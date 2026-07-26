Acusan a Gustavo Puerta de ser “desagradecido” con el primer entrenador que tuvo: “Me llegó siendo un jugador normal”

Gustavo Puerta sería vendido por Real Racing entre 16 y 20 millones de euros - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS

Uno de los jugadores con mejor rendimiento en la selección Colombia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue Gustavo Puerta. La sorpresa en la convocatoria de 26 jugadores de Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo terminó siendo titular por encima de Richard Ríos luego de destacarse en los amistosos contra Costa Rica y Jordania.

El volante de primera línea jugó 440 minutos en los cinco partidos que disputó Colombia en el Mundial. Ahora que el jugador del Racing Club de Santander deslumbra en el fútbol internacional y que clubes de Italia, España e Inglaterra se fijan en él, aparecen otros entrenadores reclamando créditos por su formación.

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El periodista Óscar Rentería acusó a Gustavo Puerta de ser “muy desagradecido” tras difundir declaraciones del técnico Jorge Zapata, que aseguró que perdió todo contacto con el mediocampista después de su consolidación en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

El entrenador aseguró ser el primer formador del volante y el que lo llevó al Bogotá FC - crédito Óscar Rentería

En el mismo material, Zapata afirmó que hoy no tiene comunicación con el jugador: “Hoy por hoy no tengo comunicación con él, pero siempre a uno le da orgullo porque hice lo que tenía que hacer por él. Tengo mi consciencia tranquila”.

Puerta, de 23 años, fue presentado como una de las figuras de Colombia en el torneo y, según el texto, se adueñó del mediocampo y le quitó el puesto a Richard Ríos en el once titular. En paralelo, se indicó que escucha ofertas para seguir su carrera en Europa y que el Racing de Santander pediría una cifra cercana a 20 millones de euros para dejarlo salir.

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Rentería escribió: “Puerta es crack, pero muy desagradecido. Gustavo Puerta fue la gran figura de Colombia y uno de los mejores jugadores del último mundial. Se lo disputan los grandes equipos y lo merece por toda la calidad que tiene como volante. Pero, al parecer, no es humilde y sí desagradecido. Escuchen al técnico Jorge Zapata, quien lo formó desde niño“.

Gustavo Puerta fue elegido por la prensa internacional en el XI Ideal de los jugadores revelación del Mundial 2026 - crédito Albert Gea/REUTERS

Zapata sostuvo que, pese a la falta de contacto, se siente satisfecho por el presente del jugador: “Lamentablemente perdí toda comunicación con él. ¿Por qué? No sé. No importa, ese era mi trabajo y creo que hice más de lo debido por él. Yo fui el que lo envié al Bogotá, yo hice de más porque sabía la clase de jugador que era”.

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El entrenador también reclamó reconocimiento por el proceso formativo: “Me agradezca o no, es su consciencia. Mi tranquilidad está en que yo hice un gran trabajo, que la institución donde él se formó futbolísticamente y lo formamos como persona fue acá. Entonces, ya de ahí para allá, yo no puedo decir... Eso lo tendrá en su consciencia”.

Los dos clubes alemanes interesados en Gustavo Puerta

Puerta se ha destacado en su primera temporada en España con Racing Santander - crédito @realracingclub / X

El colombiano Gustavo Puerta quedó en el centro del mercado europeo tras su rendimiento en el Mundial 2026 con la selección Colombia, y dos clubes de Alemania ya habrían consultado por su fichaje mientras el Racing de Santander negocia su salida con una exigencia millonaria que busca capitalizar su salto de promesa a figura consolidada.

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La puja ya tendría números sobre la mesa. El periodista Dominik Schneider aseguró en su cuenta de X que Eintracht Frankfurt y Stuttgart preguntaron por el volante en las últimas semanas, en un escenario en el que el club español negocia ofertas de 16 millones de euros desde Inglaterra y Portugal, además de una propuesta de 15 millones de euros procedente de Rusia.

El recorrido del jugador también explica por qué su nombre vuelve a asociarse con el fútbol alemán. Puerta ya pasó por Núremberg y Bayer Leverkusen, y con este último conquistó la Bundesliga en 2024, aunque no logró afianzarse y más tarde fue cedido al Hull City de Inglaterra antes de terminar en España.

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