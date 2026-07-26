Erick Sang es el atleta más rápido en la historia de la Media Maratón de Bogotá: el keniano impuso récord

Erick Sang fue el que tomó la iniciativa en el grupo de atletas élite y se llevó la victoria - crédito Media Maratón de Bogotá

El keniano Erick Sang ganó este 26 de julio de 2026 la Media Maratón de Bogotá y fijó un nuevo récord al completar los 21 kilómetros en una hora, un minuto y 59 segundos, el mejor tiempo en la historia de la prueba.

La marca anterior era de 1 hora, 2 minutos y 20 segundos. Sang lideró la competencia de principio a fin desde la salida en el Parque Metropolitano Simón Bolívar y abrió una diferencia sobre Berecket Nega y Philemón Kiplimo.

En la rama femenina, la etíope Melal Siyoum se quedó con el primer lugar por delante de Gladys Kwamboka, señalada como favorita, y Aynhalem Desta, que completó el podio.

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El mejor colombiano en la clasificación masculina fue Rubén Barbosa, décimo con 1 hora, 6 minutos y 16 segundos. Tras cruzar la meta, declaró a su llegada a la meta: “Muy contento. Sabía que podía hacer un buen papel. En los entrenamientos estábamos realizando 200 kilómetros semanales, cambiamos muchos aspectos y corregimos aspectos que no nos dejaban tener un buen proceso”.

En la prueba de 21 kilómetros, la ruta que recorrió el keniano avanzó por la calle 63 hacia el norte, conectó con el sector del Campín y continuó por las carreras 24 y 19 hasta tomar la calle 92 y la carrera 15. Luego sigue hacia la calle 127 y enlaza con la carrera Séptima hasta la calle 150, el punto más al norte del trazado.

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Después del retorno hacia el sur por los mismos corredores, el recorrido se incorporó a la avenida NQS a la altura del Virrey, pasó por la zona de la Avenida Chile, tomó la carrera 36A y descendió por la calle 53 para volver al entorno del Parque Simón Bolívar, donde se ubicaba la meta.