EN VIVO - Etapa 21 del Tour de Francia 2026: la carrera llega a París para coronar a Tadej Pogacar como campeón por quinta vez

El UAE Team Emirates dominó la carrera de principio a fin con dos ciclistas en el podio - crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

La etapa 21 del Tour de Francia 2026 cerrará este domingo con un recorrido de 89 kilómetros íntegramente en París y sin el tradicional final de transición, porque el paso repetido por Montmartre vuelve a convertir la jornada conclusiva en una carrera selectiva que puede resolverse en un grupo reducido o con un ataque en solitario.

La salida original iba a realizarse en Thoiry, pero los incendios en Gironde obligaron a una respuesta masiva de las autoridades locales y dejaron sin personal policial suficiente para garantizar la seguridad del trazado previsto.

La solución mantuvo en Thoiry la presentación de equipos, aunque, después del protocolo, los corredores se trasladarán en autobús hasta la capital francesa para tomar la partida desde el lugar de llegada. Para compensar el recorte del kilometraje, el circuito de los Campos Elíseos sumará dos vueltas adicionales antes de entrar en la secuencia decisiva de cotas.

El mejor colombiano en la clasificación general será Egan Bernal en el puesto 20, pero a más de una hora y 30 minutos de Tadej Pogačar, el líder, que se vestirá por quinta vez, la tercera de manera consecutiva, con el maillot amarillo en los Campos Elíseos, lo que lo identifica como el campeón.