Gustavo Petro lanzó nuevos ataques contra Abelardo de la Espriella tras investigación por sus nexos con Álex Saab: “Presidente ilegítimo de Colombia”

Gustavo Petro sostuvo que nunca recibió apoyos de Alex Saab y usó ese argumento para cuestionar a De la Espriella por su presunta relación con el empresario - crédito @AbelardoPTE/X - Iván Valencia/AP

El presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella indagó con un fiscal federal de los Estados Unidos si enfrenta una investigación formal en ese país, a menos de dos semanas para su posesión presidencial.

La sospecha del abogado y ahora mandatario electo se conectaba con una pesquisa sobre transferencias de fondos del empresario colombiano Alex Saab destinadas al pago de juristas, un circuito que, según un memorando de la fiscalía de Nueva York, utilizó intermediarios y ocultó la identidad de los beneficiarios finales, según una investigación de The New York Times.

Sin embargo, en ese encuentro privado, se mencionó que no tenía ningún cargo judicial y que, si existía material incriminatorio, el gobierno estadounidense se lo haría saber mediante una acusación formal, de acuerdo con fuentes consultadas por Univisión.

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The New York Times publicó que sí existía una investigación sobre Abelardo de la Espriella por transferencias de fondos de Alex Saab para pagar abogados - crédito Colprensa - Leonardo Fernández Viloria/Reuters

A pesar de ello, su vinculó con Alex Saab, testaferro del régimen venezolano y hoy capturado en Estados Unidos, ha generado revuelo en la clase política colombiana.

Uno de ellos fue el presidente Gustavo Petro que, en una extensa publicación hecha en su cuenta de X, lanzó varios ataques contra su sucesor, a tal punto de considerarlo como “presidente ilegítimo de Colombia”.

Petro niega vínculos con Álex Saab

En su intervención, el mandatario saliente rememoró que, en algunas ocasiones, fue vinculado constantemente por el régimen venezolano, liderado por el exdictador Nicolás Maduro. No obstante, recalcó que, para sus campañas políticas, no recibió apoyos del vecino país, al considerar que, a su juicio, se consideraría una vulneración a la soberanía colombiana.

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“Durante cuatro años la prensa colombiana supuso que yo era financiado por Saab porque éste era un colaborador de alto nivel del presidente Maduro. Ni dejé que dineros de Maduro o su gobierno entraran en forma de apoyo a mi actividad política, me parecía que eso era acabar con la soberanía nacional de Colombia, ni mucho menos permití algún contacto con Saab, al que consideraba un estafador de derechas de Barranquilla”, mencionó el aún jefe de Estado colombiano.

Petro vinculó la controversia con Alex Saab y sostuvo que sectores que antes lo atacaron ahora respaldan a Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

Ante ello, Petro sostuvo que quienes lo atacaron por ese tema ahora respaldan a De la Espriella que, según él, sí habría recibido esos apoyos, y lanzó críticas al presidente estadounidense Donald Trump que, para el presidente saliente, no conoció a fondo.

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“Yo estoy completamente seguro que Donald Trump nunca supo a quien realmente apoyó y lo hizo presidente en Colombia; se creyó de verdad como millones de colombianos que era un tigre y como le dijeron que era un ciudadano estadounidense militante de la derecha estadounidense, creyó que era su mejor opción para controlar a Colombia y Venezuela”, indicó.

En su escrito, Petro fue más allá y aseguró que los antecedentes del abogado en Estados Unidos “son graves”, aunque agregó que “son peores los de Colombia”.

A partir de ahí, desarrolló una serie de señalamientos sobre presuntos vínculos de De la Espriella con estructuras del narcoparamilitarismo, dinero de equipos de comunicaciones y recursos de EPS, además de mencionar viejos debates suyos en el Congreso y amenazas que, según dijo, sufrió durante una década por esas denuncias.

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“Fui permanentemente amenazado durante diez años por esos debates aún publicados por YouTube y que deben ser rescatados en la memoria histórica de nuestro país”, comentó Petro, aunque señaló que una de sus intervenciones fue eliminada de la plataforma digital.

Petro señaló que Trump fue engañado al no conocer el pasado de De la Espriella - crédito César Carrión/Presidencia - Reuters

Presunto fraude electoral

Al mismo tiempo, el presidente Gustavo Petro también vinculó los episodios con una acusación política de mayor alcance. Allí, acusó nuevamente de un supuesto fraude cometido en las elecciones presidenciales de 2026 que favorecieron a Abelardo de la Espriella.

“En el mundo aún no se sabe que hubo fraude en Colombia y que se usó el territorio estadounidense para cometerlo y que se hizo en favor de alguien que colaboró plenamente con el narcotráfico en su versión más genocida, y no simplemente como abogado de cuello blanco perfumado, sino como su amigo y socio”, comentó.

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En la misma línea, reclamó que la fuerza pública proteja la vida de De la Espriella y su familia, al sostener que enfrenta enemigos poderosos por dinero que no habría devuelto.

El mandatario saliente señaló nuevamente que hubo fraude en las elecciones presidenciales - crédito @petrogustavo/X

“Las fuerza pública debe cuidar la vida del señor De la Espriella y su familia y es mi orden y la escribí desde que es candidato presidencial. Pero Donald Trump debe saber que le hizo un gran daño a Colombia y la Gran Colombia al escoger un squifo de la mafia como presidente extranjero de Colombia (sic)”, afirmó.

Al término de su mensaje, el presidente Gustavo Petro instó a las autoridades judiciales de Estados Unidos y Colombia para que avancen con su denuncia. “Los debates en el Congreso de Colombia y los EEUU deben comenzar, y las justicias deben actuar”, concluyó.

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