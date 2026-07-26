Festival Vallenato al Parque 2026 reunirá a leyendas y nuevas voces en Bogotá: conozca el cartel oficial

Ana del Castillo, Otto Serge, Karen Lizarazo, Los Diablitos y más, encabezan la alineación de Vallenato Al Parque 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La plaza de eventos del parque Simón Bolívar será el escenario de la nueva edición del Festival Vallenato al Parque, que se estará celebrando el sábado 22 y domingo 23 de agosto. Para 2026, el encuentro reunirá a exponentes consagrados, nuevas voces y agrupaciones distritales, con entrada libre para el público.

Durante dos días, los asistentes podrán disfrutar de una oferta musical que abarca desde lo tradicional hasta lo contemporáneo, con la presencia de artistas que han marcado la evolución del vallenato y que, desde distintos estilos, mantienen viva la conexión emocional con el público.

Entre los artistas nacionales se encuentran:

Amín Martínez “El Original”, voz líder y fundador de Los Chiches Vallenatos en 1986

Ana del Castillo que presentará en la capital colombiana su más reciente placa X AMOR A MÍ

Ana del Castillo será una de las principales atracciones de Vallenato Al Parque 2026 - crédito @anadelcastilloj/Instagram

Aniel Velásquez, sobrino del cantante Nelson Velásquez y voz líder de Los Inquietos del Vallenato entre 2018 y 2023, hasta que inicio su carrera solista acompañado del acordeonero Emerson Plata

Beto Zabaleta, miembro del exitoso dúo Los Betos con Alberto Villa. Tras la disolución del proyecto en 1988, emprendió una carrera como solista

Elder Dayán, hijo del legendario Diomedes Díaz, con producciones como Tiempo de victoria (2016) y Para ustedes (2022), junto al acordeonero Lucas Dangond, se consolidó como una de las voces más representativas de la nueva generación del vallenato.

Farid Ortiz, conocido como “El Rey de los Pueblos”, debutó en 1985 junto al acordeonero Emilio Oviedo con el álbum La mejor época . A lo largo de su carrera ha grabado cerca de 28 álbumes e impuesto éxitos propios como Se acabaron , Mi debilidad y Prisionero de amor .

Jorge Pabuena y Las Leyendas Silvio Brito y Marcos Díaz, proyecto que junta al presente y el pasado del género

Kandy Maku, sociólogo, actor y cantante de la etnia arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta que usa el vallenato como puente para visibilizar la música ancestral y los mensajes ambientales de los pueblos indígenas.

Karen Lizarazo, que presentará en Bogotá su más reciente producción El Tiempo Perfecto

Karen Lizarazo presentará en el Simón Bolívar su álbu, 'El Tiempo Perfecto' - crédito cortesía Paola España

Los Diablitos, que fuera la agrupación de Omar Geles, fue revivida por Juan Manuel Geles luego de que Codiscos le ganara un pleito a Plutarco Manuel Urrutia Urrutia por el uso no autorizado del nombre

Los K Morales, conformados en 2005 por los hermanos Kanner y Keyner Morales, la agrupación surgió para continuar el legado de su hermano Kaleth Morales, considerado como el pionero de la “nueva ola” del vallenato

Otto Serge, uno de los principales exponentes del vallenato durante los años 80 y 90, responsable de interpretar éxitos como Señora, El Mochuelo y Esposa mía

Otto Serge, una de las voces emblemáticas del vallenato en los 80, se sumará a Vallenato Al Parque 2026 - crédito @ottoserge0954/Instagram

Rafa Pérez, reconocido por su paso por Los Chiches del Vallenato, Los Diablitos y Kvrass antes de lanzarse como solista en 2016.

El evento también dará espacio a las cuatro agrupaciones distritales ganadoras de la Beca Festival Vallenato al Parque 2025: Alfredo Gómez y Los Hijos de Majagual, Combo Nuestra Tierra, Jaime Espitaleta y VACAP.

PUBLICIDAD

El Idartes reveló el cartel de Vallenato Al Parque 2026 - crédito Idartes

Así seguirán los Festivales al Parque en 2026

Tras Vallenato al Parque, el turno será para Jazz al Parque los días 12 y 13 de septiembre en el Parque el Country, con una edición centrada en la memoria latina y el cruce de la tradición latinoamericana con el jazz.

El evento más esperado será Rock al Parque, que celebrará su aniversario número 30 los días 10, 11 y 12 de octubre en el Parque Simón Bolívar. Bajo el lema “30 años, 30 ediciones, estremeciendo a Bogotá”, la programación promete reunir bandas icónicas, artistas contemporáneos y nuevas propuestas, de las que a la fecha ya se anunciaron las 20 bandas distritales que superaron la convocatoria del Idartes.

PUBLICIDAD

Tras Rock al Parque, el 24 y 25 de octubre, Hip Hop al Parque tomará el relevo en el Simón Bolívar, reivindicando el barrio y la calle como territorios creativos. El ciclo cerrará con la edición 27 de Salsa al Parque (28 y 29 de noviembre).