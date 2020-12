El ‘Pibe’ Valderrama quiere que el reemplazo de Queiroz sea colombiano

Carlos Valderrama.

Carlos “el Pibe” Valderrama ha sido uno de los referentes del balompié colombiano que nunca ha ocultado su inconformidad con el proceso que lideró el entrenador Carlos Queiroz, un proyecto que tocó fondo, tras las goleadas que recibió la ‘tricolor’, a manos de Uruguay y Ecuador, que le pusieron punto final al ciclo del portugués. El histórico diez del combinado nacional habló al respecto en un evento publicitario en Medellín y se refirió al futuro de la selección.

El samario hizo un balance de lo que consideró nefasta última doble fecha en las clasificatorias y cuestionó las decisiones del cuerpo técnico, en ambos compromisos, así como la forma en la que jugó el equipo. “No armamos una sola jugada de gol y tenemos a los goleadores de Italia, pero hay que ponérsela ahí. Tenemos al diez, y está jugando de puntero derecho. James Rodríguez es el diez de nosotros, por eso está jugando en Europa. En la selección juega de puntero derecho. Invito a todos a ver otra vez el partido para ver cuántas veces tocó la pelota James. Juan Guillermo Cuadrado es el número ocho de nosotros, pero está actuando como lateral” , señaló.

El histórico futbolista vaticinó la salida del estratega europeo, incluso antes de que la Federación Colombiana de Fútbol emitiera el comunicado oficial y dio su postura sobre el perfil del timonel que debe asumir el cargo. “Es colombiano. Mi candidato es colombiano, porque tenemos técnicos con capacidad para asumir el reto; que han ido a Copas del Mundo y con amplia experiencia”, manifestó sin entregar un nombre en concreto.

El ‘Pibe’ indicó que los pobres resultados no fueron responsabilidad exclusiva de Queiroz, también se refirió al comportamiento de los jugadores. “Por ahora, no hay un líder en el equipo, y estamos buscándolo, porque uno de los problemas es ese. No hay que olvidar que estos muchachos tienen dos mundiales encima. Hay que tener memoria. Ahora están pasando por un bache, porque perdimos dos partidos estrepitosamente. Este es el momento de que aparezca”, puntualizó.

Valderrama invitó a los futbolistas a que trabajen en conjunto para alcanzar el objetivo de clasificar a Catar 2022, lo hizo el mes pasado, a través del video que publicó en su canal de YouTube del resumen de la jornada cuatro de las clasificatorias en Sudamérica.

“Lo que deben hacer es unirse. Cuando uno está en el suelo, ¿qué debe hacer?: levantarse, y ustedes lo pueden hacer. Este es un mensaje que les mando de cariño y de corazón, como colombiano. Sé que no es fácil, pero tampoco imposible. Únanse como equipo, individualmente no sirven. Unidos lograrán lo que quieren” , concluyó en esa oportunidad.

