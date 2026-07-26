Un avión desautorizado, la bandera equivocada en Uruguay y los discursos ‘disparatados’: los incómodos momentos de Gustavo Petro internacionalmente

El presidente fue noticia en más de una decena de ocasiones por polémicas actitudes o discursos durante sus visitas internacionales - crédito Presidencia

Las polémicas internacionales de Gustavo Petro fueron las protagonistas a lo largo de los cuatro años del saliente presidente y que, entre otras, generaron incomodidad en el escenario global.

De hecho, los momentos incómodos de Petro acumularon polémicas por su manejo del protocolo, sus relaciones con otros gobiernos y varias situaciones tensas en actos oficiales fuera de Colombia. Aunque buscó proyectarse como un referente global, ese propósito quedó opacado por episodios que se catalogaron como impropios de la investidura, según el sector opositor.

Uno de los hechos más recordados ocurrió el 26 de enero de 2025, cuando, a las 3:41 a. m., Petro desautorizó el ingreso de un vuelo con deportados procedentes de Estados Unidos. La reacción del entonces presidente Donald Trump fue inmediata y contundente: amenazó con imponer aranceles de hasta el 50% y revocar las visas de funcionarios del gobierno colombiano.

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De acuerdo con una reconstrucción de El Colombiano, la situación llevó la relación bilateral a uno de sus puntos más críticos, todo originado por un mensaje publicado en la red social X.

Gustavo Petro desautorizó en enero de 2025 el ingreso de un vuelo con deportados de Estados Unidos y desató una crisis con Donald Trump por aranceles y visas - crédito Presidencia

En otro episodio, Petro incitó a los militares estadounidenses a desobedecer a Trump durante una manifestación en Nueva York. Según el informe, la consecuencia fue la suspensión de la visa estadounidense de Petro y su inclusión en la lista Clinton, donde permanece hasta hoy.

El presidente también fue protagonista de situaciones incómodas con aliados estratégicos. Una de las cartas del excanciller Álvaro Leyva, citadas por El Colombiano, relató que durante una visita oficial a China en octubre de 2023, Petro habría ignorado al presidente Xi Jinping durante una cena.

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El mandatario colombiano habría insistido en hablar sobre el metro de Bogotá, a pesar de que la embajada china había advertido que ese no era un tema apropiado para tratar con el jefe de Estado.

Petro negó esa versión en un discurso público, asegurando: “Yo hablé con Xi Jinping, no sea mentiroso”. Además, atribuyó el fracaso del acuerdo de la “Ruta de la Seda” a supuestos sabotajes internos en la Cancillería, que redujeron el pacto a una simple “alianza estratégica”.

Petro fue señalado por Álvaro Leyva por haber ignorado a Xi Jinping en China y por insistir en hablar del metro de Bogotá durante una cena oficial - crédito Presidencia

En América Latina, el mandatario acumuló desplantes. Durante una visita a Chile en enero de 2023, modificó su agenda sin avisar y “desapareció” de una cena oficial, lo que generó rumores entre los asistentes.

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Petro alegó que su ausencia se debió a una visita privada a la tumba de Pablo Neruda. Además, canceló un desayuno con la familia de Salvador Allende y confundió a la escritora Isabel Allende con María Isabel Allende, hija del exmandatario chileno.

Situaciones similares se presentaron en Brasil, donde Petro no apareció en la foto oficial de la Cumbre de la Amazonía, y en Turquía, donde dejó esperando al presidente Recep Erdogan en una llamada programada.

Gafes, símbolos y posturas ambiguas

En diciembre de 2024, el presidente visitó a José “Pepe” Mujica en Uruguay, con la intención de entregarle la Cruz de Boyacá. El momento quedó empañado cuando Petro mostró una bandera que supuestamente representaba al M-19, pero que en realidad no correspondía ni a ese grupo ni a los Tupamaros, movimiento al que perteneció Mujica.

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Según fuentes citadas por El Colombiano, la confusión generó incomodidad en el expresidente uruguayo, y el gesto fue criticado por la falta de sensibilidad hacia las víctimas del conflicto armado colombiano.

Petro generó otra controversia en Uruguay cuando mostró ante Pepe Mujica una bandera que no correspondía ni al M-19 ni a los Tupamaros - crédito X

En materia de política regional, Petro asistió a la posesión de Daniel Noboa en Ecuador, pero evitó felicitarlo abiertamente y cuestionó la legitimidad del proceso electoral, incluso comparándolo con los comicios en Venezuela. Sin embargo, nunca llegó a denunciar el fraude en las elecciones venezolanas de 2024; en cambio, responsabilizó a las sanciones internacionales de las irregularidades, sin mencionar directamente a la administración de Nicolás Maduro.

Las intervenciones del mandatario en foros multilaterales también fueron objeto de controversia. En Alemania, un discurso sobre la caída del Muro de Berlín fue calificado de “gran vergüenza” por el excanciller Leyva, quien relató que un ministro alemán expresó preocupación por el comportamiento de Petro.

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En la ONU y otras cumbres, el presidente abordó temas diversos en un solo discurso, mezclando referencias a Gaza, el cambio climático y Adolf Hitler, y llegó a pronunciar frases como la de “esparcir el virus de la vida por las estrellas del universo”, que se convirtió en blanco de burlas.

Durante el funeral del líder estadounidense Jesse Jackson en Chicago, Petro se extendió más de 17 minutos en su discurso, superando el tiempo asignado y siendo interrumpido en varias ocasiones por los organizadores, quienes le pidieron que concluyera su intervención, según asistentes y registros del acto.

Polémicas privadas y cifras desproporcionadas

Los viajes de Petro en Europa también estuvieron rodeados de polémica. Una de las cartas de Leyva, citada por El Colombiano, refiere que el presidente se ausentó en París alegando estar con su familia y canceló una reunión en Londres con Tony Blair.

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En Lisboa, la Unidad de Información y Análisis Financiero reportó un gasto de 209.000 pesos en el club de striptease Ménage, hecho que Petro justificó diciendo: “algún día contaré por qué me gasté 40 euros en ese sitio”, promesa que aún no ha cumplido.

Las polémicas de Petro en Europa y Asia incluyeron un gasto reportado en Lisboa, una cifra desmentida sobre la lechona en Osaka 2025 y cuestionamientos por la presencia de Vanessa Cortés en una audiencia con el Papa León XIV - crédito red social X

En la Expo Universal Osaka 2025, el presidente divulgó en redes sociales que se habían vendido “10 millones de toneladas” de lechona en el pabellón colombiano. La cifra fue desmentida por la representante Katherine Miranda, quien calculó que ese volumen equivaldría a 333 mil camiones, cuando en realidad, según Procolombia, apenas se vendieron diez toneladas.

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En Italia, Petro acudió a una audiencia con el Papa León XIV acompañado de su presunta pareja, Vanessa Cortés, lo que despertó cuestionamientos sobre el rol de Cortés en la comitiva oficial, dado que Verónica Alcocer aún ejercía como primera dama. El patrimonio de Cortés también fue motivo de debate, pues durante el Gobierno pasó de salarios menores a tres millones de pesos a ingresos y bienes superiores a 1.200 millones.