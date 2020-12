Andy Rivera se mostró feliz con resultados del ejercicio

Foto de redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Andy Rivera quiso interactuar con sus seguidores a través de una actividad en la que él les mostraba fotos de momentos que ellos quisieran. Los viajes, las grabaciones, su familia destacaron en las publicaciones del cantante, pero lo que llamó más la atención de sus seguidores fue su estado físico y su figura.

“Una foto de cuando no era tan fit” , le dijo uno de los seguidores que interactuó con el cantante. Rivera respondió con una foto que él aseguró es de marzo de este año, es decir, cuando empezó la cuarentena en Colombia.

La imagen fue tomada en un baño, frente al espejo, en la que Andy posa con una sonrisa y sin camiseta. El artista añadió el siguiente texto: “esto fue en marzo de este año, me cuesta mucho ver esta foto, inmediatamente recuerdo la cantidad de medicina que tenía en el cuerpo, más el cansancio mental, más el dolor físico que tenía por esos días. Esta subido 10 kg”, dejando ver que el comienzo de su año no fue para nada fácil para su salud física ni mental.

Sin embargo, el artista no aclaró por qué en esa fecha estaba tan mal de salud y estado de ánimo. Lo cierto es que a inicios de este año, Andy Rivera pasó por una difícil situación a raíz de una enfermedad que aqueja al cantante desde hace varios años.

En marzo de este año, el hijo del cantante de música popular Jhonny Rivera, se sometió a una cirugía por una hernia discal que complicó su estado de salud. Según lo que contó el artista pereirano a sus seguidores en ese entonces, hace ocho años se había sometido a una cirugía similar, pero no se cuidó y este año, mientras entrenaba en el gimnasio tuvo que ser intervenido de urgencia nuevamente, después de sufrir un fuerte dolor.

“Siempre me hice el ciego, sordo, mudo con mi condición, con mi enfermedad y andaba por la vida como quien dice eso nunca me va a pasar factura, qué grave error”, dijo en ese momento el cantante. Además, varias veces mostró cómo llevaba a cabo su recuperación, con ayuda de otras personas y en una piscina, ya que en ese momento no podía mover muy bien su pierna derecha.

Ahora, nueve meses después, la situación es diferente. El intérprete de ‘La oficial’, ha mostrado varias veces lo disciplinado y riguroso que es con su entrenamiento, especialmente con el abdomen. En sus últimas publicaciones se ha mostrado sin camina y les ha preguntado a sus seguidores cómo creen que se ve, como respuesta recibe mayormente halagos, principalmente, de su público femenino y de sus amigos.

“Feliz de poder volver a trabajar en la mejor versión de mi. Familia por más que sientan que el mundo está encima de ustedes queriéndolos hundir, a veces es solo el mundo recordándonos lo fuertes que somos y lo mucho que podemos soportar, sostener y superar”, dice una de sus más recientes publicaciones en las que destaca su abdomen marcado.

Ante las fotos del presente, varios de sus seguidores empezaron a preguntarle si era normal que se le marcaran mucho las venas en el abdomen, el artista se refirió a los comentarios con gracias, diciendo que cuando está recién levantado, “se me marca todo el alumbrado”.

