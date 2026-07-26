Laura Rodríguez y Rafael Zea andarían en ‘Dulce Pecado’: esto dicen los rumores

Laura Rodríguez fue señalada de protagonizar una infidelidad durante el rodaje de 'Dear Killer Nannies' con Rafael Zea, entonces pareja de Juana Arboleda. Ambas actrices, al figurar en 'Dulce Pecado' exigieron medidas para no cruzarse en el set de grabación - crédito @laurarodriguezactriz y @rafazea/Instagram

Las grabaciones de Dulce Pecado, la bioserie de Caracol Televisión sobre Paola Jara y Jessi Uribe, arrancaron el pasado martes 21 de julio en medio de una polémica que va más allá del set. Todo por un escándalo pasional que terminó con la ruptura de los matrimonios de dos de las actrices que forman parte del elenco.

A inicios de julio, el presentador Ariel Osorio reveló en La Corona TV de City TV que las actrices Laura Rodríguez y Juana Arboleda exigieron cláusulas contractuales estrictas para no coincidir durante el rodaje. El origen del conflicto se remonta a la producción de Disney+ Dear Killer Nannies, donde ambas coincidieron. Allí, según versiones difundidas por el programa, surgió una infidelidad entre Laura Rodríguez y el actor Rafael Zea, quien entonces era pareja de Juana Arboleda desde hacía 17 años.

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Juana Arboleda y Rafael Zea anunciaron su separación en enero de 2026 - crédito @rafazea/Instagram

Al enterarse de la situación, Héctor Sánchez —pareja de Rodríguez durante 15 años— llamó a Arboleda para contarle lo ocurrido. El episodio habría sido el detonante para la ruptura de ambas relaciones, en febrero de 2025. Desde entonces, ninguno de los implicados se pronunció públicamente sobre los detalles del escándalo, aunque Arboleda había señalado en su momento que mantenía una buena relación con Zea.

El propio Osorio afirmó el pasado viernes 24 de julio en la emisión de su programa, que la relación entre Laura Rodríguez y Rafael Zea no solo sigue activa, sino que ahora tiene pruebas fotográficas y digitales que lo respaldan.

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“Muchos pensaban que el sonado affaire entre Laura y Rafael era cosa del pasado, que no había prosperado. Pues mentira, señores”, afirmó Osorio en el programa. El comunicador presentó lo que describió como “la prueba reina de este romance secreto que sigue más vivo que nunca”: una fotografía tomada el fin de semana anterior al inicio de las grabaciones, en la que una fanática habría abordado a la pareja.

Una fotografía con una admiradora de ambos intérpretes sería la evidencia de que Laura Rodríguez y Rafael Zea reanudaron su relación, tras la supuesta infidelidad - crédito La Corona TV/Instagram

“¿Dónde estaban Rafael Zea y Laura Rodríguez? Nada más ni nada menos que juntos en el altiplano cundiboyacense, en las inmediaciones de la finca de Rafael", precisó.

La imagen no fue el único elemento que Osorio puso sobre la mesa. El presentador señaló las historias de Instagram de ambos actores como una segunda evidencia, dando a entender que estaban juntos en la que sería la propiedad de Zea, tomando como referencia la similitud en los paisajes capturados en sus respectivas publicaciones.

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Publicaciones en redes sociales realizadas por Laura Rodrígue y Rafael Zea apuntarían a que están en una propiedad del actor en el altiplano cundiboyacense - crédito La Corona TV/Instagram

El trasfondo de esta situación tiene semanas de exposición pública. Desde antes del inicio del rodaje, Osorio había revelado que ambas intérpretes habrían solicitado medidas especiales para evitar coincidir en el set.

“Era supertirante. Se cortaba con tijera. Cláusulas de que ‘yo no quiero cruzarme con ella, evíteme lo antes posible tener que actuar tanto tiempo juntos’”, describió el periodista sobre las diferencias entre ambas.

Ahora, con las cámaras de Dulce Pecado ya rodando, las dos actrices tendrán que compartir el set de grabación mientras que lo que empezó como una infidelidad ahora sería una relación sentimental, según lo manifestado por Osorio.

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“Mientras Juana Arboleda tiene que tragarse el trago amargo en el set de grabaciones, Laura y Rafa siguen disfrutando de su idilio a escondidas”, afirmó el presentador. De momento, ninguno de los actores involucrados se ha pronunciado públicamente sobre las afirmaciones.

La bioserie, producida por Caracol Televisión, contará con Sebastián Carvajal en el papel de Jessi Uribe y Laura Barjum como Paola Jara, relatando la historia de amor igualmente polémica entre ambos exponentes del regional colombiano, que incluyó señalamientos de infidelidad por parte de ambos, debido a que Uribe se encontraba casado con Sandra Barrios cuando comenzaron a circular los rumores de noviazgo entre ambos cantantes. Según Osorio, se espera que rodaje se extienda hasta diciembre en locaciones de Bogotá y Honda (Tolima).

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