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Daniela Verswyvel García le da a Colombia su segunda medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La deportista que hace parte del equipo Bogotá dominó la prueba de pruebas del esquí náutico y permite que el país suba un puesto en el medallero

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Daniela Verswyvel García en 2025 fue subcampeona del mundo en la categoría sub-19 - crédito Panam Sports
Daniela Verswyvel García en 2025 fue subcampeona del mundo en la categoría sub-19 - crédito Panam Sports

La delegación colombiana sigue sumando medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La protagonista de la nueva presea dorada es la joven Daniela Verswyvel García en la competencia de trucos del esquí náutico.

Daniela, del equipo Bogotá, en la ronda preliminar sumó 8.290 puntos, que le aseguraron la presencia en la final en donde sumó 7.310 unidades. El podio lo completó la también colombiana Martina Piedrahita con la medalla de plata tras sumar 3.710 puntos y la medalla de bronce fue para Francesca Pigozzi de la República Dominicana.

“Me siento muy bien, muy feliz de darle esta medalla a Colombia, muy feliz de representarlos en estos Juegos. Las condiciones en Catalina Ski Lake están súper buenas. Me sentí muy feliz de haber esquiado. Muy segura de lo que tenía que hacer. Está haciendo bastante calor, pero el clima nos ha ayudado”, dijo Verswyvel García a Panam Sports tras su victoria.

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Daniela Verswyvel García es candidata a medalla de oro en los próximos Juegos Sudamericanos 2026 - crédito Idrd
Daniela Verswyvel García es candidata a medalla de oro en los próximos Juegos Sudamericanos 2026 - crédito Idrd

La deportista tendrá una segunda final por la medalla de oro en la prueba de salto. Allí la colombiana es candidata a la medalla de plata tras sumar 31,6 puntos en el clasificatorio. La favorita es la también colombiana Martina Piedrahita

La bogotana Daniela Verswyvel ganó dos platas en el Campeonato Mundial U21 de esquí náutico disputado en Calgary, Canadá, un resultado que la confirma entre las principales referentes colombianas de esta disciplina y refuerza su proyección internacional, según informó el portal oficial Bogotá a partir de datos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

La deportista del Equipo Bogotá obtuvo una de las medallas en la prueba de figuras, donde terminó en el segundo lugar después de una final reñida. La otra llegó en la categoría overall, también llamada todoevento, que reúne la sumatoria de puntos en distintas modalidades.

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Su próximo objetivo luego de los Juegos Centroamericanos y del Caribe serán los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026

Así va el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El equipo colombiano de tiro con arco recurvo ganó la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano
El equipo colombiano de tiro con arco recurvo ganó la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

La delegación de Colombia afronta este domingo 26 de julio una jornada con competencias en tiro con arco, patinaje artístico, bádminton, ajedrez, ecuestre, esquí náutico, golf, gimnasia rítmica, judo, polo acuático, rugby 7, surf, taekwondo, tenis y voleibol.

La selección colombiana disputará la final femenina de waterpolo por el oro a las 2:00 p. m. (hora local) en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte. El equipo ya aseguró la plata y buscará el título ante México.

En judo competirán Cindy Mera en -63 kilogramos, Jhon Pérez en -81 kilogramos y Ferney Ruiz en -73 kilogramos. La medalla se entregará al final del día.

El equipo femenino de tiro con arco compuesto jugará cuartos de final ante Cuba con Sara López, Mariana Rodríguez y Alejandra Usquiano. Colombia buscará avanzar a la final por el oro.

Colombia históricamente ha estado en el podio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Comité Olímpico Colombiano
Colombia históricamente ha estado en el podio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Comité Olímpico Colombiano
  1. México: 10 medallas de oro; 8 medallas de plata; 6 medallas de bronce.
  2. Cuba: 5 medallas de oro; 1 medalla de plata; 4 medallas de bronce.
  3. Colombia: 2 medallas de oro; 5 medallas de plata; 2 medallas de bronce.
  4. Venezuela: 2 medallas de oro; 2 medallas de plata; 6 medallas de bronce.
  5. Guatemala: 1 medalla de oro; 2 medallas de plata; 4 medallas de bronce.
  6. República Dominicana: 1 medalla de oro; 2 medallas de plata; 3 medallas de bronce.
  7. Puerto Rico: 1 medalla de oro; 1 medalla de plata; 3 medallas de bronce.
  8. Panamá: 1 medalla de oro; 0 medallas de plata; 1 medalla de bronce.
  9. Costa Rica: 0 medallas de oro; 2 medallas de plata; 0 medallas de bronce.
  10. El Salvador: 0 medallas de oro; 1 medalla de plata; 3 medallas de bronce.
  11. Trinidad y Tobago: 0 medallas de oro; 0 medallas de plata; 1 medalla de bronce.

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