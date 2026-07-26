Continúa la búsqueda de un turista de 23 años en el Parque Tayrona tras cinco días sin rastro: esto se sabe

Markus Hideaki Kistner, un turista alemán de 23 años, desapareció durante un paseo familiar en la reserva - crédito Parques Naciones/Redes sociales

El Parque Nacional Natural Tayrona se encuentra en alerta ante la desaparición de Markus Hideaki Kistner, un turista alemán de 23 años cuyo rastro se perdió hace cinco días.

El joven fue visto por última vez mientras disfrutaba de las playas junto a sus familiares, cuando una corriente marina lo alejó de la costa y no volvió a aparecer.

Desde el momento en que se reportó la emergencia, los equipos de rescate han desplegado un operativo continuo por mar y tierra, contando con la participación de la Defensa Civil Colombiana, la Estación de Guardacostas de la Armada Nacional, salvavidas del parque y funcionarios de Parques Nacionales Naturales.

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Las autoridades inspeccionan diariamente el sector entre Arrecifes, Las Piscinas y La Arenilla, donde ocurrió el hecho el martes 21 de julio.

La búsqueda de Markus Hideaki Kistner continúa en el Parque Nacional Natural Tayrona tras cinco días sin noticias de su paradero - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

Acciones de búsqueda y condiciones adversas

Las autoridades del Parque Nacional Natural Tayrona mantienen sus operaciones para localizar a un extranjero reportado como desaparecido en el sector Arrecifes, según confirmó la entidad mediante un comunicado oficial. En la misiva, se detalló que el personal del área protegida colabora activamente con los organismos de rescate y las autoridades competentes.

Desde el momento en que se reportó la desaparición, los equipos han desplegado medidas de búsqueda y verificación, apoyando a las entidades responsables para avanzar en el operativo. El comunicado destaca que la coordinación entre los diferentes actores permanece en marcha, mientras continúan las labores en la zona.

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En respuesta a la inquietud sobre la desaparición, la administración del parque aclaró que el incidente movilizó de inmediato los protocolos internos y la articulación con los grupos especializados en rescate. Las tareas se centran en el sector Arrecifes, donde se registró por última vez la presencia del extranjero desaparecido.

La administración del Tayrona aprovechó el comunicado para reiterar a los visitantes la importancia de seguir las indicaciones de los guardaparques, respetar la señalización y permanecer exclusivamente en las áreas habilitadas.

El operativo en el Parque Nacional Natural Tayrona sigue activo con apoyo de Guardacostas, la Armada Nacional, salvavidas y Parques Nacionales Naturales - crédito Parques Nacionales

“Parques Nacionales Naturales hace un llamado a la ciudadanía para atender en todo momento las recomendaciones de los guardaparques, respetar la señalización, permanecer únicamente en las zonas habilitadas y acatar las medidas de seguridad establecidas para una visita segura y responsable al área protegida”, enfatizó la entidad.

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El Parque Nacional Natural Tayrona destacó que continuará respaldando las labores de búsqueda, en coordinación con las autoridades, y que cualquier actualización oficial sobre el caso será comunicada oportunamente.

“El Parque Nacional Natural Tayrona continuará apoyando las labores que adelantan las autoridades competentes e informará oportunamente cualquier actualización oficial relacionada con este caso, en coordinación con las entidades responsables”, señaló el comunicado.

Un vocero de la Defensa Civil indicó que “los equipos de rescate concentran los recorridos en sectores de difícil acceso, donde las corrientes marinas y las formaciones rocosas hacen especialmente complejas las maniobras de búsqueda”.

El funcionario agregó que la operación se desarrolla en un área de alta complejidad, pues tanto el mar como el terreno dificultan las labores y hasta ahora no han permitido obtener resultados positivos.

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La Defensa Civil Colombiana informó que las maniobras de rescate en el Tayrona se complican por el oleaje y las zonas rocosas - crédito Colprensa

La Policía Metropolitana, por su parte, adelanta investigaciones para esclarecer las circunstancias de la desaparición. Según el reporte oficial, las condiciones del mar han reducido la visibilidad y han complicado el rastreo, obligando a los rescatistas a ampliar minuciosamente el radio de acción con cada jornada.

¿Qué se sabe de la desaparición de Markus Hideaki Kistner?

El incidente sucedió hacia las 4:30 p. m. del martes 21 de julio cuando el turista ingresó al agua y fue rápidamente arrastrado por el fuerte oleaje, perdiéndose de la vista de sus acompañantes. Desde entonces, la búsqueda no ha cesado, aunque los rescatistas enfrentan múltiples obstáculos naturales que ralentizan el avance.

El caso de Markus Hideaki Kistner ha movilizado a varias instituciones especializadas en emergencias del Caribe colombiano, que mantienen el dispositivo activo y no descartan ninguna hipótesis sobre su paradero. Los responsables de la operación continúan inspeccionando zonas rocosas y de difícil acceso, adaptando cada día sus estrategias de rastreo a las condiciones cambiantes del entorno.

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Las autoridades piden comprensión y paciencia a la comunidad y a los familiares, recordando que la prioridad es garantizar una búsqueda exhaustiva en un entorno donde el clima y la geografía representan desafíos constantes.