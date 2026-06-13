Colombia

Los cuerpos embolsados e incinerados de Bogotá construyen un mapa de guerra de bandas nacionales e internacionales

El registro oficial consigna cinco episodios en la capital y cinco en el municipio vecino, mientras otras fuentes hablan de más hechos en 2026, con posibles diferencias por la forma de clasificar los hallazgos

Guardar
Google icon
Este nuevo hecho violento en Bogotá se reportó pasadas las 7:00 a. m. del miércoles 27 de mayo de 2026 - crédito Pasa en Bogotá / X
Las investigaciones señalan que la exposición de escenas y el abandono de restos buscan imponer control, sacar del camino a competidores y asegurar ingresos ilegales en barrios de la capital y su periferia - crédito Pasa en Bogotá / X

La cantidad de cuerpos embolsados e incinerados en Bogotá y Soacha ha aumentado la preocupación por una intensificación de la violencia ligada a la transformación del crimen organizado.

Estas prácticas, según expertos citados por Semana, reflejan un aumento de la violencia, el resurgimiento de viejas prácticas y una reorganización de bandas que disputan el control de rentas ilegales, zonas y negocios ilícitos como el microtráfico y la extorsión.

PUBLICIDAD

Durante el último año, los homicidios violentos en Bogotá y Soacha han cambiado el mapa criminal de la región, señalaron investigadores en Semana.

A inicios de mayo, un caso ilustró el fenómeno. Kevin Santiago Ángel Garzón, profesor de informática de 31 años, desapareció tras salir de un gimnasio en el occidente de la ciudad.

PUBLICIDAD

Cámaras de seguridad registraron cómo tres hombres sacaron una maleta desde una vivienda de Kennedy en la madrugada. Días después, su cadáver se encontró en una zona boscosa de El Tintal, con signos de violencia extrema y parcial incineración.

La localidad registró varios hallazgos de cuerpos embolsados en 2024, por tal motivo los habitantes de esta zona ubicada en el noroccidente de Bogotá temen que se vuelva a presentar una seguidilla de hallazgos macabros - crédito Colprensa
Las rutas descritas por investigadores concentran estructuras locales, grupos nacidos en Soacha, organizaciones foráneas y actores extranjeros, con actividades de almacenamiento, distribución de estupefacientes y cobro ilegal en puntos estratégicos - crédito Colprensa

Un reciclador halló la maleta e informó a las autoridades que una parte del cuerpo sobresalía. Posteriormente, en El Cielo, entre Ciudad Bolívar y Soacha, fueron encontrados tres cuerpos incinerados. Aunque estos casos no están relacionados, comparten patrones como desapariciones previas, tortura y traslado de cadáveres en maletas o envoltorios plásticos.

La Policía Metropolitana de Bogotá y Soacha identificó cinco casos en Bogotá y cinco en Soacha en el último trimestre. Por su parte, el CTI de la Fiscalía señaló ocho casos adicionales de cuerpos embolsados, desmembrados o incinerados en lo que va de 2026.

Sin embargo, estas cifras podrían estar subestimadas debido a diferencias en la clasificación oficial.

El papel de los cuerpos embolsados en el mapa criminal

El uso de cuerpos embolsados, la exhibición de escenas violentas y el abandono de cadáveres buscan eliminar rivales, enviar mensajes de control y disputar rentas ilegales mediante el temor. Expertos subrayan que estas tácticas marcan una fase de la dinámica delictiva en la región.

Expertos advierten sobre dinámicas criminales

La reconfiguración del panorama criminal obedece a golpes anteriores de las autoridades contra grandes organizaciones entre 2016 y 2021.

Una mujer fue quien se disponía adelantar sus labores de reciclaje se llevó el susto de su vida al encontrar el cuerpo de la víctima, un hombre de 28 años, indicaron las autoridades - crédito @NoticiasBta/X
Una mujer fue quien se disponía adelantar sus labores de reciclaje se llevó el susto de su vida al encontrar el cuerpo de la víctima, un hombre de 28 años, indicaron las autoridades - crédito @NoticiasBta/X

Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, explica: “Cada vez que se golpean las bandas, ellas empiezan a ajusticiarse entre ellas o unas más pequeñas a intentar quedarse con los negocios y las rentas criminales”.

Nieto detalla que esta ofensiva permitió debilitar cabecillas y estructuras completas, pero su falta de continuidad posibilitó el surgimiento de alrededor de 205 grupos delincuenciales en Bogotá, la mayoría de los cuales no han recibido acciones contundentes de la autoridad.

El experto señala que, aunque organizaciones como el Tren de Aragua, Los Costeños y Los Maracuchos mantienen presencia, nuevas bandas como Los Mesa ganan relevancia en Soacha, Sibaté y el sur de Bogotá, junto a los grupos más pequeños que se especializan en diversas rentas criminales.

Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, agrega que la violencia homicida es ahora “cada vez más estructural, ligada a grupos de delincuencia organizada que se disputan las rentas criminales del narcotráfico, el microtráfico, la extorsión, la trata de personas y los distintos hurtos”.

Para Acero, los límites administrativos entre Bogotá y Soacha han perdido importancia para estas estructuras, que compiten abiertamente por territorios rentables.

Las respuestas institucionales se concentran en detener a los miembros visibles de las bandas, sin atacar el capital ilícito o los bienes producto de estos delitos, señalaron los expertos en Semana.

Transformaciones y protagonistas del crimen en Bogotá y Soacha

La circulación entre Bogotá y Soacha define hoy la ruta de las bandas, con corredores como Ciudad Bolívar, Bosa, El Tintal y San Bernardo.

El caso es una muestra del incremento en casos de homicidio en la localidad de Ciudad Bolívar durante lo corrido de 2025, y una de las que más preocupa el repunte en los crímenes - crédito archivo Colprensa
La aparición reciente de cadáveres trasladados en maletas o envueltos en plástico sugiere una reorganización de bandas que compiten por corredores y rentas ilegales, mientras el miedo se consolida como mecanismo de dominio - crédito archivo Colprensa

En estos puntos, convergen organizaciones locales, bandas nacidas en Soacha, estructuras foráneas y grupos extranjeros para el almacenamiento y movimiento de drogas, tráfico de armas, distribución de estupefacientes y cobro de extorsiones.

La renta criminal se volvió a diversificar en Bogotá”, sintetiza Nieto en declaraciones a Semana. Calcula que entre 100 y 115 bandas en la ciudad nunca han tenido acciones policiales en su contra.

El resultado es una red de actores en constante pugna, especializados en microtráfico, análisis de rutas y explotación sexual, que sostienen la economía ilegal. Mientras las autoridades luchan por cortar de raíz estos esquemas, el hallazgo de cuerpos embolsados demuestra las disputas y los cambios en el mapa criminal, donde antiguos y nuevos grupos redibujan sus áreas de influencia barrio a barrio.

Temas Relacionados

Crimen OrganizadoViolencia ExtremaCuerpos embolsadosBandas DelincuencialesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mauricio “Chicho” Serna analizó el grupo de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Uzbekistán no será fácil”

El exmundialista en la edición de Francia 1998 habló sobre lo que significa el debut en el primer partido de la fase de grupos

Mauricio “Chicho” Serna analizó el grupo de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Uzbekistán no será fácil”

Magnicidio Miguel Uribe Turbay: Cuestionamientos a la Fiscalía por cometer fallas procesales y dar beneficios excesivos a los implicados

La Judicatura sostuvo que el ente acusador escogió la ruta más corta para obtener la condena de alias Harold, encargado de reclutar al menor que disparó contra el senador y candidato presidencial

Magnicidio Miguel Uribe Turbay: Cuestionamientos a la Fiscalía por cometer fallas procesales y dar beneficios excesivos a los implicados

Incautación de más de una tonelada de explosivos en Norte de Santander pertenecientes al ELN

Las autoridades destruyeron 118 artefactos explosivos y un arsenal compuesto por 83 dispositivos improvisados, 35 artefactos activados por la víctima, 15 lanzadores de distintos tamaños, 182 municiones improvisadas y 520 detonadores

Incautación de más de una tonelada de explosivos en Norte de Santander pertenecientes al ELN

Ministerio de Minas y Energía activó un plan preventivo para el suministro de gas natural en Cartagena: esto dice la resolución

La resolución busca mantener la continuidad del abastecimiento y la prestación del servicio eléctrico mientras avanzan intervenciones programadas en la infraestructura de la ciudad, según informó la cartera de Minas y Energía

Ministerio de Minas y Energía activó un plan preventivo para el suministro de gas natural en Cartagena: esto dice la resolución

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: continúa la polémica alrededor de la campaña de Abelardo de la Espriella, Corte Suprema se pronunció

El aspirante a la Casa de Nariño ha sido duramente cuestionado por el uso de la camiseta de la Selección Colombia y publicidad relacionada con los símbolos patrios durante la contienda electoral

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: continúa la polémica alrededor de la campaña de Abelardo de la Espriella, Corte Suprema se pronunció
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Así le fue al rating de la televisión colombiana con la inauguración del Mundial 2026

Así le fue al rating de la televisión colombiana con la inauguración del Mundial 2026

Caso Blessd: la jueza aplazó la decisión de enviar o no a la cárcel al cantante y fijó nueva fecha para la emisión del fallo

Ozuna anunció su regreso a Colombia con dos presentaciones: esto es lo que se sabe del paso de su gira por el país

Zoe Gotusso y los secretos de su álbum tributo a Roberto Carlos: “Animarme a hacer un disco que no escribí, me desafió un montón”

Esta es la historia de Jessie Reyez, la cantante de raíces colombianas que actuará en la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

Deportes

Mauricio “Chicho” Serna analizó el grupo de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Uzbekistán no será fácil”

Mauricio “Chicho” Serna analizó el grupo de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Uzbekistán no será fácil”

Néstor Lorenzo recordó el mejor momento que ha vivido con la selección Colombia en los Mundiales: “Fue la alegría máxima”

Dos árbitros colombianos estarán en el juego inaugural de España en el Mundial 2026

Sebastián Montoya repite problemas en clasificación de la Fórmula 2: esta será su posición en el Gran Premio de Barcelona

La FIFA cambió el árbitro para el debut de Costa de Marfil ante Ecuador en el Mundial 2026: esta fue la razón