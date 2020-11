Rodrigo Londoño y Julián Gallo no se presentarán ante la Fiscalía por magnicidio de Gómez Hurtado

BOG206. BOGOTÁ (COLOMBIA), 29/08/2018.- Los miembros del partido de las FARC Rodrigo Londoño (i) y Carlos Antonio Lozada (d) asisten a una reunión con el presidente de Colombia, Iván Duque, hoy, miércoles 29 de agosto de 2018, en el Palacio de Nariño, en Bogotá (Colombia). Duque se reúne hoy con líderes políticos, presidentes de Cámara y Senado y con los promotores de la consulta anticorrupción para definir la presentación de proyectos para combatir ese flagelo. EFE/Leonardo Muñoz

Este miércoles 4 de noviembre, se conoció que el jefe del partido Farc, Rodrigo Londoño y el senador de la misma colectividad política, Julián Gallo, no se presentarán al llamado de la Fiscalía General de la Nación, que sigue la investigación del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.

Su decisión se conoce un mes después de que los miembros de la extinta guerrilla aceptaran haber asesinado al político conservador, hace 25 años.

Diego Martínez y Camilo Fagua, apoderados de los excomandantes de las Farc, expresaron la negativa de Londoño y Gallo al llamado, en un memorando dirigido a Elba Silva, fiscal octava delegada ante la Corte encargada del caso.

El documento que conoció El Tiempo dice que “en el caso concreto, es claro que tanto la Jurisdicción Especial para la Paz, como la Fiscalía General de la Nación, buscan citar a las respectivas diligencias a los señores Londoño y Gallo, con el fin de adelantar la investigación de un mismo hecho: el asesinato de los señores Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir”.

Según el documento, la declaración tiene como objeto “recaudar testimonios y elementos de prueba para encontrar los responsables del hecho ocurrido en el año 1995”.

Sostiene además que el llamado está en una clara violación del non bis in ídem, (no ser sancionado dos veces por un mismo delito) ya que, según los apoderados, “los señores Gallo y Londoño están teniendo que comparecer por un mismo hecho a dos jurisdicciones diferentes, lo que representa una abierta violación al principio reseñado”.

Los abogados terminan advirtiendo que, tanto Gallo como Londoño están firmes en su compromiso de colaborar con los órganos de justicia, especialmente con la Jurisdicción Especial para la Paz; además, en el texto señalan que hicieron el reconocimiento de manera temprana a la JEP.

Las circunstancias que llevaron a la muerte del señor Álvaro Gómez Hurtado y su escolta José del Cristo Huertas Hastamorir, fueron reconocidas de manera temprana por nuestros poderdantes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en tanto se cumplen los factores de competencia nombrados en el numeral 3° de la primera sección de este documento

En el texto se insiste en que el magnicidio está ligado al conflicto armado, pues ocurrió en el marco de la confrontación y los álgidos momentos políticos que vivía el país a raíz de este".

Presidente Duque pide “verdad real” en el caso Gómez Hurtado Presidente Duque pide “verdad real” en el caso Gómez Hurtado

Al mismo tiempo, el presidente Iván Duque se refirió al caso, en un debate académico sobre ‘las consecuencias de la declaración de las Farc relativas al magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado’, en la Universidad Sergio Arboleda.

En el momento de su intervención, el presidente puso en duda la confesión de la extinta guerrilla del asesinato de Gómez Hurtado.

En un principio, Duque agradeció al exfiscal Néstor Humberto Martínez, por “la declaratoria de crimen de lesa humanidad de Álvaro Gómez Hurtado, (...) que debe llegar a la verdad real, no a la verdad elaborada con propósitos que hoy son bastante dudosos”.

Que aparezcan grupos a adjudicarse semejante magnicidio, pero con responsabilidades indeterminadas, diciendo que eso fue pensado hace más de 30 años y que quienes participaron ya no están en el mundo terrenal, pareciera como una especie de opereta.

Insistió en que los que se adjudiquen responsabilidades no lo hagan a través de cartas sino en tribunales.

Si se adjudican responsabilidades y existe un territorio transicional, que no lo digan en cartas ni en discursos sino en los tribunales y ante la gravedad del juramento, y que al mismo tiempo se sigan adelantando las investigaciones en la Fiscalía.

Finalmente, el mandatario de los colombianos exigió que se agoten “todas las pesquisas sobre las hipótesis ampliamente conocidas entre vínculos de la criminalidad del narcotráfico y de otros actores, porque lo que importa es la verdad real”.

La familia también cuestiona lo dicho por las Farc La familia también cuestiona lo dicho por las Farc

Durante el debate también estuvo Mauricio Gómez Escobar, hijo del dirigente conservador. En la charla, el también periodista presentó una grabación de marzo de 1995, en la cual Álvaro Gómez habla sobre las conversaciones de paz con la guerrilla de las Farc y en el que “le está echando algunas pullas al gobierno Samper por no pararles bolas”.

Mauricio cree que es te video prueba que las Farc no asesinaron al su padre, pues fue el único que insistía en los diálogos.

Es una prueba de que las Farc no asesinaron a mi padre, que era la única persona que estaba tratando de hablar con ellos. No creo que ese fuera un motivo para que las Farc lo fueran a matar.

Puso en tela de juicio, además, el tiempo que ha pasado entre su asesinato y la revelación del extinto grupo guerrillero.

“Las Farc hacen un hecho revolucionario por excelencia, que es asesinar al principal enemigo de sus ideas, ¿y ese hecho lo hacen para no reivindicarlo? No solo no lo reivindicaron, sino que se lo guardaron 25 años”, dijo durante la charla Gómez Escobar.

