Alitas, 4 Karnes, Fuera de Lugar, Papa Tornado y Benditas Alas.

Lee también: Usted puede ser uno de los últimos beneficiarios de los auxilios del Gobierno