Luisa Fernanda W afirmó lo que haría si Pipe Bueno le fuera infiel: “Yo no tengo control de eso“

La paisa remarcó que, si Pipe Bueno, le fuera infiel, no cargaría con la culpa sobre la situación - crédito @rechismes/Instagram

Luisa Fernanda W dejó en claro su postura ante una de las preguntas que más le hacen sus seguidores: qué haría si Pipe Bueno le fuera infiel durante uno de sus frecuentes viajes de trabajo.

La influenciadora colombiana respondió sin rodeos a través de una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram y su mensaje generó miles de reacciones.

“Yo hago todo por día a día mostrar mi mejor versión y dar lo mejor por mis hijos y mi familia. Pipe y yo somos equipo, yo confío mucho en Pipe. Si el día de mañana él hace algo que no debe hacer en uno de esos viajes, eso ya es problema de él, yo no tengo control de eso“, afirmó la creadora de contenido.

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La declaración circuló con rapidez en redes sociales y puso en evidencia la filosofía de pareja con la que Luisa Fernanda W ha respondido de forma consistente a quienes cuestionan la dinámica de su relación. El cantante de música popular realiza giras y presentaciones con regularidad, lo que lo mantiene alejado del hogar por períodos prolongados. Lejos de presentar eso como una fuente de tensión, la influenciadora lo encuadró como una decisión personal de confianza y de trabajo sobre sí misma.

“No me incomoda que él viaje, confío en él, pero si un día pretende fallar, es problema de él, no mío”, agregó.

Luisa Fernanda W despejó la duda de un seguidor que le preguntó qué haría si Pipe Bueno un día le fuese infiel - crédito @luisafernandaw/ Instagram

La respuesta despertó todo tipo de comentarios entre sus seguidores, divididos entre quienes la aplaudieron por la seguridad que transmite y quienes abrieron el debate sobre los límites de la confianza en una relación.

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Justamente, días atrás se generó cierto revuelo con la dura respuesta de Jessica Cediel, expareja del cantante, cuando una usuaria le recriminó por “dejarse quitar” a su entonces pareja. “Dejaste que te robaran a Pipe por boba. Luisa fue astuta de darle dos hijos y tú estás mil veces mejor que ella”, afirmó la usuaria.

La presentadora respondió a un mensaje de una seguidora, pidió dejar atrás su antigua historia con el cantante y aseguró que entre todos hay respeto, calma y una convivencia cordial - crédito famososhastalaz / Instagram

Ante esto, Cediel calificó este tipo de comentarios como algo innecesario y remarcando que se alegra por ambos. “Para mí, está totalmente fuera de lugar. Siento que no hay comparación alguna y ni siquiera hay que citarlo. Para mí, la relación que tienen Pipe Bueno y Luisa W me parece increíble, es un matrimonio hermoso. Son comentarios pasivos-agresivos que no tienen justificación”, expresó.

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La boda, cada vez más cerca

La pareja decidió que el matrimonio se celebrará en Colombia, aunque la fecha exacta aún no ha sido anunciada - crédito @luisafernandaw/ Instagram

En la misma dinámica, la influenciadora entregó nuevos detalles sobre la boda que tiene prevista con el cantante de música popular, en el que se transformó en uno de los eventos más esperados del entretenimiento colombiano. La pareja ya definió el país y la proximidad de la fecha, aunque mantiene en reserva los detalles específicos de la ceremonia.

"La boda, con la ayuda de Dios, es muy pronto, o sea, más pronto de lo que ustedes creen. Ya estamos preparando varias cosas, les adelanto que va a ser obviamente en Colombia“, confirmó la influenciadora.

La elección de Colombia como sede responde al vínculo que ambos mantienen con el país donde construyeron sus carreras y donde residen parte de sus familias. Si bien la pareja vive actualmente en México, lugar en el que se radicaron hace varios meses, la decisión de celebrar el matrimonio en su país de origen fue una de las pocas certezas que Luisa Fernanda W quiso compartir con su audiencia.

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Los preparativos ya incluyen el aspecto físico: la influenciadora adelantó que trabaja en su condición física para el día de la ceremonia. “Me voy a poner en forma para que ese vestido de novia me quede como un postre”, dijo. Además, insinuó que hay al menos un detalle adicional sobre la celebración que aún no reveló. “También les puedo adelantar una cosa, ¿o será que no? No, voy a dejar que sea sorpresa, pero estamos muy felices”, señaló.