Colombia

Claudia Bahamón y Emiro Navarro bromearon tras accidente en el set de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: “Pero pegas duro”

La presentadora y el participante recurrieron al humor en Instagram para hablar sobre el accidente, destacando la buena relación que mantienen fuera de cámaras

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Redes celebraron el humor y la cercanía entre Claudia Bahamón y Emiro Navarro tras incidente en MasterChef - crédito claudiabahamon/Instagram

Durante la primera semana de la octava temporada de MasterChef Celebrity Colombia, un incidente inesperado involucró a la presentadora Claudia Bahamón.

El influenciador Emiro Navarro, al celebrar su salvación del delantal negro, reaccionó eufórico y, al abrazar a Iván Marín, impactó accidentalmente el rostro de Bahamón.

El golpe le causó una lesión leve en el labio, por lo que debió aplicarse hielo durante la grabación. Aunque el momento generó sorpresa entre los presentes, Emiro no advirtió de inmediato el accidente y fue el chef Nicolás de Zubiría quien le llamó la atención, motivando al participante a disculparse y a bromear sobre devolver el delantal negro, petición que no fue aceptada.

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El episodio, difundido en la emisión del 24 de julio, generó comentarios en redes sociales y evidenció el ambiente de tensión y emociones que caracteriza el concurso culinario.

Claudia Bahamón sufre golpe accidental de Emiro en 'MasterChef Celebrity' - crédito captura de pantalla Canal RCN
Claudia Bahamón sufre golpe accidental de Emiro en 'MasterChef Celebrity' - crédito captura de pantalla Canal RCN

Así fue la reacción de Claudia Bahamón en una historia de Instagram con Emiro Navarro

Tras el incidente vivido en el set de MasterChef Celebrity Colombia, donde Claudia Bahamón resultó golpeada accidentalmente por Emiro Navarro durante una celebración, ambos protagonistas compartieron una conversación en tono humorístico a través de las redes sociales.

En una historia publicada en Instagram, la presentadora preguntó entre risas: “¿Por qué me pegaste?”, mientras mostraba los retoques de maquillaje realizados tras el golpe.

Emiro Navarro, participante del concurso, se disculpó reiteradamente por el accidente: “No, yo no quise pegarte”, aseguró. Explicó que la emoción de haber sido salvado del delantal negro fue la causa del desafortunado momento.

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“Perdóname, fue la emoción de que me sacaran de ese delantal negro. Cuando quieras me puedes pegar, imagínate un puño de Claudia Bahamón, mi amor. No todo el mundo a Claudia Bahamón le pegó un puño, amor”, expresó Navarro, restando gravedad al hecho y mostrando cercanía con la presentadora.

Durante la conversación, Bahamón bromeó sobre el incidente, diciendo: “¿A eso viniste?”, y recordó que Navarro le había pedido una oportunidad en la competencia. La presentadora concluyó el diálogo señalando: “Pero está bien, te perdono”, a lo que Navarro respondió: “I love you”.

El intercambio continuó con muestras de cariño y risas, dejando claro que la relación entre ambos no se vio afectada por el accidente. “Te amo mucho”, agregó Bahamón, mientras Navarro remató: “Te amo más. Pero pegas duro”, y volvió a disculparse.

MasterChef: Claudia Bahamón minimizó incidente con Emiro Navarro y destacó el buen ambiente - crédito claudiabahamon/Instagram
MasterChef: Claudia Bahamón minimizó incidente con Emiro Navarro y destacó el buen ambiente - crédito claudiabahamon/Instagram

La complicidad entre Claudia Bahamón y Verónica Orozco conquista a los seguidores de ‘MasterChef Celebrity’

La más reciente edición de MasterChef Celebrity Colombia 2026 ha sorprendido al público no solo por los desafíos gastronómicos, sino por la afinidad visible entre la presentadora Claudia Bahamón y la actriz Verónica Orozco.

Desde el primer día, la bienvenida que Bahamón ofreció a Orozco fue calurosa y natural, lo que ayudó a que la actriz confesara ante cámaras su llegada sin haber dormido y con nerviosismo.

Esta honestidad inicial allanó el camino para una relación espontánea y llena de complicidad, que no pasó inadvertida ante la audiencia.

Los televidentes y usuarios de redes sociales rápidamente resaltaron la química y simpatía que ambas transmiten en pantalla.

Las charlas y los gestos compartidos entre Claudia y Verónica se convirtieron en tema recurrente en redes, donde surgió un “shippeo” viral, término que alude al deseo de ver a dos personas como pareja o dúo favorito.

El shippeo entre Claudia Bahamón y Verónica Orozco conquista MasterChef Celebrity - crédito cortesía Canal RCN
El shippeo entre Claudia Bahamón y Verónica Orozco conquista MasterChef Celebrity - crédito cortesía Canal RCN

Memes, videos y mensajes circularon con rapidez, alimentando la tendencia y dotando al programa de un matiz extra de humor y frescura, muy celebrado por los seguidores del formato.

La popularidad de estos comentarios motivó a Claudia Bahamón a responder públicamente, sumándose al ambiente de camaradería. Con su estilo desenfadado, la presentadora escribió: “Me la peleo con mi hijo jajajaja”, en referencia a que en ocasiones ha llamado “nuera” a Orozco, ya que su hijo ha manifestado admiración por la actriz.

El comentario fue recibido con entusiasmo por la comunidad digital, que valoró tanto la actitud como la buena onda entre ambas.

La química entre Bahamón y Orozco ha enriquecido la experiencia televisiva, demostrando que la autenticidad y el carisma pueden trascender la competencia.

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