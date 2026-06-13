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Para qué sirve el agua de arroz en las noches y cómo se beneficia el cuerpo: esto dice médico colombiano experto

El experto indicó que este ingrediente, usado en dermatología cosmética, podría modular la producción de melanina y contribuir a emparejar el color en zonas específicas del cuerpo

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agua de arroz
El médico colombiano explica cómo el agua de arroz se usa en la rutina nocturna para las manos - crédito ANNA FEDOROVA

Con la popularización de los remedios caseros en redes sociales, el agua de arroz ha vuelto a posicionarse como una de las alternativas naturales más mencionadas para el cuidado de la piel.

En los últimos días, el médico colombiano Oswaldo Restrepo explicó cuáles serían los beneficios que podría aportar este preparado cuando se utiliza como parte de una rutina nocturna, especialmente para mejorar el aspecto de las manos y combatir la resequedad cutánea.

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Según el especialista, aunque muchas personas centran sus esfuerzos en cuidar la piel del rostro, suelen olvidar que las manos son una de las partes del cuerpo que más evidencian el paso del tiempo. La aparición de manchas oscuras, pérdida de elasticidad, resequedad intensa y una mayor visibilidad de las venas son algunos de los signos más frecuentes asociados al envejecimiento cutáneo y a la exposición constante a factores externos.

De acuerdo con el experto, estos cambios suelen acelerarse debido a hábitos cotidianos como el uso frecuente de jabones agresivos, productos desinfectantes y la exposición al sol sin protección, prácticas que eliminan los aceites naturales que actúan como barrera protectora de la piel, favoreciendo la deshidratación y la aparición de alteraciones en la pigmentación.

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Primer plano de manos femeninas de piel morena enjabonándose bajo el agua de un grifo cromado en un lavabo blanco de un baño aseado.
Una persona se lava las manos con jabón bajo el grifo en un baño limpio, enfatizando la importancia de la higiene personal para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, el médico explicó que el agua obtenida tras dejar remojando arroz blanco durante varias horas podría convertirse en un complemento para el cuidado de la piel gracias a algunos compuestos presentes en este alimento.

“El arroz blanco no es únicamente una fuente de almidón. Durante el proceso de reposo en agua se liberan sustancias antioxidantes y compuestos que podrían tener un efecto beneficioso sobre la apariencia de la piel”, señaló el especialista.

Uno de los elementos destacados es el ácido kójico, un compuesto ampliamente utilizado en dermatología cosmética por su capacidad para ayudar a disminuir la apariencia de manchas asociadas con la hiperpigmentación. Según explicó el experto, este ingrediente actúa modulando la producción excesiva de melanina, lo que podría contribuir a unificar el tono de la piel cuando se emplea de manera adecuada y constante.

Además, el almidón presente en el agua de arroz tendría propiedades hidratantes y calmantes: “Cuando se aplica sobre la piel, el almidón puede formar una capa protectora que ayuda a disminuir la pérdida de agua transepidérmica, favoreciendo una sensación de suavidad y mejorando temporalmente la apariencia de firmeza”, indicó.

El estado de los labios refleja posibles problemas nutricionales internos, según especialistas - crédito captura de pantalla
El médico explica cómo usar agua de arroz por la noche - crédito captura de pantalla Oswaldo Restrepo RSC/YouTube

Entre los beneficios que algunas personas reportan tras incorporar este remedio natural en sus rutinas de cuidado se encuentran una disminución progresiva de la resequedad, una textura más suave y una apariencia más uniforme de la piel de las manos.

El especialista aclaró que el agua de arroz no constituye un tratamiento médico ni reemplaza la evaluación dermatológica en casos de enfermedades cutáneas. Sin embargo, señaló que puede utilizarse como complemento dentro de una rutina integral de cuidado personal.

Para prepararla, recomendó lavar previamente dos cucharadas de arroz blanco, desechar esa primera agua y posteriormente dejar reposar el arroz en agua limpia durante toda la noche. Al día siguiente, el líquido puede utilizarse para realizar un lavado suave de las manos durante algunos minutos.

Asimismo, enfatizó la importancia de permitir que la piel se seque al aire libre antes de aplicar una crema hidratante o unas gotas de aceite de almendras o de oliva para potenciar la hidratación.

Agua de arroz
Un médico pone los puntos claros sobre el agua de arroz: puede ayudar con las manchas, pero tiene sus cuidados - crédito directoalpaladar

De todas formas advirtió que este preparado debe utilizarse el mismo día de su elaboración: “Al no contener conservantes, el agua de arroz puede contaminarse fácilmente con bacterias si se almacena durante varios días. Lo recomendable es prepararla fresca cada vez que se vaya a utilizar”, explicó.

También sugirió evitar su aplicación en personas que presenten heridas abiertas, quemaduras recientes o infecciones activas en la piel, ya que estos casos requieren valoración médica específica.

Finalmente, el experto recordó que mantener unas manos saludables depende de múltiples factores, entre ellos la hidratación constante, el uso diario de protector solar y la protección frente a productos químicos agresivos. Aunque remedios naturales como el agua de arroz pueden ofrecer beneficios cosméticos, el cuidado integral continúa siendo la principal estrategia para preservar la salud y apariencia de la piel con el paso de los años.

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