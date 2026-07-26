Denuncian que el Instituto de protección animal estaría dejando animales abandonados en el sur de Bogotá: esto respondió el Idpyba

La acusación pública contra el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal provocó una rápida respuesta institucional luego de que un video viral mostrara un vehículo oficial supuestamente abandonando perros en Ciudad Bolívar - crédito mildumahisob / TikTok

El reciente video viral en redes sociales ha puesto en el centro del debate al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba). En las imágenes compartidas en TikTok, un vehículo oficial identificado con placas QJX442 es captado en Ciudad Bolívar, dejando perros en la vía pública.

Ante el revuelo, Antonio Hernández, director del Idpyba, respondió en un video institucional: “Una de las estrategias más importantes que tienen las ciudades que tienen política de protección a los animales, que cambiaron todo este tema de la perrera que recogía y sacrificaba animales hace un montón de años, es captura, esteriliza y retorna”, explicó. Hernández subrayó que la labor del instituto consiste precisamente en recoger animales de la calle, esterilizarlos y devolverlos a su entorno, como parte de una política regulada y vigente en Bogotá.

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El video compartido por la comunidad generó una ola de reacciones. Frases como “La misma comunidad de Ciudad Bolívar es la que hizo el video y denunció. No son perros de la zona”, circularon en redes, junto con interrogantes sobre el origen y destino de los animales. Otros usuarios fueron más contundentes: “Desgraciados y así se van hurtando los dineros públicos!!!… Y los animalitos de nuevo en calle? Que falta de seriedad y compromiso por parte de esos funcionarios de la entidad pública”.

La dirección del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal defendió públicamente la estrategia de Captura, Esterilización y Retorno tras la difusión de un video que la acusaba de abandonar perros en Ciudad Bolívar. “Capturamos animales en calle, los esterilizamos y los retornamos al lugar del cual fueron retirados”, explicó Antonio Hernández, director del IDPYBA, quien subrayó que este procedimiento está “absolutamente regulado” y responde a la imposibilidad de albergar a todos los animales sin hogar en Bogotá - crédito @AnimalesBOG / X

Estrategia CER, la política oficial para animales sin hogar

La política CER (Captura, Esteriliza y Retorna) orienta la intervención sobre perros y gatos que viven en la calle o cuyos tenedores responsables no han sido identificados. El objetivo es claro: controlar éticamente la sobrepoblación animal en puntos críticos del distrito, evitando medidas más drásticas como la eutanasia masiva.

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Hernández defendió el programa: “Capturamos animales en calle, los esterilizamos y los retornamos al lugar del cual fueron retirados. Se llama también captura, esteriliza y salva. Lo hacen muchísimas ciudades porque es imposible tener todos los animales de calle en hogares. Ojalá hubiera más adopciones. Ojalá mucha gente que denuncia a veces sin conocer los contextos, adoptara más”.

El director remarcó que la estrategia está respaldada por la ley y se basa en la colaboración con las comunidades. “Eso lo complementamos con el vecino buena pata. Buscar que haya adopciones comunitarias. Tenemos más de cien barrios en Bogotá, comunidades con animales dentro de esa estrategia tan hermosa que es precisamente que capturamos, esterilizamos y antes de devolver, trabajamos con la comunidad para que se reciba el animal y empecemos todo un proceso de identificación, de cuidado, etcétera”, detalló Hernández.

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Cómo funciona el programa y cómo participar

En el video se observa como los animales son liberados en la calle - crédito @AnimalesBOG / X

El Idpyba recibe solicitudes de intervención a través de distintos canales: la plataforma Bogotá te escucha, el correo proteccionanimal@animalesbog.gov.co, y en sus sedes presenciales. El equipo CES (Captura, Esteriliza y Salva) también atiende pedidos que llegan desde los Consejos Locales de Protección Animal y de las redes de participación ciudadana.

Una vez recibida una solicitud, el equipo realiza un diagnóstico en terreno para identificar los puntos con mayor número de animales sin hogar. Luego, programa jornadas de captura y esterilización, en las que la comunidad puede acompañar y participar.

El instituto realiza reuniones mensuales abiertas a la ciudadanía, organizaciones animalistas y colectivos interesados. Estas instancias buscan identificar áreas críticas, planificar rutas para la captura y trabajar en conjunto en la identificación, atención y retorno de los animales.

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El equipo CES (Captura, Esteriliza y Salva) atiende a los perros que habitan las calles - crédito @AnimalesBOG / X

El Idpyba insistió en que el programa es la única alternativa viable frente a la cantidad de animales sin hogar. Hernández puntualizó: “Por animales de calle, casi 66 mil en Bogotá solo en perros. Los cupos que tenemos de atención, cerca de 500, sería imposible poder llevar todos los animales a un resguardo, un recurso que es lo que quisiéramos. Al revés, más adopción, un poquito más de información y menos injusticias con el instituto”, puntualizó en el video.