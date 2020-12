Estos fueron los videos de Youtube más vistos en Colombia durante el 2020

El video musical más visto este año en el país fue la canción 'Hawái' de Maluma. Foto: Captura de pantalla del video Hawái de Maluma.

Durante el Brandcast 2020, el evento anual de Youtube dirigido a marcas, espectadores y creadores, la empresa reveló los videos más vistos por los colombianos en la plataforma durante este 2020. De acuerdo con la compañía, en el último año, las horas de contenido visualizado aumentaron un 260% en el país, debido a que las personas usaron la plataforma para “ aprender nuevas habilidades, entretenerse o conectarse con otros. ”

Entre las temáticas de los videos que fueron tendencia en Colombia, Youtube señaló la música urbana, los videojuegos, las historias familiares, y los videos dedicados a guiar el ejercicio en casa estuvieron entre los más demandados.

En una nota de prensa, Youtube indicó que, de acuerdo con las cifras obtenidas por una encuesta realizada por Talkshoppe, diseñada exclusivamente para el evento, el 73% de los colombianos considera que el contenido que ofrece la plataforma fue relevante.

El mismo documento señaló que el número de canales con más de un millón de suscriptores llegó a los 190 en el país.

Los videos tendencia

De acuerdo con la plataforma, el video más visto en el país durante 2020 fue la parodia que el youtuber Jonatan Clay hizo de la canción ‘Con altura’ de Rosalía , otro de los creadores colombianos que estuvieron entre los más visto son Ami Rodríguez y Juanpis González con su entrevista a Julián Román.

La parodia del colombiano Jonatan Clay del video 'Con Altura' de Rosalía, fue el video más visto en Colombia en este 2020.

Entre los otros videos más vistos se incluyen fue la final de la ‘Free Fire League’, y videos del youtuber español AuronPlay, y del mexicano Luisito Comunica.

1. ROSALÍA, J Balvin - Con Altura (PARODIA/Parody) ft. El Guincho | “COBERTURA” | - Jonatan Clay

2. REACCIONANDO A MIS MEMES #5 - AuronPlay

3. Gran Final - #FreeFireLeague | Clausura 2020 - Free Fire - LATAM

4. ME QUEDÉ CALVO !! - Ninjala - Fernanfloo

5. Roast Yourself Casero - La Familia de Ami Cap #9 - Go Ami Go!

6. PRIMERA FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE KIMA - Kimberly Loaiza

7. Spaceman Looking for Earth|Acrylic Painting on Canvas Step by Step #367|Satisfying Masking Tape ASMR - Serena Art

8. Tengo el teléfono HUAWEI que se dobla ¿Vale la pena gastar TANTO? | Huawei Mate XS - Luisito Comunica

9. 60 Days Build Millionaire Underground Swimming Pool House - Mr. Tfue

10. The Juanpis Live Show - Entrevista a Julián Román - Juanpis Gonzalez

Top 10 de videos musicales

El género urbano se sigue posicionando como uno de los más vistos, y de hecho, los videos de artistas colombianos son los mas visualizados en Youtube en nuestro país.

El podio se lo lleva Maluma con su canción ‘Hawái’ , la cual ha sido un éxito este año; a este le sigue el video de ‘Agua’ de J. Balvin, y la canción ‘Tattoo’ de Rauw Alejandro & Camilo, artista que además, tiene otros dos videos entre los más visualizados en Colombia, ‘Vida de Rico’ y ‘Favorito’.

El video musical más visto en Colombia fue la canción 'Hawái' de Maluma.

1. Maluma - Hawái (Official Video) - MalumaVEVO

2. Tainy, J. Balvin - Agua (Music From “Sponge On The Run” Movie) - jbalvinVEVO

3. Rauw Alejandro & Camilo - Tattoo Remix (Video Oficial) - RauwAlejandroTv

4. Jay Wheeler - La Curiosidad ft. Myke Towers (Official Video) - Jay Wheeler

5. KAROL G - Ay, DiOs Mío! (Official Video) - KarolGVEVO

6. Myke Towers - Diosa (Video Oficial) - Myke Towers

7. Camilo - Vida de Rico (Official Video) - CamiloVEVO

8. J Balvin - Rojo (Official Video) - jbalvinVEVO

9. Camilo - Favorito (Official Video) - CamiloVEVO

10. Yo Perreo Sola - Bad Bunny ( Video Oficial ) - Bad Bunny

Top 10- Creadores

En este listado, entre los canales colombianos más destacados se encuentran ‘Los Montañeros’ , un canal donde una familia de Manizales realiza parodias sobre las cosas que les suceden en su día a día, y ‘Nubia e hijos’, una familia campesina colombiana que muestra a través de sus videos la vida en el campo, y que además enseña como realizar distintos productos o elementos desde casa.

El canal colombiano 'Los Montañeros' se ubicó en el segundo puesto del top 10 de los videos de creadores más vistos en Colombia.

Hay que destacar que en este ránking los videos más visualizados tienen que ver con tecnología o videojuegos.

1. TheDonato

2. LOS MONTAÑEROS

3. AuronPlay

4. Mikecrack

5. YOLO AVENTURAS

6. MrStiven Tc

7. Luisito Comunica

8. Nubia e hijos

9. Kímberly Loaiza

10. E-MasterSensei





TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR

Morat y la Filarmónica Joven de Colombia le dan la bienvenida a la Navidad con concierto virtual

Expoartesanías tendrá su primera versión 100 % digital desde el próximo 7 de diciembre

El ‘Pibe’ Valderrama quiere que el reemplazo de Queiroz sea colombiano