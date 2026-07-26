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Miss Universe Colombia abrió inscripciones y habría tomado importante decisión en materia de gastos

A cuatro meses de que se celebre la edición 75 del concurso de belleza más prestigioso del mundo, Natalia Ackermann volvió a ponerse al mando de la franquicia en el país

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Mujer animada con corona y banda que dice "MISS UNIVERSE COLOMBIA", mapa de Colombia con edificios y casas, confeti, público y focos.
'Miss Universe Colombia' anunció la apertura de inscripciones y adelantó que correrá con los gastos del traje de gala de las candidatas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La participación de Colombia en Miss Universo vio cambios significativos durante los últimos años. Aunque la tradición durante décadas fue que la soberana nacional se eligiera en el Concurso Nacional de la Belleza en Cartagena, la aparición de Natalia Ackermann en escena con el proyecto Miss Universe Colombia en 2020 generó un cisma que la enfrentó con el CNB y su representante Raimundo Angulo.

Desde ese año, fue la franquicia adquirida por Ackermann la que tuvo la posibilidad de enviar las candidatas a Miss Universo cada año. Sin embargo, en 2025 hubo un cambio de orientación cuando se produjo la entrada del accionista Nawat Itsaragrisil a la estructura internacional de Miss Universe. Esto reconfiguró las franquicias nacionales, por lo que el Canal RCN asumió la licencia colombiana y desplazó a Ackermann.

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Bajo la gestión del canal, el certamen adoptó el formato de reality televisivo, similar a lo hecho por Telemundo y otros canales. Dicho formato fue conducido por Claudia Bahamón y contó con un jurado conformado por Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar.

La antioqueña Vanessa Pulgarín impactó en el desfile de traje de baño - crédito Instagram
La antioqueña Vanessa Pulgarín fue la elegida para representar a Colombia en Miss Universo 2025, tras imponerse en el reality del Canal RCN - crédito @missuniversecolombiaoficial/Instagram

Esta semana se conoció que la Miss Universe Organization decidió volver a convocar a Natalie Ackermann para reasumir el liderazgo de la franquicia en Colombia, apuntando como factores decisivos su trayectoria, su conocimiento de la marca y la experiencia acumulada al frente de la organización en Colombia durante el último lustro.

El nombramiento se produjo a cuatro meses de que se celebre la edición 75 de Miss Universo en Puerto Rico, motivo por el que los preparativos para elegir la próxima soberana de la belleza están contrarreloj.

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Así lo detalló el programa La Red, de Caracol Televisión. Citando palabras de la propia Ackerman, los presentadores indicaron que “por los lineamientos establecidos por la organización internacional, este año Colombia no tendrá una representante designada de manera directa y en su lugar se va a realizar un proceso de selección”.

La denuncia contra Natalie Ackermann fue calificada como "temeraria" por la defensa legal - crédito @natalieackermann/Instagram
Natalie Ackermann confirmó que Miss Universe Colombia correrá con los gastos del traje de gala para todas las candidatas en la edición 2026 - crédito @natalieackermann/Instagram

Los presentadores explicaron que, en principio, dicho proceso consistirá en una primera etapa con un casting en Bogotá, donde se juntarán todas las candidatas que se hayan inscrito.

Desde ese día se escogerán las candidatas que participarán en el certamen nacional que definirá a la próxima Miss Universe Colombia. El equipo del programa explicó que la ciudad sede del concurso está “aún por definirse”, dejando entrever que Ackermann estaría adelantando gestiones para encontrar patrocinadores y una ciudad dispuesta a albergar la gala. “A ver cuál se mete la mano al drill y dice: ‘tráigalas, que aquí se la recibimos’”, apuntaron los presentadores.

Debido al poco tiempo para trabajar, el programa de farándula confirmó directamente de Ackerman detalles clave sobre la financación de la franquicia a las candidatas, incluyendo uno de los costos más grandes con los que cuenta el concurso históricamente.

“La organización va a asumir el costo del traje de gala de cada una de las candidatas seleccionadas para competir en el certamen nacional. Es decir, ellas no tendrán que asumir ese gasto”, indicaron.

Este punto cobra relevancia debido a la cercanía con la final internacional, prevista para el 24 de noviembre en Puerto Rico. “Estamos hablando que está a cuatro meses del internacional. En dos meses hay que escoger la nacional, como sea”, manifestó uno de los presentadores, destacando la premura de la organización para montar todo y preparar a su candidata para la gala.

Miss Universe Colombia habilitó las inscripciones para las aspirantes con plazo hasta el 29 de julio, y presentó los requisitos - crédito @missuniversecolombiaoficial/Instagram
Miss Universe Colombia habilitó las inscripciones para las aspirantes con plazo hasta el 29 de julio, y presentó los requisitos - crédito @missuniversecolombiaoficial/Instagram

Según se constata en las redes sociales de Miss Universe Colombia, las inscripciones ya están abiertas para las candidatas interesadas en participar del casting en Bogotá. Como requisitos y tras suministrar sus datos personales, las aspirantes deben presentar una fotografía tipo retrato, una fotografía de cuerpo completo, y una breve presentación personal. El plazo límite para recibir las solicitudes es el 29 de julio.

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