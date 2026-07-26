Carlos Gómez, jugador de la selección Colombia, culpa a “problemas espirituales” el mal momento del Vasco da Gama

Carlos Andrés Gómez fue convocado al Mundial 2026 con la selección Colombia y disputó pocos minutos de juego - crédito Vasco da Gama

Andrés Gómez habló sobre el momento de Vasco tras el 1-1 ante Mirassol en São Januário y dijo que la mala racha del equipo, que sigue en zona de descenso, le hace pensar que hay algo “espiritual” detrás de un escenario en el que domina los partidos pero vuelve a ceder puntos por errores puntuales.

El delantero colombiano fue decisivo para evitar la derrota. Marcó el gol del empate a los 34 minutos del segundo tiempo, después de que Igor Formiga adelantara a Mirassol en la primera parte tras una falla colectiva de Vasco en un saque de esquina ejecutado por Reinaldo.

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Gómez habló después del partido y vinculó el mal momento del equipo con un factor que, a su juicio, excede lo futbolístico. “Estamos en una situación difícil, complicada. Tenemos que trabajar más lo mental, lo espiritual. En cada partido tenemos mil oportunidades, el rival una y hacen un gol de córner. Pienso que es algo espiritual. Trabajamos toda la semana y vemos cómo podemos mejorar. Llegamos al campo y pasa todo esto. Pienso que es algo espiritual”, dijo al medio.

Carlos Andrés Gómez es protagonista del Vasco da Gama por segundo año - crédito Vasco da Gama

La secuencia del encuentro reforzó la sensación de frustración dentro del plantel. Vasco logró reaccionar recién en el tramo final, cuando Gómez resolvió con un gran remate dentro del área y rescató un punto en casa.

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La igualdad no modificó el problema de fondo: el equipo continúa entre los últimos cuatro de la tabla. El diario también señaló que, aun en el tercer partido bajo la conducción de Pedro Emanuel, el conjunto volvió a controlar tramos del juego pero entregó el resultado por un error defensivo que resultó determinante.

El propio Gómez pidió respaldo para el equipo en medio del mal momento. “Somos seres humanos. Cometemos errores. Nadie quiere cometer errores. Que sigan apoyándonos, que vamos a dar lo mejor en todos los partidos”, afirmó.

El delantero colombiano ha jugado 53 partidos con la camiseta del Vasco da Gama y ha marcado seis goles con la camiseta albinegra - crédito Vasco da Gama

Carlos Andrés Gómez marcó un golazo a los 79′ con Vasco da Gama para el empate 1-1 ante Mirassol en un partido del Brasileirao. La jugada se inició por el sector derecho, donde el colombiano encaró en el uno contra uno, ingresó al área y definió con un remate de pierna izquierda que resultó imposible de atajar para el arquero rival.

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El empate dejó al club carioca con 21 puntos y en el puesto 17 del Brasileirão 2026. El próximo compromiso será el miércoles a las 5:00 p. m. (hora de Colombia) ante Independiente Medellín, en el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana.

La polémica en Brasil por cómo la religión ha afectado el rendimiento deportivo

Los futbolistas no ocultan sus inclinaciones religiosas en el día a día - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La eliminación de Brasil en el Mundial de 2026 reabrió el debate sobre la crisis de su selección y empujó una hipótesis más amplia: que el avance del evangelismo en el país pudo haber acompañado la pérdida del jogo bonito, aunque los especialistas advierten que no existen pruebas para sostener una relación causal.

El dato de fondo explica por qué la teoría encontró eco. Según cifras del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, si en 1990 cerca del 9% de la población asistía a iglesias pentecostales, para 2021 los evangélicos representaban alrededor del 31% de los brasileños.

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De acuerdo con el texto publicado por Cambio Colombia, esa transformación religiosa coincidió con un cambio visible en la vida pública brasileña, desde la política hasta el deporte. Las proyecciones del demógrafo José Eustaquio Alves, de la Escuela Nacional de Ciencias Estadísticas del IBGE, indican que hacia 2050 los evangélicos podrían convertirse en el grupo religioso más numeroso del país si la tendencia se mantiene.

La discusión tomó fuerza después de que el politólogo y consultor latinoamericanista Elvin Calcaño publicara en X un hilo en el que vinculó el auge de las iglesias evangélicas con la pérdida del estilo histórico de la selección.

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